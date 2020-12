POĎTE NA SVAH: Na týchto miestach si môžete užiť zimné radovánky

Nízke Tatry



Jasná sever 40-80 cm veľmi dobré



Jasná juh 40-60 cm veľmi dobré



Opalisko - Závažná Poruba 20-60 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 30-40 cm dobré



Donovaly - Záhradište 20-40 cm veľmi dobré



Tále 30 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 30-40 cm dobré



Telgárt – Stodolisko 30 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 25 cm dobré





Vysoké, Západné a Belianske Tatry







Štrbské Pleso 40 cm dobré



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 30-50 cm veľmi dobré



Roháče - Spálená 40 cm veľmi dobré



Monkova dolina - Ždiar 40 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 30 cm dobré



Bachledova DENY 30-40 cm veľmi dobré



Jakubkova lúka 30 cm dobré



Janovky - Zuberec 50 cm veľmi dobré



Strachan Skicentrum – Ždiar 20 cm dobré



Strednica – Ždiar 40-50 cm veľmi dobré





Veľká a Malá Fatra



Vrátna - Paseky 20-40 cm dobré





Orava a Kysuce



Krušetnica 40-60 cm dobré



Oravská Lesná 30-40 cm veľmi dobré





Stredné Slovensko



Králiky 20-40 cm dobré



Zerrenpach – Látky 20-30 cm veľmi dobré







Východné Slovensko



Jahodná 25-40 cm veľmi dobré



Levočská dolina 30 cm veľmi dobré



Vernár-Studničky 20 cm dobré



Bratislava 28. decembra (TASR) - Podmienky v našich lyžiarskych areáloch sú dobré až veľmi dobré. Do dnešného dňa otvorilo sezónu do 30 zimných areálov – v posledných dňoch Strednica a Strachan v obci Ždiar, Oravská Lesná, Liptovská Teplička, Pavčina Lehota alebo Vernár-Studničky.Na zjazdovkách sa nachádza súvislá vrstva snehu v hrúbke 20 cm v minimálnych hodnotách až 50 cm v maximálnych hodnotách, viac len miestami. Lyžiarske podmienky sa cez víkend zlepšili, vďaka ochladeniu, ktoré prevádzkovatelia využívali na technické zasnežovanie. Sneh je však príchodom teplejšieho počasia z noci na ráno v nižších polohách mokrý.Zmenu sprevádza aj vietor, ktorý by mohol počas dňa komplikovať prevádzku lanoviek vo vysokých polohách. V areáloch je potrebné naďalej počítať s čiastočnou prevádzkou – k dispozícii je 25 až 50 percent zjazdoviek. Na Donovaloch sprevádzkovali aj ľadovú plochu, lyžuje sa v časti Záhradište na dvoch svahoch. V Telgárte je otvorená zjazdovka Stodolisko, v Oravskej Lesnej dve zjazdovky v časti Lehotská, v Levočskej doline sú otvorené tri svahy v dĺžke 1,3 km.