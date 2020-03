V piatok aj cez víkend to vyzerá na famóznu lyžovačku

Nízke Tatry



Donovaly 30-40 cm veľmi dobré

Jasná sever a juh 30-80 cm veľmi dobré

Opalisko-Závažná Poruba 45-65 cm veľmi dobré

Tále 40-60 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 20-50 cm veľmi dobré

Telgárt 40-50 cm veľmi dobré

Liptovská Teplička 30-35 cm dobré

Vyšná Boca 40-50 cm veľmi dobré

Krpáčovo 50 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 40-55 cm veľmi dobré

Čertovica 25-50 cm veľmi dobré

Polomka-Bučník 20-30 cm veľmi dobré

Čachovo-Selce 20-50 cm dobré

Šachtičky 35-40 cm veľmi dobré



Vysoké Tatry



Dolný Smokovec 25 cm dobré

Štrbské Pleso 70-100 cm veľmi dobré

Tatranská Lomnica 30-130 cm veľmi dobré

Kubašok-Spišské Bystré 45 cm dobré

Snowpark Lučivná 40-45 cm veľmi dobré

Starý Smokovec 25 cm dobré

Podbanské 20-40 cm veľmi dobré

Tatrasvit-Lopušná dolina 60 cm veľmi dobré

Svit-Lopušná dolina 40 cm veľmi dobré



Západné Tatry



Roháče-Spálená 80-110 cm veľmi dobré

Janovky-Zuberec 50-60 cm veľmi dobré

Dolinky-Žiar 20-30 cm veľmi dobré



Belianske Tatry



Bachledka 50-60 cm veľmi dobré

Monkova dol.-Ždiar 60 cm veľmi dobré

Strednica - Ždiar 30-40 cm veľmi dobré

Strachan - Ždiar 50 cm veľmi dobré

Bachledova Deny 30-40 cm dobré



Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 20-40 cm dobré

Valčianska dolina 40-50 cm dobré

Vrátna - Paseky 20-40 cm veľmi dobré

Winter park Martinky 60-80 cm veľmi dobré

Malinô Brdo 35-40 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo 20-40 cm dobré



Stredné Slovensko



Králiky 30-60 cm veľmi dobré

Skalka arena 60-80 cm veľmi dobré

Kokava - línia 30-60 cm veľmi dobré

Čičmany 25-45 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná 10-20 cm dobré

Drozdovo 20-30 cm dobré

Krahule 30 cm veľmi dobré

Salamandra 15-20 cm obmedzené

Zerrenpach Látky 10-30 cm dobré



Javorníky



Kohútka 20-40 cm dobré

Kasárne-Javorníky 30-60 cm veľmi dobré



Orava a Kysuce



Oravská Lesná 35-60 cm veľmi dobré

Zábava-Hruštín 30-50 cm veľmi dobré

Krušetnica 30-50 cm veľmi dobré

Ski Vitanová 40-45 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 35-70 cm veľmi dobré

Snowparadise Veľká Rača 25-55 cm veľmi dobré

Brezovica 55-85 cm veľmi dobré

Racibor-Oravský Podzámok 30-60 cm veľmi dobré



Východné Slovensko



Vyšné Ružbachy 80 cm veľmi dobré

Litmanová 50 cm veľmi dobré

Levočská dolina 30-50 cm veľmi dobré

Plejsy 30-40 cm veľmi dobré

Vernár-Studničky 40 cm veľmi dobré

Drienica 30 cm veľmi dobré

Jahodná 20-45 cm veľmi dobré

Gugel Mlynky 45-65 cm veľmi dobré

Poráč Park 15 cm veľmi dobré

Makovica-Nižná Polianka 30-50 cm veľmi dobré



Alpské strediská



Na alpských zjazdovkách prevládajú dobré až veľmi dobré podmienky. Teploty vo vyšších polohách klesajú hlboko pod nulu. Vo Francúzsku je najvyššia snehová vrstva v La Plagne – v maximálnych hodnotách dosahuje 435 cm, len o 5 cm menej hlási Paradiski. 380 až 400 cm snehu v horných hodnotách je v lyžiarskych regiónoch Les Arcs, Les Portes du Soleil, Chamonix Mont-Blanc aj Le Grand Massif.



Dolné a Horné Rakúsko



Annaberg 25-60 cm veľmi dobré

Göstling – Hochkar 30-60 cm veľmi dobré

Hinterstoder 20-180 cm veľmi dobré

Stuhleck 50-90 cm veľmi dobré



Ľadovce



Stubai 35-380 cm dobré

Pitztal 170-330 cm dobré

Sölden 15-365 cm veľmi dobré

Hintertux 20-310 cm dobré

Zugspitze 280-330 cm dobré

Zell am See – Kaprun 45–265 cm dobré



Tirolsko/Salzburgsko



Serfaus – Fiss – Ladis 25-180 cm veľmi dobré

St. Anton am Arlberg 120-365 cm dobré

Ischgl 60–120 cm veľmi dobré

Kitzbühel – Kirchberg 55–100 cm dobré

Zillertal 90–240 cm dobré

Obertauern 190–230 cm veľmi dobré



Švajčiarsko



Davos Klosters 65-170 cm dobré

Zermatt - Matterhorn 60-300 cm dobré

Saas-Fee 35–380 cm dobré

4 Vallées 30–370 cm dobré



Taliansko



Alta Badia 30-90 cm dobré

Marmolada – Arabba 100-295 cm dobré

Madonna di Campiglio 40–140 cm veľmi dobré

Cortina d'Ampezzo 25-90 cm dobré

Livigno 70-155 cm dobré

Adamello - Tonale 200-400 cm dobré

Bratislava 6. marca (TASR) - V piatok aj cez víkend to vyzerá na dobrú lyžovačku. Podklad je vďaka nízkym nočným teplotám pevný a premrznutý, v poobedných hodinách sa môže tvoriť na vrchu mäkká vrstva. Na horách majú v piatok prevládať zimné podmienky, so snežením.Najlepšia lyžovačka je v strediskách na Orave, v Tatrách a polohách od 1200 metrov nad morom. Vleky a lanovky premávajú v minimálne 65 areáloch. Hrúbka snehovej pokrývky sa v minimálnych hodnotách pohybuje od 10 do 50 cm, v maximálnych hodnotách od 30 do 60 cm, miestami aj viac, napríklad na Kubínskej holi, Skalke, Martinkách alebo Štrbskom Plese.