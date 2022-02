Lyžiarov čakajú na svahoch dobré až veľmi dobré podmienky

Nízke Tatry



Čachovo-Selce 35-50 cm veľmi dobré



Donovaly 40-60 cm veľmi dobré



Jasná Nízke Tatry 40-90 cm veľmi dobré



Krpáčovo 50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 40-60 cm veľmi dobré



Opalisko-Závažná Poruba 50-80 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 50-60 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 75-100 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Telgárt 40-60 cm veľmi dobré



Čierny Balog 30-50 cm veľmi dobré



Šachtičky 70-80 cm dobré



Čertovica 40 cm dobré



Vyšná Boca 50-70 cm dobré





Vysoké Tatry



Kubašok-Sp.Bystré 30-50 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 60 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 90 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré



Podbanské 30-60 cm veľmi dobré



Dolný Smokovec 20-40 cm veľmi dobré





Západné Tatry



Roháče-Spálená 120-160 cm veľmi dobré



Dolinky - Žiar 40-50 cm veľmi dobré



Janovky-Zuberec 70-90 cm veľmi dobré





Belianske Tatry, Ždiar



Bachledka Ski&Sun 40-60 cm veľmi dobré



Bachledova Deny 40-50 cm veľmi dobré



Monkova dolina-Ždiar 60 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 30-40 cm dobré



Strachan - Ždiar 40 cm veľmi dobré





Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 30-50 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 50-60 cm veľmi dobré



Vrátna Malá Fatra 30-70 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 50-95 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 50-110 cm veľmi dobré



Fačkovské sedlo 20-40 cm veľmi dobré





Kysuce a Orava



Snowparadise V. Rača 25-65 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 50 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 80-120 cm veľmi dobré



Krušetnica 30-40 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 70-80 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 80-100 cm veľmi dobré



Brezovica 60-80 cm veľmi dobré



Ski Vitanová 55-65 cm veľmi dobré



Racibor-Oravský Podzámok 70 cm veľmi dobré



Vadičov 30-50 cm veľmi dobré



Nižná Uhliská 40-50 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Levočská dolina 30 cm veľmi dobré



Jahodná 35-55 cm veľmi dobré



Gugel Mlynky 40-60 cm veľmi dobré



Drienica 50 cm veľmi dobré



Poráč Park 40 cm veľmi dobré



Makovica-Nižná Polianka 30-50 cm veľmi dobré



Litmanová 40 cm veľmi dobré



Lysá Ski 40-50 cm dobré



Vernár-Studničky 30-40 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 85 cm veľmi dobré



Renčišov-Búče 45-55 cm veľmi dobré





Stredné Slovensko



Vyšná Slaná 20-30 cm veľmi dobré



Kokava-línia 50-60 cm veľmi dobré



Salamandra 20-40 cm veľmi dobré



Čičmany 40-80 cm veľmi dobré



Krahule 40 cm veľmi dobré



Králiky 60-75 cm veľmi dobré



Zerrenpach Látky 20-60 cm veľmi dobré



Ski Skalka 50-70 cm veľmi dobré



Drozdovo 20-40 cm veľmi dobré





Javorníky



Kohútka 40-60 cm veľmi dobré



Čertov-Lazy pod Makytou 20-30 cm veľmi dobré



Makov 35-45 cm veľmi dobré



Kasárne-Javorníky 60-80 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Rakúsko



Göstling-Hochkar 140-160 cm veľmi dobré



Hinterstoder 25-130 cm dobré



Hintertux 50-245 cm veľmi dobré



Ischgl 60-120 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 85-110 cm dobré



Obertauern 185-235 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-270 cm dobré



Serfaus-Fiss-Ladis 20-140 cm veľmi dobré



Sölden 15-285 cm dobré



St. Anton am Arlberg 100-315 cm veľmi dobré



Stubai 30-205 cm dobré



Zell am See-Kaprun 90-260 cm dobré



Semmering 45-55 cm veľmi dobré



Zillertal Arena 75-190 cm dobré



St. Anton am Arlberg 105-330 cm veľmi dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 110-200 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 35-145 cm dobré



Saas-Fee 55-215 cm dobré



Verbier 45-135 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 35-90 cm dobré



Marmolada-Arabba 30-40 cm veľmi dobré



Kronplatz 5-110 cm dobré



Dolomity-3 Zinnen 105 cm veľmi dobré



Bormio 30-85 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 20-270 cm dobré



La Plagne 55-215 cm dobré



Les Trois Vallées 130-180 cm dobré



Tignes 150-190 cm dobré



Val d´Isére 105-150 cm dobré

Bratislava 25. februára (TASR) - Na slovenských lyžiarskych svahoch je situácia stabilná. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré a snehová vrstva dosahuje 30 až 50 cm v spodných hodnotách a 40 až 80 cm v maximách. Podklad je v dopoludňajších hodinách tvrdý a premrznutý, vďaka nízkych nočným teplotám, cez deň povoľuje, je mäkký, hlavne v nižších nadmorských výškach. Vleky a lanovky premávajú vo viac ako 70 strediskách. Na juhozápade je v prevádzke Skiland Stará Myjava, kde sa dnes koná karneval. Sezóna na Zochovej chate, kde mali vleky premávať tento víkend je prerušená.Pol metra snehu a veľmi dobré podmienky sú napr. na Táloch, v Krpáčove, v BachledovejDeny, v Žiarskej doline alebo v Tatranskej Lomnici, do 60 cm hlásia Donovaly, Liptovská Teplička alebo Monkova dolina pri Ždiari.V Alpách sa dnes očakáva polooblačné počasie, zajtra a v pondelok jasno a teploty pod bodom mrazu. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré, zlepšené snežením na začiatku týždňa, ktoré prinieslo do viacerých oblastí viac ako 20 cm čerstvého snehu. Sneh je prachový alebo hrubý. V Rakúsku platí OTP režim, od 5. 3. lyžovačka takmer bez obmedzení.