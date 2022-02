Lyžiari sa tešia z nového snehu, láka 75 stredísk

Nízke Tatry



Čachovo-Selce 35-55 cm veľmi dobré



Donovaly 80-100 cm veľmi dobré



Jasná Nízke Tatry 40-80 cm veľmi dobré



Krpáčovo 50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 40-70 cm veľmi dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 50-60 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 40-50 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Telgárt 40-60 cm veľmi dobré



Čierny Balog 50 cm veľmi dobré



Šachtičky 70-80 cm veľmi dobré



Čertovica 40 cm dobré





Vysoké Tatry



Kubašok-Sp.Bystré 20-40 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 60 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré



Lomnické sedlo 150 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré



Podbanské 40-70 cm veľmi dobré



Dolný Smokovec 20-40 cm veľmi dobré





Západné Tatry



Roháče-Spálená 70-90 cm veľmi dobré



Dolinky - Žiar 40-50 cm veľmi dobré



Janovky-Zuberec 55-70 cm veľmi dobré





Belianske Tatry, Ždiar



Bachledka Ski&Sun 40-60 cm veľmi dobré



Bachledova Deny 40-50 cm veľmi dobré



Monkova dolina-Ždiar 70 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 30-40 cm dobré



Strachan - Ždiar 40-50 cm veľmi dobré





Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 60-70 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 50-70 cm veľmi dobré



Vrátna 50-70 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 50-90 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 50-110 cm veľmi dobré





Kysuce a Orava



Snowparadise V. Rača 40-55 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 80 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 80-130 cm veľmi dobré



Krušetnica 30-40 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 60-70 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 70-80 cm veľmi dobré



Brezovica 60-80 cm veľmi dobré



Ski Vitanová 60-70 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Levočská dolina 30 cm veľmi dobré



Jahodná 45-70 cm veľmi dobré



Gugel Mlynky 40-60 cm veľmi dobré



Drienica 50 cm veľmi dobré



Poráč Park 40 cm veľmi dobré



Makovica-Nižná Polianka 30-50 cm veľmi dobré



Litmanová 40 cm veľmi dobré



Lysá Ski 40-50 cm dobré



Vernár-Studničky 40-50 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 85 cm veľmi dobré



Renčišov-Búče 40-55 cm veľmi dobré





Stredné Slovensko



Vyšná Slaná 30-40 cm veľmi dobré



Kokava-línia 50-60 cm veľmi dobré



Salamandra 20-40 cm veľmi dobré



Čičmany 40-80 cm veľmi dobré



Krahule 40 cm veľmi dobré



Králiky 70-75 cm veľmi dobré



Zerrenpach Látky 20-60 cm veľmi dobré



Skalka arena 60-80 cm veľmi dobré



Ski Skalka 50-70 cm veľmi dobré





Javorníky



Kohútka 40-60 cm veľmi dobré



Čertov-Lazy pod Makytou 20-30 cm veľmi dobré



Makov 45-60 cm veľmi dobré



Kasárne-Javorníky 60-80 cm veľmi dobré





Západné Slovensko



Bezovec 25-30 cm veľmi dobré



Stará Myjava 20-30 cm veľmi dobré



Pezinská Baba 15-35 cm dobré



Zochova chata 15-35 cm dobré



Kálnica 30 cm veľmi dobré

Rakúsko



Göstling-Hochkar 165-215 cm veľmi dobré



Hinterstoder 35-175 cm dobré



Hintertux 50-245 cm veľmi dobré



Ischgl 70-120 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 90-110 cm dobré



Obertauern 185-235 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-230 cm dobré



Serfaus-Fiss-Ladis 40-150 cm veľmi dobré



Sölden 15-285 cm dobré



St. Anton am Arlberg 120-240 cm veľmi dobré



Stubai 30-180 cm dobré



Zell am See-Kaprun 90-230 cm dobré



Semmering 60-70 cm veľmi dobré



Zillertal Arena 110-190 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-210 cm dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 120-190 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 45-120 cm dobré



Saas-Fee 50-185 cm dobré



Verbier 35-115 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 35-70 cm dobré



Marmolada-Arabba 30-40 cm veľmi dobré



Kronplatz 5-100 cm dobré



Dolomity-3 Zinnen 105-160 cm veľmi dobré



Bormio 30-60 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 20-180 cm dobré



La Plagne 40-170 cm dobré



Les Trois Vallées 115-165 cm dobré



Tignes 110-180 cm dobré



Val d´Isére 100-120 cm dobré

Bratislava 8. februára (TASR) - Vleky a lanovky premávajú v 75 zimných areáloch. Snehová vrstva sa po hustom snežení opäť zvýšila – najintenzívnejšie zrážky boli na strednom Slovensku, Orave, vo Vysokých Tatrách a vysokohorských lokalitách. Pripadlo desať až 25 cm nového snehu, lokálne aj viac – napríklad v Oravskej Lesnej.Lyžiarske podmienky sú na juhozápade a v nižších polohách dobré, inde veľmi dobré. V maximách sa snehová vrstva pohybuje od 30 cm v Bezovci a v Kálnici do 150 cm v Lomnickom sedle, od metra snehu je vo Valčianskej doline, v Oravskej Lesnej aj na Donovaloch. Vo väčšine stredísk je v horných hodnotách od 50 do 80 cm snehu.Husté sneženie bolo aj v Alpách. Niektoré areály sú v utorok pre zlé poveternostné podmienky zatvorené. V stredu a vo štvrtok sa očakáva jasné až polojasné počasie a cez deň mierny mráz alebo teploty okolo nuly. Podmienky pre zimné športy sú výborné. V Dolnom Rakúsku je nad jeden meter snehu v strediskách Oetscher, Gemeindealpe, Annaberg aj Turmkogel, Göstling-Hochkar hlási 165 až 215 cm snehu.