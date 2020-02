Na Slovensku sa lyžuje aj na prírodnom snehu

Nízke Tatry







Čachovo-Selce 25-50 cm veľmi dobré



Donovaly 30-40 cm veľmi dobré



Jasná sever a juh 30-80 cm veľmi dobré



Opalisko-Závažná Poruba 60-80 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30-60 cm veľmi dobré



Telgárt 60-70 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 30-35 cm dobré



Vyšná Boca 60-80 cm veľmi dobré



Krpáčovo 50 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 50-60 cm veľmi dobré



Čertovica 25-40 cm dobré



Čertovica - STIV 30-60 cm veľmi dobré



Polomka-Bučník 30-40 cm veľmi dobré



Šachtičky 35-40 cm veľmi dobré





Vysoké Tatry







Dolný Smokovec 35 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 70-100 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 30-130 cm veľmi dobré



Kubašok-Spišské Bystré 45 cm dobré



Snowpark Lučivná 40-45 cm veľmi dobré



Tatrasvit-Lopušná dolina 60 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dolina 40 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 30-35 cm dobré



Podbanské 20-40 cm veľmi dobré





Západné Tatry







Roháče-Spálená 80-110 cm veľmi dobré



Janovky-Zuberec 50-60 cm veľmi dobré



Dolinky-Žiar 40-50 cm veľmi dobré





Belianske Tatry







Bachledka 50-60 cm veľmi dobré



Monkova dol.-Ždiar 90 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 50-60 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Bachledova Deny 30-40 cm dobré





Veľká a Malá Fatra







Jasenská dolina 30-50 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 40-50 cm veľmi dobré



Vrátna - Paseky 40-60 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 45-70 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 35-45 cm veľmi dobré



Fačkovské sedlo 10-20 cm dobré





Stredné Slovensko







Králiky 35-65 cm veľmi dobré



Skalka arena 40-60 cm veľmi dobré



Kokava - línia 40-60 cm veľmi dobré



Čičmany 25-45 cm veľmi dobré



Vyšná Slaná 30 cm veľmi dobré



Drozdovo 20-30 cm veľmi dobré



Krahule 30 cm veľmi dobré



Salamandra 15-20 cm dobré



Zerenpach Látky 10-30 cm dobré



Košútka Hriňová 40-50 cm veľmi dobré





Západné Slovensko







Stará Myjava 20-35 cm dobré



Zochova chata 0-20 cm dobré



Pezinská Baba 0-20 cm obmedzené



Brezovec 10-20 cm dobré





Javorníky







Kohútka 30-50 cm veľmi dobré



Makov 25-35 cm dobré



Kasárne-Javorníky 30-60 cm veľmi dobré



Čertov-Lazy pod Makytou 40-50 cm veľmi dobré





Orava a Kysuce







Oravská Lesná 35-60 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 30-50 cm veľmi dobré



Krušetnica 40-60 cm veľmi dobré



Ski Vitanová 55-70 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 30-60 cm veľmi dobré



Snowparadise Veľká Rača 25-55 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 40 cm veľmi dobré



Brezovica 60-90 cm veľmi dobré



Racibor-Oravský Podzámok 50-80 cm veľmi dobré



Snow Sun Vadičov 25-35 cm veľmi dobré





Východné Slovensko







Litmanová 50 cm veľmi dobré



Levočská dolina 30-50 cm veľmi dobré



Plejsy 40-50 cm veľmi dobré



Vernár-Studničky 40 cm veľmi dobré



Drienica 30 cm veľmi dobré



Jahodná 40-50 cm veľmi dobré



Gugel Mlynky 60-80 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 80 cm veľmi dobré



Poráč Park 30-40 cm veľmi dobré



Makovica - Nižná Polianka 30-60 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Dolné a Horné Rakúsko



Annaberg 35-65 cm veľmi dobré



Göstling – Hochkar 60-80 cm veľmi dobré



Hinterstoder 30-180 cm veľmi dobré



Stuhleck 30-80 cm dobré





Ľadovce



Stubai 35-350 cm dobré



Pitztal 170-330 cm dobré



Sölden 15-360 cm dobré



Hintertux 45-305 cm dobré



Zugspitze 245-305 cm dobré



Zell am See – Kaprun 70–250 cm dobré







Tirolsko/Salzburgsko







Serfaus – Fiss – Ladis 40-170 cm veľmi dobré



St. Anton am Arlberg 110-325 cm dobré



Ischgl 70–140 cm veľmi dobré



Kitzbühel – Kirchberg 55–95 cm dobré



Zillertal 90–240 cm dobré



Obertauern 180–220 cm veľmi dobré

Davos Klosters 70-180 cm dobré



Zermatt - Matterhorn 60-220 cm dobré



Saas-Fee 45–330 cm dobré



4 Vallées 30–290 cm dobré



Alta Badia 30-100 cm dobré



Marmolada – Arabba 80-295 cm dobré



Madonna di Campiglio 60–160 cm veľmi dobré



Cortina d'Ampezzo 25-90 cm dobré



Livigno 75-150 cm dobré



Adamello - Tonale 200-400 cm dobré



Bratislava 16. februára (TASR) - Situácia na našich svahoch je stabilná – slovenské zjazdovky ponúkajú dobré až velmi dobré lyžiarske podmienky a v prevádzke je okolo 80 stredísk. Upravené sú aj niektoré trate, kde je len prírodný sneh – napr. na Podbanskom, Certovici – STIV, Martinkách alebo v Lomnickom sedle. Na väcšine svahov je snehová vrstva tvorená predovšetkým technickým snehom, aj ked podiel prírodného snehu sa vdaka snehovým zrážkam tento týžden zvýšil. Najlepšia situácia je na Orave, v Tatrách, na severovýchode Slovenska aj vo vyššie položených lokalitách. Na juhozápade sú podmienky dobré alebo obmedzené. Hrúbka snehovej vrstvy dosahuje 20 až 70 cm, nad 70 cm snehu hlási napr. Štrbské Pleso, Roháce-Spálená, Vyšná Boca, Mlynky-Gugel, Závažná Poruba, Monkova dolina aj Brezovica. 60 až 70 cm snehu je v Telgárte, 50 až 60 cm v Bachledovej doline, v Skicentre Strednica – Ždiar aj na Janovkách v Zuberci. V noci sa teploty držia pod nulou, podklad je pevný a prevádzkovatelia nemajú problémy s úpravou tratí. Dnes je vo vysokých polohách inverzia – už ranné teploty boli nad +5 °C.16. 2., Snowparadise Veľká Rača, Valentínske preteky v obrovskom slalomeV Alpách je polojasno a malo by sa to udržat aj zajtra. Teploty sú vysoké, cez den majú vo viacerých lokalitách stúpnut aj nad +10 °C, už k veceru by však mal ochladit vzduch studený front. Podmienky pre zimné športy sú dobré až velmi dobré. V Taliansku je najvyššia snehová vrstva v lyžiarskej oblasti Adamello – Tonale na západ od Trenta - od 2 do 4 m, smerom na juh hlási Folgaria Ski 30 až 50 cm snehu a dobré podmienky. Na svahoch Ortler Skiareny v Bolzane je 80 až 270 cm snehu, do 125 cm snehu je v Seiser Alm, 50 až 150 cm v oblasti Gröden – Val Gardena.