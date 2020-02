SMELO NA LYŽE: Na svahoch pribudol nový sneh

Nízke Tatry



Čachovo-Selce 25-50 cm veľmi dobré

Donovaly 30-40 cm veľmi dobré

Jasná sever a juh 30-80 cm veľmi dobré

Opalisko-Závažná Poruba 60-80 cm veľmi dobré

Tále 50 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 30-60 cm veľmi dobré

Telgárt 40-60 cm veľmi dobré

Liptovská Teplička 30-35 cm dobré

Vyšná Boca 60-80 cm veľmi dobré

Krpáčovo 50 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 50-60 cm veľmi dobré

Čertovica 25-40 cm dobré

Polomka-Bučník 30-40 cm veľmi dobré

Šachtičky 35-40 cm veľmi dobré





Vysoké Tatry



Dolný Smokovec 35 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 70-100 cm veľmi dobré

Tatranská Lomnica 30-130 cm veľmi dobré

Kubašok-Spišské Bystré 45 cm dobré

Snowpark Lučivná 40-45 cm veľmi dobré

Tatrasvit-Lopušná dolina 60 cm veľmi dobré

Svit-Lopušná dolina 40 cm veľmi dobré

Starý Smokovec 30-35 cm dobré

Podbanské 20-40 cm veľmi dobré





Západné Tatry



Roháče-Spálená 80-110 cm veľmi dobré

Janovky-Zuberec 50-60 cm veľmi dobré

Dolinky-Žiar 40-50 cm veľmi dobré





Belianske Tatry



Bachledka 30-40 cm veľmi dobré

Monkova dol.-Ždiar 90 cm veľmi dobré

Strednica - Ždiar 50-60 cm veľmi dobré

Strachan - Ždiar 50 cm veľmi dobré

Bachledova Deny 30-40 cm dobré





Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 20-20 cm dobré

Valčianska dolina 40-50 cm veľmi dobré

Vrátna - Paseky 40-60 cm veľmi dobré

Winter park Martinky 55-75 cm veľmi dobré

Malinô Brdo 35-45 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo 10-20 cm dobré





Stredné Slovensko



Králiky 35-65 cm veľmi dobré

Skalka arena 40-60 cm veľmi dobré

Kokava - línia 30-60 cm veľmi dobré

Čičmany 25-45 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná 30 cm veľmi dobré

Drozdovo 20-30 cm veľmi dobré

Krahule 30 cm veľmi dobré

Salamandra 15-20 cm dobré

Zerrenpach Látky 10-30 cm dobré

Košútka Hriňová 30-40 cm veľmi dobré





Západné Slovensko



Stará Myjava 20-35 cm dobré

Zochova chata 0-20 cm dobré





Javorníky



Kohútka 25-45 cm dobré

Makov 15-25 cm obmedzené

Kasárne-Javorníky 30-60 cm veľmi dobré

Čertov-Lazy pod Makytou 40-50 cm veľmi dobré





Orava a Kysuce



Oravská Lesná 35-60 cm veľmi dobré

Zábava-Hruštín 30-50 cm veľmi dobré

Krušetnica 40-60 cm veľmi dobré

Ski Vitanová 45-60 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 30-60 cm veľmi dobré

Snowparadise Veľká Rača 25-55 cm veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 30 cm dobré

Brezovica 60-90 cm veľmi dobré

Racibor-Oravský Podzámok 50-80 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Litmanová 50 cm veľmi dobré

Levočská dolina 30-50 cm veľmi dobré

Plejsy 40-50 cm veľmi dobré

Vernár-Studničky 40 cm veľmi dobré

Drienica 30 cm veľmi dobré

Jahodná 35-45 cm veľmi dobré

Gugel Mlynky 60-80 cm veľmi dobré

Vyšné Ružbachy 80 cm veľmi dobré

Poráč Park 30-40 cm veľmi dobré

Makovica - Nižná Polianka 30-60 cm veľmi dobré





Alpské strediská





V Alpách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky, teploty sú pod nulou. Na ľadovcoch hlási Stubai, Sölden a Kaunertal nad 3,5 m snehu v horných hodnotách, do 3,3 m snehu je v regiónoch Mölltal a Pitztal. 30 až 305 cm snehu a veľmi dobré podmienky sú na ľadovci Hintertux.





Dolné a Horné Rakúsko



Annaberg 40-70 cm veľmi dobré

Göstling – Hochkar 60-80 cm veľmi dobré

Hinterstoder 30-180 cm veľmi dobré

Stuhleck 60-100 cm veľmi dobré





Ľadovce



Stubai 35-370 cm dobré

Pitztal 170-330 cm dobré

Sölden 15-365 cm dobré

Hintertux 30-305 cm dobré

Zugspitze 265-300 cm dobré

Zell am See – Kaprun 70–235 cm dobré





Tirolsko/Salzburgsko



Serfaus – Fiss – Ladis 35-165 cm veľmi dobré

St. Anton am Arlberg 110-305 cm dobré

Ischgl 70–140 cm veľmi dobré

Kitzbühel – Kirchberg 60–90 cm dobré

Zillertal 90–240 cm dobré

Obertauern 180–220 cm veľmi dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 70-170 cm dobré

Zermatt - Matterhorn 50-220 cm dobré

Saas-Fee 40–360 cm dobré

4 Vallées 30–285 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 30-90 cm dobré

Marmolada – Arabba 80-295 cm dobré

Madonna di Campiglio 60–140 cm veľmi dobré

Cortina d'Ampezzo 25-90 cm dobré

Livigno 75-150 cm dobré

Adamello - Tonale 200-400 cm dobré





Bratislava 20. februára (TASR) - Prevádzka pokračuje v 80 strediskách. Do rána pripadlo v oblasti Kysúc, Oravy, Velkej a Malej Fatry 5 – 15 cm prachového snehu. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Zjazdovky sú upravené, podklad vďaka nižším nočným teplotám premrzol. Najlepšie podmienky sú vo vyšších polohách, na severe a severovýchode Slovenska. 50 až 60 cm snehu je na Janovkách v Zuberci, v Mýte pod Dumbierom alebo v Strednici – Ždiar, 15 až 20 cm v Salamandre resort, do 45 cm v Jahodnej, na Kubašku v Spišskom Bystrom a v Snowparku Lucivná, pol metra v Litmanovej. Dnes je v Bachledke pripravený detský program v rámci série štvrtkových podujatí, ktoré sa konajú počas jarných prázdnin. V Jasnej sa dnes a zajtra preteká – prebieha tu Európsky pohár v obrovskom slalome.