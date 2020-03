Za lyžovačkou je potrebné vyraziť do vyšších polôh

Nízke Tatry



Donovaly - 25-35 cm veľmi dobré



Jasná sever a juh - 30-80 cm veľmi dobré



Opalisko-Závažná Poruba - 45-65 cm veľmi dobré



Tále - 40-60 cm veľmi dobré



Telgárt - 30-50 cm veľmi dobré



Čertovica - 25-50 cm veľmi dobré



Vysoké Tatry



Štrbské Pleso - 70-100 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica - 30-130 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná - 40-45 cm veľmi dobré



Starý Smokovec - 25 cm dobré



Podbanské - 5-20 cm dobré



Západné Tatry





Roháče-Spálená - 80-110 cm veľmi dobré



Dolinky-Žiar - 20-30 cm dobré





Belianske Tatry



Bachledka - 30-40 cm dobré



Strednica - Ždiar - 30-40 cm veľmi dobré



Bachledova Deny - 30-40 cm dobré





Veľká a Malá Fatra



Vrátna - Paseky - 20-40 cm veľmi dobré



Winter park Martinky - 60-80 cm veľmi dobré



Malinô Brdo - 35-40 cm veľmi dobré



Stredné Slovensko



Králiky - 25-50 cm dobré



Skalka arena - 60-80 cm veľmi dobré



Kokava - línia - 30-60 cm veľmi dobré



Krahule - 20 cm dobré



Zerrenpach Látky - 10-30 cm dobré



Javorníky



Kohútka - 30-50 cm dobré



Kasárne-Javorníky - 30-50 cm veľmi dobré





Orava a Kysuce



Oravská Lesná - 30-60 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín - 30-50 cm veľmi dobré



Krušetnica - 30-50 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa - 35-70 cm veľmi dobré



Snowparadise Veľká Rača - 25-55 cm veľmi dobré



Brezovica - 40-55 cm dobré





Východné Slovensko



Levočská dolina - 30-50 cm veľmi dobré



Vernár-Studničky - 40 cm obmedzené



Drienica - 20 cm veľmi dobré



Jahodná - 20-40 cm dobré



Gugel Mlynky - 45-65 cm veľmi dobré



Litmanová - 40 cm dobré



Alpské strediská





V Alpách sú dobré až veľmi dobré podmienky pre zimné športy. Dnes má byť polooblačné až oblačné počasie, v centrálnej časti Álp až jasno. Hranica mrznutia sa posunula do vysokých polôh – do 3000 m n.m. Talianske zimné areály sú zatvorené. V Dolnom Rakúsku je od 15 do 60 cm snehu, lyžuje sa v strediskách Annaberg, Göstling-Hochkar, Semmering, Oetscher alebo Mönichkirchen-Mariensee, sezóna bude končiť koncom marca.





Dolné a Horné Rakúsko



Annaberg - 20-50 cm veľmi dobré



Göstling – Hochkar - 30-60 cm veľmi dobré



Hinterstoder - 15-190 cm veľmi dobré



Stuhleck - 50-90 cm veľmi dobré





Ľadovce



Stubai - 35-380 cm dobré



Pitztal - 170-330 cm dobré



Sölden - 15-325 cm veľmi dobré



Hintertux - 20-325 cm dobré



Zugspitze - 315-375 cm veľmi dobré



Zell am See – Kaprun - 40–290 cm dobré





Tirolsko/Salzburgsko



Serfaus – Fiss – Ladis - 20-170 cm veľmi dobré



St. Anton am Arlberg - 120-385 cm dobré



Ischgl - 60–120 cm veľmi dobré



Kitzbühel – Kirchberg - 55–110 cm dobré



Zillertal - 90–240 cm dobré



Obertauern - 190–230 cm veľmi dobré



Švajčiarsko



Davos Klosters - 90-210 cm dobré



Zermatt - Matterhorn - 55-300 cm dobré



Saas-Fee - 40–390 cm dobré



4 Vallées - 30–380 cm dobré



Bratislava 12. marca (TASR) - Za lyžovačkou je potrebné vyraziť do vyšších polôh, aj keď niekde ešte zostali v prevádzke aj nižšie položené areály. Lyžiarske podmienky sú dobré, v severnejších lokalitách veľmi dobré. Počet otvorených areálov sa znížil na 35 až 40, cez víkend by sa však mal zvýšiť o strediská, ktoré na začiatku týždňa prešli do víkendového režimu alebo majú prevádzku obmedzenú na piatok až nedeľu. Dnes sezónu ukončili Polomka-Bučník, Drozdovo a Skicentrum Strachan – Ždiar, zajtra je posledný deň lyžovačky v Skicentre Strednica - Ždiar. Snehová pokrývka sa vplyvom vyšších denných teplôt a včerajšieho daždivého počasia znížila, sneh je mokrý. Zlepšenie podmienok by mohol priniesť koniec týždňa, kedy sa očakáva, minimálne v noci, pokles teplôt opäť pod nulu. Dnes má byť vo vysokých polohách veterno.