OCHLADILO SA: Podmienky na lyžovanie sa výrazne zlepšili

Nízke Tatry



Čachovo-Selce 25-50 cm veľmi dobré

Donovaly 25-35 cm veľmi dobré

Jasná sever a juh 30-80 cm veľmi dobré

Opalisko-Závažná Poruba 45-65 cm veľmi dobré

Tále 50 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 20-50 cm dobré

Telgárt 40-60 cm veľmi dobré

Liptovská Teplička 30-35 cm dobré

Vyšná Boca 60-80 cm veľmi dobré

Krpáčovo 50 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 30-45 cm veľmi dobré

Čertovica 25-40 cm dobré

Čertovica-STIV 30-60 cm veľmi dobré

Polomka-Bučník 30-40 cm veľmi dobré

Šachtičky 35-40 cm veľmi dobré





Vysoké Tatry



Dolný Smokovec 35 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 70-100 cm veľmi dobré

Tatranská Lomnica 30-130 cm veľmi dobré

Kubašok-Spišské Bystré 45 cm dobré

Snowpark Lučivná 40-45 cm veľmi dobré

Starý Smokovec 25 cm dobré

Podbanské 20-40 cm veľmi dobré

Tatrasvit-Lopušná dolina 60 cm veľmi dobré

Svit-Lopušná dolina 40 cm veľmi dobré





Západné Tatry



Roháče-Spálená 80-110 cm veľmi dobré

Janovky-Zuberec 50-60 cm veľmi dobré

Dolinky-Žiar 40-50 cm veľmi dobré





Belianske Tatry



Bachledka 30-40 cm veľmi dobré

Monkova dol.-Ždiar 90 cm veľmi dobré

Strednica - Ždiar 30-40 cm veľmi dobré

Strachan - Ždiar 50-60 cm veľmi dobré

Bachledova Deny 30-40 cm dobré





Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 20-30 cm dobré

Valčianska dolina 40-50 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo 20-40 cm dobré

Vrátna - Paseky 30-50 cm veľmi dobré

Winter park Martinky 60-80 cm veľmi dobré

Malinô Brdo 30-40 cm veľmi dobré





Stredné Slovensko



Králiky 20-50 cm veľmi dobré

Skalka arena 50-70 cm veľmi dobré

Kokava - línia 30-60 cm veľmi dobré

Čičmany 25-45 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná 30 cm veľmi dobré

Drozdovo 20-30 cm dobré

Krahule 30 cm veľmi dobré

Salamandra 15-20 cm obmedzené

Zerrenpach Látky 10-30 cm dobré

Košútka - Hriňová 30-40 cm dobré





Javorníky



Kohútka 20-40 cm dobré

Kasárne-Javorníky 40-60 cm veľmi dobré





Orava a Kysuce



Oravská Lesná 35-60 cm veľmi dobré

Zábava-Hruštín 30-50 cm veľmi dobré

Krušetnica 40-60 cm veľmi dobré

Ski Vitanová 45-50 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 30-60 cm veľmi dobré

Snowparadise Veľká Rača 25-55 cm veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 15-30 cm dobré

Brezovica 60-90 cm veľmi dobré

Racibor-Oravský Podzámok 50-80 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Vyšné Ružbachy 80 cm veľmi dobré

Litmanová 50 cm veľmi dobré

Levočská dolina 30-50 cm veľmi dobré

Plejsy 40-50 cm veľmi dobré

Vernár-Studničky 40 cm dobré

Drienica 30 cm veľmi dobré

Jahodná 30-45 cm veľmi dobré

Gugel Mlynky 45-65 cm veľmi dobré

Poráč Park 30-40 cm veľmi dobré

Makovica-Nižná Polianka 30-60 cm veľmi dobré





Alpské strediská



Teploty v Alpách sú nízke, klesajú hlboko pod bod mrazu. Dnes má byť oblačno, k večeru sa v západnej časti očakáva sneženie, zajtra má byť viac slnka. Podmienky na alpských zjazdovkách sú stabilné, sneh je prachový až zmrznutý.



Dolné a Horné Rakúsko



Annaberg 20-50 cm veľmi dobré

Göstling – Hochkar 30-60 cm veľmi dobré

Hinterstoder 20-170 cm veľmi dobré

Stuhleck 60-100 cm veľmi dobré



Ľadovce

Stubai 35-370 cm dobré

Pitztal 170-330 cm dobré

Sölden 15-365 cm veľmi dobré

Hintertux 20-305 cm dobré

Zugspitze 260-300 cm dobré

Zell am See – Kaprun 20–205 cm dobré





Tirolsko/Salzburgsko



Serfaus – Fiss – Ladis 20-150 cm veľmi dobré

St. Anton am Arlberg 110-300 cm dobré

Ischgl 50–120 cm veľmi dobré

Kitzbühel – Kirchberg 55–100 cm dobré

Zillertal 90–240 cm dobré

Obertauern 180–220 cm veľmi dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 65-170 cm dobré

Zermatt - Matterhorn 50-260 cm dobré

Saas-Fee 35–350 cm dobré

4 Vallées 30–295 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 30-90 cm dobré

Marmolada – Arabba 80-295 cm dobré

Madonna di Campiglio 60–140 cm veľmi dobré

Cortina d'Ampezzo 25-90 cm dobré

Livigno 75-150 cm dobré

Adamello - Tonale 200-400 cm dobré



Bratislava 27. februára (TASR) - Lyžiarske podmienky boli v prvej polovici týždna ovplyvnené miernymi teplotami a miestami aj daždom. Vzhľadom na ochladenie však v ďalších dňoch očakávame ich zlepšenie. Už v noci boli teploty pod nulou, vďaka čomu podklad na svahoch premrzol, na horách sa očakáva aj sneženie. Momentálne je v prevádzke min. 75 lyžiarskych stredísk. Podmienky sú dobré, vo vyšších polohách veľmi dobré, snehová vrstva zostáva v minimálnych hodnotách na úrovni 20 až 45 cm, v maximálnych hodnotách 30 až 60 cm. Viac snehu je v niektorých vysokohorských lokalitách – napr. na Štrbskom Plese, Rohácoch-Spálenej, v Lomnickom sedle, vo Vyšnej Boci alebo na Martinských holiach. Pod Tatrami hlási Kubašok-Spišské Bystré a Snowpark Lučivná do 45 cm snehu, Svit v Lopušnej doline 40 cm, susedný Tatrasvit do 60 cm, veľmi dobré podmienky sú v strediskách pri Ždiari – v Bachledke, v Monkovej doline, v Strednici aj v Skicentre Strachan.