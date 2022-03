Na jarnú lyžovačku sú aj naďalej dobré až veľmi dobré podmienky

Nízke Tatry



Donovaly 40-60 cm veľmi dobré



Jasná Nízke Tatry 40-90 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 75-100 cm veľmi dobré



Telgárt 40-60 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré





Vysoké Tatry



Štrbské Pleso 90 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 60 cm veľmi dobré





Západné Tatry



Roháče-Spálená 120-160 cm veľmi dobré



Janovky-Zuberec 70-90 cm veľmi dobré





Belianske Tatry, Ždiar



Bachledka Ski&Sun 40-60 cm veľmi dobré





Veľká a Malá Fatra



Malinô Brdo 50-60 cm veľmi dobré



Vrátna Malá Fatra 30-70 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 50-95 cm veľmi dobré





Stredné Slovensko



Ski Skalka 50-70 cm veľmi dobré



Kokava-línia 30-45 cm veľmi dobré





Javorníky



Kohútka 40-60 cm veľmi dobré





Kysuce a Orava



Snowparadise V. Rača 25-65 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 50 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 70-80 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 50-60 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Levočská dolina 30 cm veľmi dobré



Jahodná 40-60 cm veľmi dobré



Drienica 50 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Rakúsko



Göstling-Hochkar 120-140 cm veľmi dobré



Hinterstoder 25-120 cm dobré



Hintertux 35-275 cm veľmi dobré



Ischgl 30-105 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 80-110 cm dobré



Obertauern 185-235 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-260 cm dobré



Semmering 30-40 cm veľmi dobré



Serfaus-Fiss-Ladis 10-120 cm veľmi dobré



Sölden 15-260 cm dobré



St. Anton am Arlberg 50-265 cm veľmi dobré



Stubai 30-210 cm dobré



St. Anton am Arlberg 100-320 cm dobré



Zell am See-Kaprun 85-240 cm dobré



Zillertal Arena 50-170 cm dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 95-170 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 0-135 cm dobré



Saas-Fee 50-205 cm dobré



Verbier 15-115 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 25-60 cm dobré



Marmolada-Arabba 30-40 cm veľmi dobré



Kronplatz 15-110 cm dobré



Dolomity-3 Zinnen 105 cm veľmi dobré



Bormio 20-75 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 20-270 cm dobré



La Plagne 25-190 cm dobré



Les Trois Vallées 135-185 cm dobré



Tignes 115-200 cm dobré



Val d´Isére 85-125 cm dobré

Bratislava 22. marca (TASR) - V prevádzke je do 30 zimných areálov. Sezónu po tomto víkende ukončilo 15 stredísk, ďalšie obmedzili prevádzku na víkend alebo piatok až nedeľu. Lyžovačka sa sústreďuje do vyšších polôh, niekde sú skrátené časy prevádzky, kvôli vyšších denným teplotám – napríklad Janovky v Zuberci, Snowpark Lučivná.Snehová vrstva na otvorených svahoch dosahuje 25 až 60 cm, miestami viac, napríklad v Jasnej, na Roháčoch-Spálenej, na Štrbskom Plese alebo Martinských holiach. Sneh je ráno firnový alebo hrubý, poobede je podklad mäkký. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré.Lyžiarska sezóna pokračuje v Alpách vo väčšine zimných areálov, pri slnečnom počasí. V Dolnom Rakúsku zostali v prevádzke Göstling – Hochkar a Semmering. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Sneh je hrubý.