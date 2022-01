Oteplenie lyžiarov nepoteší, najlepšie podmienky majú Tatry a Orava

Nízke Tatry



Čertovica 20-40 cm obmedzené



Donovaly 20-30 cm dobré



Jasná sever 40-80 cm veľmi dobré



Jasná juh 40-80 cm veľmi dobré



Krpáčovo 50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 10-30 cm dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 30-40 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 30-45 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Selce - Čachovo 15-40 cm obmedzené



Čierny Balog 30 cm dobré





Vysoké Tatry



Dolný Smokovec 20-40 cm veľmi dobré



Kubašok-Sp.Bystré 20-40 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 40 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dol. 30 cm dobré



Štrbské Pleso 50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré





Západné Tatry



Roháče-Spálená 40-60 cm veľmi dobré



Dolinky - Žiar 30 cm dobré



Janovky-Zuberec 70-90 cm veľmi dobré





Belianske Tatry, Ždiar



Bachledka 20-30 cm obmedzené



Monkova dol.-Ždiar 50 cm dobré



Strednica - Ždiar 30-40 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 30-40 cm dobré



Bachledova Deny 10-30 cm obmedzené





Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 40-50 cm dobré



Vrátna-Paseky 40-50 cm dobré



Winter park Martinky 5-30 cm obmedzené





Kysuce a Orava



Snowparadise V. Rača 20-30 cm dobré



Športcentrum Oščadnica 30-50 cm dobré



Oravská Lesná 40 cm veľmi dobré



Krušetnica 30-40 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 30-40 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 40-50 cm veľmi dobré



Ski Vitanová 40 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Levočská dolina 30 cm dobré



Jahodná 20-30 cm dobré



Gugel Mlynky 40-60 cm veľmi dobré



Vernár - Studničky 30-40 cm veľmi dobré



Drienica 30 cm dobré



Poráč Park 40 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 50 cm veľmi dobré





Stredné Slovensko



Králiky 30 cm veľmi dobré



Krahule 30 cm dobré



Vyšná Slaná 25-35 cm dobré



Kokava-línia 30 cm veľmi dobré



Salamandra 20-40 cm dobré





Javorníky



Kohútka 20-50 cm dobré



Rakúsko



Göstling-Hochkar 50-70 cm veľmi dobré



Hinterstoder 15-90 cm dobré



Hintertux 30-190 cm veľmi dobré



Ischgl 20- 80 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 60 cm dobré



Obertauern 110-150 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-115 cm dobré



Serfaus-Fiss-Ladis 15-95 cm veľmi dobré



Sölden 15-195 cm dobré



St. Anton am Arlberg 30-130 cm dobré



Stubai 20-135 cm dobré



Zell am See-Kaprun 60-145 cm dobré



Semmering 50-60 cm veľmi dobré



Zillertal Arena 20-150 cm dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 40-100 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 5-110 cm dobré



Saas-Fee 20-175 cm dobré



Verbier 35- 90 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 30- 70 cm dobré



Marmolada-Arabba 25- 40 cm veľmi dobré



Kronplatz 10-120 cm dobré



Dolomity-3 Zinnen 65-110 cm veľmi dobré



Bormio 20-60 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 20-140 cm dobré



La Plagne 30-210 cm dobré



Les Trois Vallées 105-180 cm dobré



Tignes 120-160 cm dobré



Val d´Isére 110-170 cm dobré

Bratislava 3. januára (TASR) - Vzhľadom na oteplenie sa počet otvorených stredísk znížil – lanovky a vleky premávajú v 50 areáloch. Viaceré strediská zatiaľ prerušili sezónu – napríklad Malinô Brdo, Pezinská Baba, Zochova chata, Bezovec, Makov, Fačkovské sedlo, Šachtičky, Látky, Litmanová.V pondelok sa nelyžuje v Oravskom Podzámku, vo Vyšnej Boci, vo Valčianskej doline, do stredy v Čičmanoch. Obmedzené podmienky sú momentálne v Bachledke, na Martinských holiach a Čertovici. Len malý vlek premáva v Selciach a na Čertove. V ďalších areáloch sú lyžiarske podmienky dobré. Najlepšia lyžovačka je v oblasti Vysokých a Západných Tatier, na Orave, prípadne v Nízkych Tatrách. Snehová vrstva sa znížila o 10 až 20 cm. Na otvorených zjazdovkách je však dostatočná a súvislá s hrúbkou od 20 do 40 cm, v niektorých lokalitách to je i viac. Situácia by sa mohla začať zlepšovať ku koncu týždňa – po ochladení.Snehová vrstva na niektorých alpských zjazdovkách poklesla za posledné dni o 10 cm. Podmienky sú však naďalej dobré až veľmi dobré. Teploty sú mierne, ochladenie aj s intenzívnym snežením sa očakáva v druhej polovici týždňa.