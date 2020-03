Podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré, môže za to včerajšie sneženie

Nízke Tatry



Donovaly 30-40 cm veľmi dobré



Jasná sever a juh 30-80 cm veľmi dobré



Opalisko-Závažná Poruba 45-65 cm veľmi dobré



Tále 40-60 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 20-50 cm veľmi dobré



Telgárt 40-50 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 30-35 cm dobré



Vyšná Boca 40-50 cm veľmi dobré



Krpáčovo 50 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 40-55 cm veľmi dobré



Čertovica 25-50 cm veľmi dobré



Polomka-Bučník 20-30 cm veľmi dobré



Čachovo-Selce 20-50 cm dobré



Šachtičky 35-40 cm veľmi dobré







Vysoké Tatry



Dolný Smokovec 25 cm dobré



Štrbské Pleso 70-100 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 30-130 cm veľmi dobré



Kubašok-Spišské Bystré 45 cm dobré



Snowpark Lučivná 40-45 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 25 cm dobré



Podbanské 20-40 cm veľmi dobré



Tatrasvit-Lopušná dolina 60 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dolina 40 cm veľmi dobré







Západné Tatry



Roháče-Spálená 80-110 cm veľmi dobré



Janovky-Zuberec 50-60 cm veľmi dobré



Dolinky-Žiar 20-30 cm veľmi dobré







Belianske Tatry



Bachledka 50-60 cm veľmi dobré



Monkova dol.-Ždiar 60 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 30-40 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Bachledova Deny 30-40 cm dobré







Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 20-40 cm dobré



Valčianska dolina 40-50 cm dobré



Vrátna - Paseky 20-40 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 60-80 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 35-40 cm veľmi dobré







Stredné Slovensko



Králiky 30-60 cm veľmi dobré



Skalka arena 60-80 cm veľmi dobré



Kokava - línia 30-60 cm veľmi dobré



Čičmany 25-45 cm veľmi dobré



Vyšná Slaná 10-20 cm dobré



Drozdovo 20-30 cm dobré



Krahule 30 cm veľmi dobré



Salamandra 15-20 cm obmedzené



Zerrenpach Látky 10-30 cm dobré







Javorníky



Kohútka 20-40 cm dobré



Kasárne-Javorníky 30-60 cm veľmi dobré







Orava a Kysuce



Oravská Lesná 35-60 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 30-50 cm veľmi dobré



Krušetnica 30-50 cm veľmi dobré



Ski Vitanová 35-40 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 35-70 cm veľmi dobré



Snowparadise Veľká Rača 25-55 cm veľmi dobré



Brezovica 55-85 cm veľmi dobré



Racibor-Oravský Podzámok 30-60 cm veľmi dobré







Východné Slovensko



Vyšné Ružbachy 80 cm veľmi dobré



Litmanová 50 cm veľmi dobré



Levočská dolina 30-50 cm veľmi dobré



Plejsy 30-40 cm veľmi dobré



Vernár-Studničky 40 cm veľmi dobré



Drienica 30 cm veľmi dobré



Jahodná 20-45 cm veľmi dobré



Gugel Mlynky 45-65 cm veľmi dobré



Poráč Park 15 cm veľmi dobré



Makovica-Nižná Polianka 20-50 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Dolné a Horné Rakúsko



Annaberg 25-60 cm veľmi dobré



Göstling – Hochkar 30-60 cm veľmi dobré



Hinterstoder 20-180 cm veľmi dobré



Stuhleck 50-90 cm veľmi dobré







Ľadovce



Stubai 35-390 cm dobré



Pitztal 170-330 cm dobré



Sölden 15-310 cm veľmi dobré



Hintertux 20-310 cm dobré



Zugspitze 290-340 cm dobré



Zell am See – Kaprun 45–265 cm dobré







Tirolsko/Salzburgsko



Serfaus – Fiss – Ladis 20-170 cm veľmi dobré



St. Anton am Arlberg 120-380 cm dobré



Ischgl 60–120 cm veľmi dobré



Kitzbühel – Kirchberg 55–105 cm dobré



Zillertal 90–240 cm dobré



Obertauern 190–230 cm veľmi dobré









Švajčiarsko



Davos Klosters 65-170 cm dobré



Zermatt - Matterhorn 60-300 cm dobré



Saas-Fee 35–380 cm dobré



4 Vallées 30–370 cm dobré







Taliansko



Alta Badia 30-90 cm dobré



Marmolada – Arabba 100-295 cm dobré



Madonna di Campiglio 40–140 cm veľmi dobré



Cortina d'Ampezzo 25-90 cm dobré



Livigno 70-155 cm dobré



Adamello - Tonale 200-400 cm dobré

Bratislava 7. marca (TASR) - Na slovenských zjazdovkách prevládajú dobré až veľmi dobré podmienky, zlepšené včerajším snežením a nízkymi teplotami.Podklad má dostatočnú a súvislú snehovú vrstvu, ktorej hrúbka dosahuje 10 až 50 cm v minimálnych hodnotách a 30 až 60 cm v maximálnych hodnotách, v niektorých vyšších polohách je o 10 až 20 cm snehu viac, s výnimkou Štrbského Plesa, Roháčov a Lomnického sedla, kde je v horných hodnotách 100 až 130 cm snehu.Veľmi dobré podmienky a do 50 cm snehu hlásia nízkotatranské strediská Vyšná Boca, Čertovica a Telgárt aj oravské strediská Ski Zábava – Hruštín a Krušetnica. V Malej a Veľkej Fatre sa lyžuje v Jasenskej doline, vo Valčianskej doline, na Martinkách aj vo Vrátnej, podmienky sú dobré alebo veľmi dobré. Na Martinkách je 60 až 80 cm snehu, na Chlebe vo Vrátnej 20 až 70 cm, lokalita Paseky má svahy pokryté 20 až 40 cm-ovou snehovou vrstvou.Zjazdovky sú strojovo upravené, doobeda je podklad pevný, poobede na vrchu môže povoľovať. Vleky a lanovky premávajú v minimálne 65 areáloch, od pondelka sa počet otvorených stredísk zníži.V Alpách sa držia naďalej nízke teploty, vo vysokých polohách klesajú výrazne pod bod mrazu. Tento týždeň sa strieda oblačné a polooblačné počasie so snežením. V niektorých oblastiach – hlavne v severozápadnej časti sa očakávajú snehové zrážky aj dnes, zajtra má byť polojasno, na juhu Álp až jasno. Lyžiarske podmienky sú naďalej veľmi dobré až dobré.