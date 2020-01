Nastal čas oprášiť lyže

Nízke Tatry







Jasná sever 20-80 cm dobré



Jasná juh 30-80 cm dobré



Donovaly – Záhradište 25-35 cm veľmi dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30-50 cm dobré



Telgárt 30-40 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 30-35 cm dobré



Polomka-Bučník 25-30 cm dobré



Vyšná Boca 60-80 cm veľmi dobré



Krpáčovo 30-50 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 10-30 cm dobré



Vysoké Tatry







Dolný Smokovec 35 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 30-70 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Kubašok-Spišské Bystré 20-30 cm dobré



Podbanské 15-20 cm dobré



Snowpark Lučivná 30 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dolina 35-40 cm dobré



Tatrasvit-Lopušná dolina 40-50 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 30-35 cm dobré



Západné Tatry







Roháče-Spálená 60-80 cm veľmi dobré



Janovky-Zuberec 30-50 cm veľmi dobré

Belianske Tatry







Bachledka Ski and Sun 50-60 cm veľmi dobré



Monkova dol.-Ždiar 70 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 50-60 cm veľmi dobré



Veľká a Malá Fatra







Jasenská dolina 30-50 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 35-45 cm dobré



Vrátna - Paseky 15-40 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 30-60 cm dobré



Fačkovské sedlo 20-30 cm dobré



Stredné Slovensko







Králiky 25-50 cm veľmi dobré



Krahule 30 cm veľmi dobré



Skalka arena 30-50 cm veľmi dobré



Salamandra resort 0-30 cm dobré



Čičmany 0-45 cm veľmi dobré



Kokava - línia 30-40 cm dobré



Vyšná Slaná - Július 30 cm veľmi dobré



Zerrenpach Látky 10-20 cm dobré



Drozdovo 15-20 cm obmedzené





Malé Karpaty







Zochova chata 0-20 cm dobré



Pezinská Baba 0-20 cm obmedzené



Javorníky







Kohútka 20-40 cm dobré



Čertov - Lazy p. Makytou 20-30 cm dobré



Kasárne - Javorníky 10-40 cm veľmi dobré



Ski Makov 15-25 cm dobré



Orava a Kysuce







Oravská Lesná 20-45 cm veľmi dobré



Ski Zábava-Hruštín 30-40 cm veľmi dobré



Krušetnica 20-30 cm dobré



Ski Vitanová 45-60 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 30-60 cm veľmi dobré



Snowparadise Veľká Rača 25-40 cm dobré



Snow Sun Vadičov 20-30 cm dobré



Športcentrum Oščadnica 10-30 cm dobré



Brezovica 15-65 cm dobré



Racibor - Oravský Podzámok 30-40 cm dobré

Východné Slovensko







Litmanová 50 cm veľmi dobré



Levočská dolina 30-50 cm veľmi dobré



Plejsy 30-40 cm dobré



Vernár-Studničky 30 cm veľmi dobré



Drienica 30 cm veľmi dobré



Jahodná 20-30 cm dobré



Gugel Mlynky 30-50 cm dobré



Vyšné Ružbachy 65 cm veľmi dobré



Fričkovce 15 cm dobré







Alpské strediská







V Alpách je lyžiarska sezóna v plnom prúde. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré a v strediskách je k dispozícii zväčša 80 až 100 percent tratí. Včera pripadlo 5-20 cm prachového snehu – hlavne v oblasti Tirolska. Lyžovačke praje aj počasie, dnes aj ďalšie dva dni má byť slnečno.



Bratislava 5. januára (TASR) - Včera pripadli na horách nové centimetre sypkého snehu a vďaka nízkym teplotám sa aj technicky zasnežovalo. Situácia v strediskách sa zlepšila, snehová vrstva sa miestami zvýšila o 5 až 10 cm. Do prevádzky pribudli dalšie zjazdovky. Na lyžovacku je možné vyrazit do minimálne 65 zimných areálov, v polovici z nich je k dispozícii už od 60 percent tratí, 80 až 100 percent zjazdoviek je pripravených na Rohácoch- Spálenej, na Janovkách v Zuberci, v Oravskej Lesnej, na Kubínskej holi, v Drienici, v Levočskej doline, v Strednici-Ždiar alebo vo Vernári. Podklad na svahoch je prevažne technický, v strediskách na severe Slovenska, ale aj v niektorých stredoslovenských areáloch je aj menšie percento prírodného snehu.V horných hodnotách sa výška snehovej vrstvy pohybuje od 20 cm na Podbanskom, v Drozdove a Pezinskej Babe do 80 cm v Jasnej, na Rohácoch a Vyšnej Boci, v spodných hodnotách je to od 10 do 60 cm. Lyžiarske podmienky sú dobré až velmi dobré, sneh je v nižších polohách technický, vo vyšších polohách po snežení prachový. Do prevádzky pribudli dva vleky na Fackovskom sedle a v Oravskom Podzámku a v obmedzených podmienkach sa lyžuje aj na Pezinskej Babe na 400 metrovej zjazdovke.RakúskoDolné a Horné RakúskoAnnaberg 30-70 cm dobréGöstling – Hochkar 50-70 cm veľmi dobréHinterstoder 30-150 cm veľmi dobréStuhleck 30-85 cm dobréĽadovceStubai 40-330 cm dobréPitztal 145-285 cm dobréSölden 15-310 cm dobréHintertux 40-205 cm dobréZugspitze 150-170 cm dobréZell am See – Kaprun 35–210 cm dobréTirolsko/SalzburgskoSerfaus – Fiss – Ladis 35-115 cm veľmi dobréSt. Anton am Arlberg 60-155 cm dobréIschgl 50–110 cm veľmi dobréKitzbühel – Kirchberg 45–75 cm dobréZillertal 55–190 cm dobréObertauern 140–180 cm veľmi dobréŠvajčiarskoDavos Klosters 45-110 cm dobréZermatt - Matterhorn 50-125 cm dobréSaas-Fee 50–270 cm dobré4 Vallées 20–210 cm dobréTalianskoAlta Badia 35-130 cm dobréMarmolada – Arabba 95-295 cm dobréMadonna di Campiglio 60–190 cm veľmi dobréCortina d'Ampezzo 30-130 cm dobréLivigno 80-155 cm dobréAdamello - Tonale 200-400 cm dobréZdroj: www.holidayinfo.sk