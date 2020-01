Podmienky na lyžovanie sa zlepšujú, stále to však nie je ideálne

Bratislava 4. januára (TASR) - Posledné dva dni prevládala vo vyšších polohách inverzia s krásnym slnečným počasím a plusovými teplotami, na rozdiel od nižších polôh, kde teploty klesali výraznejšie pod nulu vďaka čomu tu mohla byť spustená zasnežovacia technika. Dosnežovanie zjazdoviek je stále aktuálne, keďže len málokde je pre návštevníkov k dispozícii plný stav tratí. Väčšina stredísk je stále v čiastočnom režime. Tento rok je poznačený niekoľkotýždňovým oneskorením začiatku lyžiarskej sezóny aj zasnežovaním na etapy pre nestabilné počasie. Prírodného snehu je málo, menšie % podkladu na zjazdovkách tvorí v lokalitách na severe – hlavne v oblasti Tatier a Oravy, vo viacerých strediskách prírodný sneh chýba úplne. Napriek všetkému sa situácia od Vianoc zlepšila – aj čo sa týka počtu otvorených zjazdoviek aj podmienok. Návštevníci môžu vyraziť do viac ako 60 stredísk. Svahy sú pokryté snehovou vrstvou hrúbky zväčša 20 až 50 cm, na niektorých miestach dosahuje horná hodnota do 70 cm – napr. na Štrbskom Plese, Roháčoch-Spálenej a v Monkovej doline, do 80 cm snehu hlási Chopok a Vyšná Boca. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, obmedzený stav hlási zatiaľ Makov, Drozdovo a Žiarska dolina, kde musia dosnežiť ešte hornú časť zjazdovky. Najväčší počet upravených zjazdoviek je v Jasnej – takmer 30 km, na Kubínskej holi a v Tatranskej Lomnici – 9 km, na Štrbskom Plese – 6 km, v Oravskej Lesnej, v Bachledke a Veľkej Rači je to 5 km svahov. Sezónu dnes otvárajú v Košútke v Hriňovej.



Nízke Tatry



Jasná sever 20-80 cm dobré

Jasná juh 30-80 cm dobré

Donovaly – Záhradište 15-25 cm dobré

Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm veľmi dobré

Tále 30-50 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 30-40 cm veľmi dobré

Telgárt 30-40 cm veľmi dobré

Liptovská Teplička 30-35 cm dobré

Polomka-Bučník 25-30 cm dobré

Vyšná Boca 60-80 cm veľmi dobré

Krpáčovo 30-50 cm dobré

Mýto pod Ďumbierom 0-25 cm dobré



Vysoké a Západné Tatry



Dolný Smokovec 35 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 30-70 cm veľmi dobré

Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré

Roháče – Spálená 50–70 cm veľmi dobré

Kubašok-Spišské Bystré 20-30 cm dobré

Podbanské 20-25 cm dobré

Janovky-Zuberec 30-50 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 30 cm veľmi dobré

Svit-Lopušná dolina 35 cm dobré

Tatrasvit-Lopušná dolina 40-50 cm veľmi dobré



Západné Tatry



Roháče-Spálená 50-70 cm veľmi dobré

Janovky-Zuberec 30-50 cm veľmi dobré



Belianske Tatry



Bachledka Ski and Sun 30-40 cm dobré

Monkova dol.-Ždiar 70 cm veľmi dobré

Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré

Strachan - Ždiar 50-60 cm veľmi dobré



Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 30-50 cm veľmi dobré

Valčianska dolina 25 cm dobré

Vrátna - Paseky 15-40 cm veľmi dobré

Winter park Martinky 25-50 cm dobré

Snowland - Valčianska dolina 25 cm dobré



Stredné Slovensko



Králiky 25-50 cm veľmi dobré

Krahule 30 cm veľmi dobré

Skalka arena 10-35 cm veľmi dobré

Salamandra resort 0-30 cm dobré

Čičmany 0-45 cm veľmi dobré

Kokava - línia 30-40 cm dobré

Vyšná Slaná - Július 20-30 cm dobré

Zerrenpach Látky 10-20 cm dobré

Drozdovo 15-20 cm obmedzené



Malé Karpaty

Zochova chata 0-20 cm dobré



Javorníky



Kohútka 10-30 cm dobré

Čertov - Lazy p. Makytou 20-30 cm dobré

Kasárne - Javorníky 10-40 cm veľmi dobré

Ski Makov 15-20 cm obmedzené



Orava a Kysuce



Oravská Lesná 20-45 cm veľmi dobré

Ski Zábava-Hruštín 20-40 cm veľmi dobré

Krušetnica 20-30 cm dobré

Ski Vitanová 30-50 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 20-40 cm veľmi dobré

Snowparadise Veľká Rača 25-40 cm dobré

Snow Sun Vadičov 20-30 cm dobré

Športcentrum Oščadnica 10-30 cm obmedzené

Brezovica 15-65 cm dobré



Východné Slovensko



Litmanová 50 cm veľmi dobré

Levočská dolina 20-40 cm veľmi dobré

Plejsy 30-40 cm dobré

Vernár-Studničky 30 cm veľmi dobré

Drienica 30 cm veľmi dobré

Jahodná 20-30 cm dobré

Gugel Mlynky 30-50 cm dobré

Vyšné Ružbachy 65 cm veľmi dobré



Alpské strediská



V Alpách sú dobré až veľmi dobré podmienky pre zimné športy, v lyžiarskych regiónoch je prevádzke 70 až 100% zjazdoviek. Snehová vrstva je stabilná. Na rakúskych ľadovcoch sa jej hrúbka pohybuje v horných hodnotách od 160 cm na Zugspitze a Dachsteine do 3,3 m na Kaunertale. Nad 3 m snehu hlási aj Stubai a Sölden. Dnes sa očakáva oblačné počasie a slabé sneženie. Oproti minulým dňom teploty poklesli.



Rakúsko

Dolné a Horné Rakúsko



Annaberg 30-70 cm dobré

Göstling – Hochkar 50-70 cm veľmi dobré

Hinterstoder 20-140 cm veľmi dobré

Stuhleck 20-75 cm dobré



Ľadovce



Stubai 50-330 cm dobré

Pitztal 145-285 cm dobré

Sölden 15-315 cm dobré

Hintertux 40-205 cm dobré

Zugspitze 140-165 cm dobré

Zell am See – Kaprun 30–190 cm dobré



Tirolsko/Salzburgsko



Serfaus – Fiss – Ladis 40-125 cm veľmi dobré

St. Anton am Arlberg 60-150 cm dobré

Ischgl 50–110 cm veľmi dobré

Kitzbühel – Kirchberg 45–75 cm dobré

Zillertal 55–190 cm dobré

Obertauern 130–160 cm veľmi dobré



Švajčiarsko



Davos Klosters 50-120 cm dobré

Zermatt - Matterhorn 60-140 cm dobré

Saas-Fee 60–290 cm dobré

4 Vallées 20–230 cm dobré



Taliansko



Alta Badia 35-130 cm dobré

Marmolada – Arabba 95-295 cm dobré

Madonna di Campiglio 60–190 cm veľmi dobré

Cortina d'Ampezzo 30-130 cm dobré

Livigno 80-155 cm dobré

Adamello - Tonale 200-400 cm dobré







Zdroj: www.holidayinfo.sk