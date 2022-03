Za lyžovačkou sa oplatí vyraziť skoro ráno, otvorených je 30 stredísk

Nízke Tatry



Donovaly 40-60 cm veľmi dobré



Jasná Nízke Tatry 40-90 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 75-100 cm veľmi dobré



Telgárt 40-60 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré





Vysoké Tatry



Štrbské Pleso 90 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 60 cm veľmi dobré





Západné Tatry



Roháče-Spálená 120-160 cm veľmi dobré



Janovky-Zuberec 70-90 cm veľmi dobré





Belianske Tatry, Ždiar



Bachledka Ski&Sun 40-60 cm veľmi dobré





Veľká a Malá Fatra



Malinô Brdo 50-60 cm veľmi dobré



Vrátna Malá Fatra 30-70 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 50-95 cm veľmi dobré





Stredné Slovensko



Ski Skalka 50-70 cm veľmi dobré





Javorníky



Kohútka 40-60 cm veľmi dobré



Kasárne-Javorníky 25-50 cm dobré





Kysuce a Orava



Snowparadise V. Rača 25-65 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 50 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 50-70 cm veľmi dobré



Krušetnica 30-40 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 50-60 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Levočská dolina 30 cm veľmi dobré



Jahodná 35-60 cm veľmi dobré



Drienica 50 cm veľmi dobré

Alpské strediská



Rakúsko



Göstling-Hochkar 120-140 cm veľmi dobré



Hinterstoder 25-120 cm dobré



Hintertux 35-275 cm veľmi dobré



Ischgl 30-105 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 75-105 cm dobré



Obertauern 185-235 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-260 cm dobré



Semmering 30-40 cm veľmi dobré



Serfaus-Fiss-Ladis 10-110 cm veľmi dobré



Sölden 15-260 cm dobré



St. Anton am Arlberg 50-255 cm veľmi dobré



Stubai 30-205 cm dobré



St. Anton am Arlberg 100-320 cm dobré



Zell am See-Kaprun 70-235 cm dobré



Zillertal Arena 50-170 cm dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 75-165 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 0-130 cm dobré



Saas-Fee 45-205 cm dobré



Verbier 15-115 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 25-50 cm dobré



Marmolada-Arabba 30-40 cm veľmi dobré



Kronplatz 15-110 cm dobré



Dolomity-3 Zinnen 105 cm veľmi dobré



Bormio 20-75 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 20-270 cm dobré



La Plagne 25-190 cm dobré



Les Trois Vallées 130-180 cm dobré



Tignes 115-190 cm dobré



Val d´Isére 85-125 cm dobré

Bratislava 23. marca (TASR) - Lyžovačka sa sústreďuje už do severnejších lokalít. Teploty na horách v noci klesajú ešte mierne pod nulu, cez deň sú výrazne v pluse. Za lyžovačkou sa oplatí vyraziť skoro ráno. Vleky a lanovky premávajú ešte v 30 strediskách, cez víkend sa ich počet zvýši o areály, ktoré sú vo víkendovom režime – viaceré strediská po tomto týždni sezónu ukončia.Snehová pokrývka síce pomaly klesá, na upravených zjazdovkách je však stále dostatočná. Jej výška sa pohybuje od 25 do 60 cm, v niektorých vyšších polohách aj viac. Sneh je zrána firnový alebo hrubý, poobede mäkký až kašovitý.Aj keď v Alpách ukončilo sezónu už viacero menších stredísk, v nižších polohách, sezóna pokračuje vo väčšine lyžiarskych oblastí – napr. v Rakúsku sú upravené zjazdovky ešte vo viac ako 150 strediskách, ich počet sa bude po každom víkende znižovať. Snehová pokrývka za posledné dni mierne poklesla – o 5 až 10 cm. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, počasie je ustálené – dnes aj najbližšie dni má byť naďalej slnečno.