Snehové správy: Dobré lyžiarske podmienky hlási do 30 zimných areálov

Bratislava 25. decembra (TASR) - Dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky hlási do 30 zimných areálov. Lyžovačka sa sústreďuje hlavne na sever Slovenska a do vyšších polôh. Včera otvárali sezónu vo Vyšnej Boci, dnes spúšťajú vleky v Snowparku Lučivná, v Žiarskej doline, na Kubašku v Spišskom Bystrom, Martinských holiach, v SkicentreStrachan - Ždiar aj v Čičmanoch, zajtra v Jasenskej doline a v lokalite Nová hoľa na Donovaloch.



Aj keď sa dostupnosť zjazdoviek zvýšila, asi polovica areálov má pripravených pod 50 percent svahov. Podklad je v týchto dňoch pevný, sneh je technický. Hrúbka snehovej vrstvy sa pohybuje zväčša od 30 do 50 cm, viac len miestami – napr. na Roháčoch-Spálenej, v Monkovej doline alebo na Štrbskom Plese, kde dnes spúšťajú aj svah Solisko. Do 40 cm snehu hlási napr. Bachledka, Mýto pod Ďumbierom alebo Telgárt, 30 cm Králiky, Krahule, Malinô Brdo, Drienica alebo Oravská Lesná.



Tam kde to počasie umožňuje sa pokračuje s výrobou technického snehu.



Nízke Tatry



Donovaly - Záhradište 40 cm Veľmi dobré

Donovaly - Nová hoľa 50 cm Veľmi dobré

Jasná sever 50 cm Veľmi dobré

Jasná juh 50 cm Veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 30 cm Veľmi dobré

MÝTO SKI & BIKE 35-40 cm Dobré

SKI PARK Liptovská Teplička 30 cm Dobré

Ski Telgárt 50 cm Veľmi dobré

Šachtičky 30 cm Veľmi dobré

Vyšná Boca - Bačova roveň 40 cm Veľmi dobré

SKI Centrum Demänová 20-40 cm Dobré



Vysoké Tatry



Tatranská Lomnica 50 cm Veľmi dobré

Štrbské Pleso 50 cm Dobré

Starý Smokovec 30 cm Dobré

Kubašok - Sp. Bystré 30 cm Veľmi dobré

Snowpark Lučivná 40 cm Veľmi dobré



Západné Tatry



Roháče - Spálená dolina 55-65 cm Veľmi dobré

Zuberec - Janovky 40 cm Dobré

Skicentrum Žiar-Dolinky 30 cm Dobré



Belianske Tatry



BACHLEDKA Ski and Sun 40 cm Dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 30 cm Dobré

Strachan Ski Centrum-Ždiar 40 cm Dobré

Ski Monkova dolina - Ždiar 60 cm Veľmi dobré



Veľká Fatra



Jasenská dolina 25 cm Dobré

Ružomberok - Malinô Brdo 30 cm Veľmi dobré



Malá Fatra



Vrátna - Chleb 0 cm Nevyhovujúce winter park MARTINKY 20-30 cm Dobré



Strážovské vrchy



Čičmany 40 cm Dobré



Kremnické vrchy



Krahule 30 cm Veľmi dobré Králiky 30 cm Veľmi dobré



Veporské vrchy



Hotel Zerrenpach Látky 20-25 cm Dobré



Oravské Beskydy



Orava Snow - Oravská Lesná 30 cm Veľmi dobré



Oravská Magura



SKI PARK Kubínska hoľa 20-40 cm Veľmi dobré Ski Zábava-Hruštín 30 cm Dobré Ski Krušetnica 30 cm Dobré



Levočské vrchy



Resort Levočská dolina 0 cm Dobré



Volovské vrchy



Jahodná 20 cm Dobré



Slovenský raj



Vernár-Studničky 50 cm Veľmi dobré



Čergov



Drienica 30 cm Veľmi dobré