Pre lyžiarov je otvorených okolo 45 areálov, podmienky sú dobré

Nízke Tatry



Donovaly-Nová hoľa 10-25 cm dobré



Donovaly-Záhradište 10-25 cm veľmi dobré



Jasná sever 40-80 cm veľmi dobré



Jasná juh 40-80 cm veľmi dobré



Krpáčovo 50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 10-30 cm dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 30-40 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 30-45 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Čierny Balog 30 cm dobré





Vysoké Tatry



Dolný Smokovec 20-40 cm veľmi dobré



Kubašok-Sp.Bystré 20-40 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 40 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré





Západné Tatry



Roháče-Spálená 40-60 cm veľmi dobré



Dolinky - Žiar 30 cm dobré



Janovky-Zuberec 40-60 cm veľmi dobré





Belianske Tatry, Ždiar



Bachledka 20-30 cm dobré



Monkova dol.-Ždiar 40 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 30-40 cm dobré



Strachan - Ždiar 30-40 cm dobré





Veľká a Malá Fatra





Jasenská dolina 25-30 cm veľmi dobré



Vrátna-Paseky 40-50 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 5-30 cm obmedzené





Kysuce a Orava



Snowparadise V. Rača 20-25 cm dobré



Športcentrum Oščadnica 30-50 cm dobré



Oravská Lesná 40 cm veľmi dobré



Krušetnica 30-40 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 30-40 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 30 cm veľmi dobré



Ski Vitanová 40 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Levočská dolina 30 cm dobré



Jahodná 20-30 cm veľmi dobré



Gugel Mlynky 40-60 cm veľmi dobré



Vernár - Studničky 30 cm dobré



Drienica 30 cm dobré



Poráč Park 40 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 50 cm veľmi dobré





Stredné Slovensko



Vyšná Slaná 25-35 cm dobré



Kokava-línia 30 cm dobré



Salamandra 20-40 cm dobré





Javorníky



Kohútka 10-40 cm obmedzené



Lyžovačka v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR Milan Kapusta

Rakúsko



Göstling-Hochkar 50- 70 cm veľmi dobré



Hinterstoder 5- 90 cm dobré



Hintertux 20-190 cm veľmi dobré



Ischgl 20- 80 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 60 cm dobré



Obertauern 110-150 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-130 cm dobré



Serfaus-Fiss-Ladis 10- 90 cm veľmi dobré



Sölden 15-195 cm dobré



St. Anton am Arlberg 30-130 cm dobré



Stubai 20-145 cm dobré



Zell am See-Kaprun 60-140 cm dobré



Semmering 40- 50 cm veľmi dobré



Zillertal Arena 20-150 cm dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 40-100 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 5-100 cm dobré



Saas-Fee 20-175 cm dobré



Verbier 40- 95 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 30- 70 cm dobré



Marmolada-Arabba 25- 40 cm veľmi dobré



Kronplatz 10-120 cm dobré



Dolomity-3 Zinnen 65-110 cm veľmi dobré



Bormio 20- 60 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 20-150 cm dobré



La Plagne 30-175 cm dobré



Les Trois Vallées 120-170 cm dobré



Tignes 105-150 cm dobré



Val d´Isére 105-150 cm dobré

Bratislava 5. januára (TASR) - Viac ako tretina stredísk tento týždeň prerušila prevádzku do štvrtka, prípadne do zlepšenia lyžiarskych podmienok. V prevádzke je okolo 45 areálov. Vo štvrtok ohlásili opätovné spustenie vlekov Valčianska dolina, Králiky, Krahule, Lopušná dolina – Svit, Oravský Podzámok – Racibor, Čičmany, Drozdovo a Vyšná Boca.Strediská na západe Slovenska ako Pezinská Baba, Stará Myjava, Makov, Bezovec otvoria až keď to umožnia lyžiarske podmienky, ktoré sú momentálne nevyhovujúce, rovnako tak Malinô Brdo, Vadičov, Čertovica, Látky, Šachtičky, Fačkovské sedlo alebo Podbanské.Lyžovačka sa sústreďuje hlavne do severnejších oblastí – Tatry, Orava, severovýchod. Na Štrbskom Plese, či Roháčoch včera padal mokrý sneh. Podmienky na lyžovanie sú dobré, podklad na svahoch je technický, z prírodného snehu zostalo v niektorých lokalitách do 5 cm. Hrúbka snehovej pokrývky sa pohybuje zväčša od 20 do 40 cm. Ku koncu týždňa by sa mohli podmienky zlepšiť vďaka avizovanému ochladeniu, ktoré umožní opäť spustiť zasnežovaciu techniku.Sneh na alpských zjazdovkách je prachový, v nižších polohách technický alebo hrubý. Lyžiarska sezóna pokračuje vo väčšine lyžiarskych oblastí, k dispozícii je 70 až 95% zjazdoviek. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré. Na rakúskych ľadovcoch Sölden, Hintertux, Kaunertal a Pitzal dosahuje snehová vrstva v horných hodnotách 185 až 195 cm, v spodných 15 až 20 cm, na ľadovcoch vo Francúzsku hlási najvyššiu snehovú vrstvu La Plagne a Les Trois Vallés do 170 až 175 cm. Teploty začali klesať pod nulu, dnes sa očakávajú aj snehové zrážky, v Rakúsku intenzívnejšie.