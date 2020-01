Na zjazdovkách je do pol metra snehu

Nízke Tatry







Jasná sever 20-80 cm dobré



Jasná juh 30-80 cm dobré



Donovaly – Záhradište 15-25 cm dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm dobré



Tále 30-50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30 cm dobré



Telgárt 30-35 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 30-35 cm dobré



Polomka-Bučník 25-30 cm dobré



Vyšná Boca 60-80 cm veľmi dobré







Vysoké a Západné Tatry







Dolný Smokovec 35 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 30-70 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Roháče – Spálená 50–70 cm veľmi dobré



Kubašok-Spišské Bystré 20-30 cm dobré



Podbanské 20-25 cm dobré



Janovky-Zuberec 30-50 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 25-30 cm dobré



Svit-Lopušná dolina 35 cm dobré



Tatrasvit-Lopušná dolina 45 cm veľmi dobré





Belianske Tatry



Bachledka Ski and Sun 30-40 cm dobré



Monkova dol.-Ždiar 35-40 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 50-60 cm veľmi dobré





Veľká a Malá Fatra







Jasenská dolina 20-40 cm dobré



Vrátna - Paseky 15-40 cm dobré



Winter park Martinky 25-50 cm dobré



Snowland - Valčianska dolina 25 cm dobré





Stredné Slovensko







Králiky 25-50 cm veľmi dobré



Krahule 30 cm veľmi dobré



Skalka arena 10-35 cm dobré



Salamandra resort 0-30 cm dobré



Čičmany 0-45 cm dobré





Javorníky





Kohútka 10-30 cm dobré



Kasárne - Javorníky 10-40 cm veľmi dobré



Ski Makov 15-20 cm obmedzené











Orava a Kysuce







Oravská Lesná 20-45 cm veľmi dobré



Ski Zábava-Hruštín 20-40 cm veľmi dobré



Krušetnica 20-30 cm dobré



Ski Vitanová 30-50 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 20-40 cm veľmi dobré



Snowparadise Veľká Rača 25-40 cm dobré





Východné Slovensko



Litmanová 50 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 65 cm veľmi dobré



Levočská dolina 20-40 cm veľmi dobré



Plejsy 30-40 cm dobré



Vernár-Studničky 30 cm veľmi dobré



Drienica 30 cm veľmi dobré

Alpské strediská

RAKÚSKO



Dolné a Horné Rakúsko







Annaberg 30-70 cm dobré



Göstling – Hochkar 50-70 cm veľmi dobré



Hinterstoder 10-140 cm veľmi dobré



Stuhleck 20-75 cm dobré





Ľadovce







Stubai 50-330 cm dobré



Pitztal 145-285 cm dobré



Sölden 15-315 cm dobré



Hintertux 40-205 cm dobré



Zugspitze 145-175 cm dobré



Zell am See – Kaprun 30–210 cm dobré











Tirolsko/Salzburgsko







Serfaus – Fiss – Ladis 45-130 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-155 cm dobré



Ischgl 50–110 cm veľmi dobré



Kitzbühel – Kirchberg 45–75 cm dobré



Zillertal 55–190 cm dobré



Obertauern 130–160 cm veľmi dobré











ŠVAJČIARSKO







Davos Klosters 50-120 cm dobré



Zermatt - Matterhorn 60-145 cm dobré



Saas-Fee 60–290 cm dobré



4 Vallées 20–230 cm dobré







TALIANSKO







Alta Badia 35-130 cm dobré



Marmolada – Arabba 95-295 cm dobré



Madonna di Campiglio 60–190 cm veľmi dobré



Cortina d'Ampezzo 30-130 cm dobré



Livigno 80-160 cm dobré



Adamello - Tonale 200-400 cm dobré

Bratislava 1. januára (TASR) - Päťdesiatu sezónu v stredu rozbiehajú v Drienici, na Silvestra otvárali v Čičmanoch, vo Vyšnej Boci, v Ski Makove a na Skalke. V Čičmanoch, v Makove aj v Drienici sú k dispozícii zatiaľ len krátke vleky, s čiastočnou prevádzkou je potrebné naďalej počítať aj v ďalších strediskách, aj keď percento upravených tratí sa zvýšilo – ďalšie zjazdovky sa podarilo vďaka nízkym teplotám a zasnežovacej technike spustiť v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom Plese, v Bachledke, v Jasnej, na Donovaloch – Záhradiši, na Pasekách vo Vrátnej aj Kubínskej holi. Plný stav vysnežených svahov hlási Strednica v Ždiari aj oravské strediská Janovky, Oravská Lesná. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré a podklad je prevažne technický s menším percentom prírodného snehu, hlavne v regiónoch Oravy a Tatier, kde na konci minulého týždňa prisnežilo aj výdatnejšie.Snehová vrstva sa pohybuje zväčša od 20 do 50 cm, miestami je to o 10-20 centimetrov viac, 20 až 40 cm snehu je napr. v Levočskej doline, v Jasenskej doline a v Hruštíne, 35 cm v Lopušnej doline – Svit alebo v Telgárte, pol metra v Litmanovej. Čakacie doby na lanovky a vleky sú dlhšie.V alpskom priestore sa v stredu aj vo štvrtok (2.1.) očakáva krásne slnečné počasie s miernymi teplotami, ktoré klesajú k nevýrazným záporným hodnotám až od nadmorskej výšky 3000 m n.m. Vo výške 2000 m n.m. je to 3 až 7 stupňov v pluse. V Dolnom Rakúsku je v prevádzke Annaberg, Göstling-Hochkar, Oetscher aj Semmering. Výška snehovej vrstvy sa pohybuje od 20 do 70 cm, prevádzka je tu taktiež obmedzená len na niektoré svahy, no celkovo je v Alpách pripravených už väčšina zjazdoviek a percento prevádzky sa pohybuje od 70 až 100%.