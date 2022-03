Lyžiarov čaká slnečná víkendová lyžovačka, funguje cez 70 stredísk

Nízke Tatry



Donovaly 40-60 cm veľmi dobré



Jasná Nízke Tatry 40-90 cm veľmi dobré



Čachovo-Selce 35-40 cm veľmi dobré



Čertovica 40 cm dobré



Krpáčovo 50 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 75-100 cm veľmi dobré



Opalisko-Závažná Poruba 50-80 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 40-60 cm veľmi dobré



Čierny Balog 30-50 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 50-60 cm veľmi dobré



Telgárt 40-60 cm veľmi dobré



Šachtičky 70-80 cm dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Vyšná Boca 50-70 cm dobré





Vysoké Tatry



Štrbské Pleso 90 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré



Dolný Smokovec 20-40 cm veľmi dobré



Kubašok-Sp.Bystré 30-50 cm veľmi dobré



Podbanské 30-60 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 60 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré





Západné Tatry



Roháče-Spálená 120-160 cm veľmi dobré



Janovky-Zuberec 70-90 cm veľmi dobré



Dolinky - Žiar 40-50 cm veľmi dobré





Belianske Tatry, Ždiar



Bachledka Ski&Sun 40-60 cm veľmi dobré



Bachledova Deny 40-50 cm veľmi dobré



Monkova dolina-Ždiar 60 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 30-40 cm dobré



Strachan - Ždiar 40 cm veľmi dobré





Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 30-50 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 50-60 cm veľmi dobré



Vrátna Malá Fatra 30-70 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 50-95 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 50-110 cm veľmi dobré



Fačkovské sedlo 20-40 cm veľmi dobré





Stredné Slovensko



Čičmany 40-80 cm veľmi dobré



Krahule 40 cm veľmi dobré



Králiky 60-75 cm veľmi dobré



Ski Skalka 50-70 cm veľmi dobré



Salamandra 20-30 cm veľmi dobré



Kokava-línia 50-60 cm veľmi dobré



Vyšná Slaná 20-30 cm veľmi dobré



Zerrenpach Látky 20-60 cm veľmi dobré



Drozdovo 20-40 cm veľmi dobré





Javorníky



Čertov-Lazy pod Makytou 20-30 cm veľmi dobré



Kasárne-Javorníky 60-80 cm veľmi dobré



Kohútka 40-60 cm veľmi dobré



Makov 35-45 cm veľmi dobré





Kysuce a Orava



Vadičov 30-40 cm veľmi dobré



Snowparadise V. Rača 25-65 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 50 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 80-120 cm veľmi dobré



Racibor-Oravský Podzámok 70 cm veľmi dobré



Krušetnica 30-40 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 70-80 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 80-100 cm veľmi dobré



Brezovica 60-80 cm veľmi dobré



Nižná Uhliská 40-50 cm veľmi dobré



Ski Vitanová 50-60 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Vyšné Ružbachy 85 cm veľmi dobré



Litmanová 40 cm veľmi dobré



Levočská dolina 30 cm veľmi dobré



Jahodná 40-60 cm veľmi dobré



Poráč Park 40 cm veľmi dobré



Gugel Mlynky 40-60 cm veľmi dobré



Vernár-Studničky 30-40 cm veľmi dobré



Drienica 50 cm veľmi dobré



Lysá Ski 40-50 cm dobré



Makovica-Nižná Polianka 30-50 cm veľmi dobré

Alpské strediská



Rakúsko



Göstling-Hochkar 140-160 cm veľmi dobré



Hinterstoder 25-120 cm dobré



Hintertux 50-275 cm veľmi dobré



Ischgl 40-110 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 90-115 cm dobré



Obertauern 185-235 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-260 cm dobré



Semmering 45-55 cm veľmi dobré



Serfaus-Fiss-Ladis 10-130 cm veľmi dobré



Sölden 15-275 cm dobré



St. Anton am Arlberg 65-285 cm veľmi dobré



Stubai 30-210 cm dobré



St. Anton am Arlberg 100-320 cm dobré



Zell am See-Kaprun 90-250 cm dobré



Zillertal Arena 70-180 cm dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 100-190 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 20-140 cm dobré



Saas-Fee 55-205 cm dobré



Verbier 45-125 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 30-85 cm dobré



Marmolada-Arabba 30-40 cm veľmi dobré



Kronplatz 5-110 cm dobré



Dolomity-3 Zinnen 105 cm veľmi dobré



Bormio 30-85 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 20-270 cm dobré



La Plagne 40-195 cm dobré



Les Trois Vallées 135-185 cm dobré



Tignes 130-200 cm dobré



Val d´Isére 105-145 cm dobré

Bratislava 12. marca (TASR) - Lyžiarske podmienky na Slovensku sú dobré až veľmi dobré. Snehová pokrývka sa drží na úrovni 20 až 50 cm v spodných hodnotách a 40 až 80 cm v horných. V niektorých vysokohorských lokalitách je ešte stále nad 80 cm snehu. V prevádzke je viac ako 70 stredísk, nelyžuje sa na juhozápade. Od pondelka sa počet stredísk zníži – viaceré areály prechádzajú do víkendového režimu alebo budú mať prevádzku obmedzenú len na niektoré dni – napríklad Čertov – Lazy pod Makytou, Pavčina Lehota, Litmanová, Lopušná dolina, Makovica – Nižná Polianka, Podbanské. Sezónu v nedeľu končia v Ski Vitanovej.Alpské zjazdovky ponúkajú výbornú lyžovačku. V Rakúsku hlási najvyššiu snehovú vrstvu Loser-Altaussee – 60 až 320 cm, v Taliansku OrtlerSkiarena od 40 do 270 cm, vo Švajčiarsku EngelbergTitlis do 295 cm a vo Francúzsku Chamonix Mont-Blanc od 20 do 270 cm. Počasie má byť vo východnej časti jasné, v južnej a západnej polooblačné. Snehová vrstva je stabilná, sneh je hrubý.