Dážď vystriedal sneh: Lyžovať môžete na týchto svahoch

Nízke Tatry



Čachovo-Selce 20-50 cm veľmi dobré

Donovaly 25-35 cm veľmi dobré

Jasná sever a juh 30-80 cm dobré

Opalisko-Závažná Poruba 50-70 cm veľmi dobré

Tále 50 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 30-50 cm dobré

Telgárt 50-60 cm veľmi dobré

Liptovská Teplička 30-35 cm dobré

Vyšná Boca 50-60 cm veľmi dobré

Krpáčovo 50 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 45-50 cm veľmi dobré

Čertovica 25-35 cm dobré

Šachtičky 35-40 cm veľmi dobré

Polomka-Bučník 30-40 cm veľmi dobré





Vysoké Tatry



Dolný Smokovec 35 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 50-80 cm veľmi dobré

Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré

Kubašok-Spišské Bystré 45 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 35-40 cm veľmi dobré

Tatrasvit-Lopušná dolina 40-50 cm dobré

Svit-Lopušná dolina 40 cm dobré

Starý Smokovec 30-35 cm dobré





Západné Tatry



Roháče-Spálená 60-80 cm veľmi dobré

Janovky-Zuberec 40-50 cm veľmi dobré

Dolinky-Žiar 40-50 cm veľmi dobré





Belianske Tatry



Bachledka 30-40 cm dobré

Monkova dol.-Ždiar 70 cm veľmi dobré

Strednica - Ždiar 30-40 cm dobré

Strachan - Ždiar 50 cm dobré

Bachledova Deny 30-40 cm veľmi dobré





Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 30-40 cm veľmi dobré

Valčianska dolina 50-60 cm veľmi dobré

Vrátna - Paseky 30-50 cm veľmi dobré

Winter park Martinky 35-60 cm dobré

Malinô Brdo 15-35 cm veľmi dobré

Malá Lučivná-BVL1 10-30 cm dobré





Stredné Slovensko



Krahule 30-50 cm veľmi dobré

Králiky 25-50 cm veľmi dobré

Skalka arena 40-60 cm veľmi dobré

Salamandra resort 15-20 cm dobré

Kokava - línia 40-60 cm veľmi dobré

Čičmany 25-45 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná 30 cm veľmi dobré

Drozdovo 30-40 cm veľmi dobré





Západné Slovensko



Javorníky

Kohútka 20-40 cm obmedzené





Orava a Kysuce



Oravská Lesná 35-60 cm veľmi dobré

Zábava-Hruštín 30 cm veľmi dobré

Krušetnica 40-60 cm veľmi dobré

Ski Vitanová 55-70 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 30-60 cm veľmi dobré

Snowparadise Veľká Rača 25-55 cm veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 25-30 cm dobré

Brezovica 50-70 cm veľmi dobré

Racibor-Oravský Podzámok 50-80 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Litmanová 50 cm veľmi dobré

Levočská dolina 30-50 cm veľmi dobré

Plejsy 40-50 cm veľmi dobré

Vernár-Studničky 40 cm veľmi dobré

Drienica 30 cm veľmi dobré

Jahodná 25-50 cm veľmi dobré

Gugel Mlynky 60-80 cm veľmi dobré

Makovica-Nižná Polianka 30-60 cm veľmi dobré

Vyšné Ružbachy 80 cm veľmi dobré

Poráč Park 30-40 cm veľmi dobré





Alpské strediská



Nový sneh napadol aj v Alpách – okolo 20 až 30 cm, sneženie má dnes ešte doznievať, zajtra sa očakáva jasné alebo polojasné počasie. Teploty sú dnes hlboko pod bodom mrazu. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré.





Rakúsko



Dolné a Horné Rakúsko

Annaberg 30-60 cm veľmi dobré

Göstling – Hochkar 60-80 cm veľmi dobré

Hinterstoder 20-155 cm veľmi dobré

Stuhleck 30-80 cm dobré





Ľadovce

Stubai 35-330 cm dobré

Pitztal 170-330 cm dobré

Sölden 15-305 cm dobré

Hintertux 45-270 cm dobré

Zugspitze 235-250 cm dobré

Zell am See – Kaprun 65–160 cm dobré





Tirolsko/Salzburgsko

Serfaus – Fiss – Ladis 25-155 cm veľmi dobré

St. Anton am Arlberg 90-220 cm dobré

Ischgl 40–100 cm veľmi dobré

Kitzbühel – Kirchberg 55–85 cm dobré

Zillertal 70–220 cm dobré

Obertauern 140–180 cm veľmi dobré





Švajčiarsko

Davos Klosters 55-165 cm dobré

Zermatt - Matterhorn 50-170 cm dobré

Saas-Fee 45–305 cm dobré

4 Vallées 20–180 cm dobré





Taliansko

Alta Badia 30-100 cm dobré

Marmolada – Arabba 95-295 cm dobré

Madonna di Campiglio 60–160 cm veľmi dobré

Cortina d'Ampezzo 25-90 cm dobré

Livigno 70-140 cm dobré

Adamello - Tonale 200-400 cm dobré



Bratislava 5. februára (TASR) - V prevádzke je okolo 60 stredísk. Dážď včera vystriedalo sneženie na viacerých miestach. Pripadlo 5 až 20 cm nového snehu. Najviac na severe. Na horách má snežiť aj v priebehu dňa. Podmienky sa teda opäť začínajú podobať na zimné, túto zmenu však sprevádza silný vietor, kvôli ktorému momentálne nepremávajú lanovky a vleky na Donovaloch, Štrbskom Plese, ani v Tatranskej Lomnici. Najlepšie lyžiarske podmienky ponúkajú vyššie položené areály a strediská na severe a severovýchode. Na juhozápade Slovenska sú podmienky nevyhovujúce alebo obmedzené. Snehová vrstva na začiatku týždňa značne poklesla, bilanciu však zlepšilo sneženie, vďaka čomu sa výška snehovej pokrývky vrátila vo viacerých strediskách na pôvodnú úroveň. Niekde bola opäť spustená zasnežovacia technika, v závislosti od teplôt – napr. na Krahuliach, ktoré obnovujú prevádzku od piatku. Na technicky zasnežovaných svahoch sa hrúbka snehovej vrstvy pohybuje zväčša od 20 do 60 cm. Vzhľadom na ochladenie očakávame v ďalších dvoch dňoch postupné stabilizovanie situácie v našich strediskách, s výhľadom dobrej lyžovačky cez víkend.