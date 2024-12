Snehové správy: Lyžiarsku sezónu spustilo 40 stredísk

Nízke Tatry



Donovaly - Záhradište 30 cm Veľmi dobré

Donovaly - Nová hoľa 30 cm Veľmi dobré

SKI Čertovica 20-40 cm Dobré

Jasná sever 50 cm Veľmi dobré

Jasná juh 50 cm Veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 30 cm Veľmi dobré

MÝTO SKI & BIKE 35-40 cm Dobré

SKI PARK Liptovská Teplička 30 cm Dobré

Pavčina Lehota 20-25 cm Dobré

Ski Telgárt 50 cm Veľmi dobré

Šachtičky 30 cm Veľmi dobré

Vyšná Boca - Bačova roveň 40 cm Veľmi dobré

SKI Centrum Demänová 35 cm Veľmi dobré

Ski Hlobišov - Hronec 40 cm Veľmi dobré





Vysoké Tatry



Tatranská Lomnica 50 cm Veľmi dobré

Štrbské Pleso 50 cm Dobré

Starý Smokovec 30 cm Dobré

Kubašok - Sp. Bystré 30 cm Veľmi dobré

Snowpark Lučivná 40 cm Veľmi dobré





Západné Tatry



Roháče - Spálená dolina 55-65 cm Veľmi dobré

Zuberec - Janovky 40 cm Dobré

Skicentrum Žiar-Dolinky 30 cm Dobré





Belianske Tatry



BACHLEDKA Ski and Sun 40 cm Dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 55 cm Dobré

Strachan Ski Centrum-Ždiar 40 cm Dobré

Ski Monkova dolina - Ždiar 90 cm Veľmi dobré





Veľká Fatra



Jasenská dolina 40-60 cm Dobré

Ružomberok - Malinô Brdo 30 cm Veľmi dobré





Malá Fatra



Vrátna - Paseky 30-40 cm Obmedzené

Vrátna - Chleb 0 cm Nevyhovujúce

winter park MARTINKY 20-30 cm Dobré





Strážovské vrchy



Čičmany 40 cm Veľmi dobré





Kremnické vrchy



Skalka arena 15 cm Dobré

Krahule 30 cm Veľmi dobré

Ski Skalka 30-40 cm Veľmi dobré

Králiky 30 cm Veľmi dobré





Stolické vrchy



Skicentrum Kokava-línia 20-25 cm Dobré





Veporské vrchy



Hotel Zerrenpach Látky 20-25 cm Dobré





Javorníky



Kasárne - Javorníky 30 cm Dobré





Oravské Beskydy



Orava Snow - Oravská Lesná 30 cm Veľmi dobré





Oravská Magura



SKI PARK Kubínska hoľa 30-50 cm Veľmi dobré

Ski Zábava-Hruštín 30 cm Dobré

Ski Krušetnica 30 cm Dobré





Pieniny



Litmanová Resort 40 cm Veľmi dobré





Levočské vrchy



Resort Levočská dolina 40 cm Veľmi dobré





Volovské vrchy



Jahodná 20 cm Dobré

SKI Poráč Park 20 cm Dobré





Slovenský raj



Vernár-Studničky 50 cm Veľmi dobré

Ski Gugel Mlynky 20 cm Dobré





Čergov



Drienica 30 cm Veľmi dobré

Bratislava 27. decembra (TASR) - Dostupnosť zjazdoviek stúpa, do dnešného dňa spustilo lyžiarsku sezónu už 40 stredísk. Včera otvárali napr. v Jasenskej doline, vo Vrátnej, v Pavčinej Lehote alebo vo východoslovenských strediskách Litmanová, Levočská dolina a Ski Gugeľ – Mlynky. Do denného režimu prešli Látky – Zerrenpach, Krušetnica aj Ski Zábava – Hruštín, na Donovaloch pribudla do prevádzky lokalita Nová hoľa, na Štrbskom Plese zjazdovka Solisko.Dnes je prvý deň sezóny v stredisku Makov – Javorníky a na Čertovici. Lyžovačka sa sústreďuje skôr do vyšších polôh a na sever Slovenska. Prevádzkovatelia vďaka nočným mrazom aj suchému vzduchu posledné dve noci intenzívne zasnežovali, keďže prírodný sneh takmer chýba. Vo viacerých areáloch je potrebné počítať s prevádzkou pod 50 %. Lyžiarske podmienky sú dobré, vo vyšších polohách veľmi dobré. Podklad je premrznutý a pevný. Hrúbka snehovej vrstva sa na upravených svahoch pohybuje zväčša od 30 do 50 cm, viac len miestami – napr. na Roháčoch-Spálenej, ktoré hlásia 55-65 cm snehu. Vo vyšších polohách prevláda inverzia, s teplotami nad nulou.