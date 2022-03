Posledný marcový víkend ponúka lyžiarom okolo 35 lyžiarskych areálov

Nízke Tatry



Donovaly 30-40 cm veľmi dobré



Jasná Nízke Tatry 40-90 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 75-100 cm veľmi dobré



Telgárt 40-60 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Šachtičky 40-50 cm dobré



Vyšná Boca 50-70 cm veľmi dobré





Vysoké Tatry



Štrbské Pleso 90 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 50 cm veľmi dobré



Svit – Lopušná dolina 40 cm dobré





Západné Tatry



Roháče-Spálená 120-160 cm veľmi dobré



Žiar-Dolinky 40-50 cm veľmi dobré





Belianske Tatry, Ždiar



Bachledka Ski&Sun 40-60 cm veľmi dobré



Strednica – Ždiar 30-40 cm dobré



Monkova dolina 50 cm veľmi dobré





Veľká a Malá Fatra



Malinô Brdo 40-50 cm veľmi dobré



Vrátna Malá Fatra 30-70 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 40-75 cm veľmi dobré



Jasenská dolina 30 cm dobré





Stredné Slovensko



Ski Skalka 50-70 cm veľmi dobré



Králiky 60-75 cm veľmi dobré





Javorníky



Kohútka 40-60 cm veľmi dobré



Kasárne-Javorníky 25-50 cm dobré



Makov 20-30 cm dobré





Kysuce a Orava



Snowparadise V. Rača 25-65 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 40-60 cm veľmi dobré



Krušetnica 30-40 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 50-60 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 40-100 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Jahodná 30-50 cm veľmi dobré



Drienica 50 cm veľmi dobré



Lysá Ski 40-50 cm dobré

Alpské strediská

Rakúsko



Göstling-Hochkar 100-120 cm veľmi dobré



Hinterstoder 25-110 cm dobré



Hintertux 35-275 cm veľmi dobré



Ischgl 20-100 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 70-105 cm dobré



Obertauern 185-235 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-250 cm dobré



Semmering 30-40 cm veľmi dobré



Serfaus-Fiss-Ladis 10-110 cm veľmi dobré



Sölden 15-260 cm dobré



St. Anton am Arlberg 50-255 cm veľmi dobré



Stubai 20-200 cm dobré



St. Anton am Arlberg 50-255 cm dobré



Zell am See-Kaprun 70-235 cm dobré



Zillertal Arena 50-170 cm dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 65-165 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 0-130 cm dobré



Saas-Fee 40-205 cm dobré



Verbier 15-115 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 25-50 cm dobré



Marmolada-Arabba 30-40 cm veľmi dobré



Kronplatz 15-110 cm dobré



Dolomity-3 Zinnen 105 cm veľmi dobré



Bormio 20-75 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 20-270 cm dobré



La Plagne 20-185 cm dobré



Les Trois Vallées 130-180 cm dobré



Tignes 115-190 cm dobré



Val d´Isére 85-125 cm dobré

Bratislava 26. marca (TASR) - Posledný marcový víkend zostalo v prevádzke do 35 lyžiarskych areálov. Sneh je zrána firnový až hrubý, poobede mäkký alebo kašovitý, preto sa oplatí na hory vyraziť skôr. Snehová vrstva za posledné dni poklesla o 10 až 20 cm, na upravených zjazdovkách dosahuje hrúbku od 20 do 60 cm, lokálne viac – napr. na Roháčoch – Spálenej, Chopku alebo v Oravskej Lesnej. Po tomto víkende niektoré areály ukončia sezónu – napr. Podbanské, Šachtičky, Dolinky – Žiar, Snowpark Lučivná. Lyžovačka je vo viacerých strediskách výrazne lacnejšia. Dnes sa preteká na Štrbskom Plese – na svahu Interski prebiehajú preteky Žampa Cup, v časti Furkota Svetový pohár Masters.V Alpách pokračuje lyžovačka vo väčšine lyžiarskych oblastí, sezónu ukončili niektoré menšie a nižšie položené areály. Snehová pokrývka za posledné dni poklesla o 5 až 15 cm. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Počasie je aj dnes slnečné.