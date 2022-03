V prevádzke je ešte 35 lyžiarskych stredísk

Nízke Tatry



Donovaly 30-40 cm veľmi dobré



Jasná Nízke Tatry 40-90 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 75-100 cm veľmi dobré



Telgárt 40-60 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Šachtičky 40-50 cm dobré



Vyšná Boca 50-70 cm veľmi dobré







Vysoké Tatry



Štrbské Pleso 90 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 50 cm veľmi dobré



Svit – Lopušná dolina 40 cm dobré







Západné Tatry



Roháče-Spálená 120-160 cm veľmi dobré



Žiar-Dolinky 40-50 cm veľmi dobré







Belianske Tatry, Ždiar



Bachledka Ski&Sun 40-60 cm veľmi dobré



Strednica – Ždiar 30-40 cm dobré



Monkova dolina 50 cm veľmi dobré







Veľká a Malá Fatra



Malinô Brdo 40-50 cm veľmi dobré



Vrátna Malá Fatra 30-70 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 40-75 cm veľmi dobré



Jasenská dolina 30 cm dobré







Stredné Slovensko



Ski Skalka 50-70 cm veľmi dobré



Králiky 60-75 cm veľmi dobré



Čičmany 40-60 cm dobré







Javorníky



Kohútka 40-60 cm veľmi dobré



Kasárne-Javorníky 25-50 cm dobré



Makov 20-30 cm dobré







Kysuce a Orava



Snowparadise V. Rača 25-65 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 40-60 cm veľmi dobré



Krušetnica 30-40 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 50-60 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 40-100 cm veľmi dobré



Brezovica 60-80 cm veľmi dobré







Východné Slovensko



Jahodná 30-50 cm veľmi dobré



Drienica 50 cm veľmi dobré



Lysá Ski 40-50 cm dobré

Alpské strediská



Rakúsko



Göstling-Hochkar 100-120 cm veľmi dobré



Hinterstoder 25-100 cm dobré



Hintertux 35-275 cm veľmi dobré



Ischgl 20-100 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 70-100 cm dobré



Obertauern 185-235 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-240 cm dobré



Semmering 30-40 cm veľmi dobré



Serfaus-Fiss-Ladis 10-110 cm veľmi dobré



Sölden 15-260 cm dobré



St. Anton am Arlberg 50-255 cm veľmi dobré



Stubai 20-200 cm dobré



St. Anton am Arlberg 50-245 cm dobré



Zell am See-Kaprun 50-230 cm dobré



Zillertal Arena 50-170 cm dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 65-165 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 0-130 cm dobré



Saas-Fee 40-200 cm dobré



Verbier 15-115 cm dobré







Taliansko



Alta Badia 25-50 cm dobré



Marmolada-Arabba 30-40 cm veľmi dobré



Kronplatz 15-110 cm dobré



Dolomity-3 Zinnen 105 cm veľmi dobré



Bormio 20-75 cm dobré







Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 0-270 cm dobré



La Plagne 20-180 cm dobré



Les Trois Vallées 125-175 cm dobré



Tignes 110-190 cm dobré



Val d´Isére 75-120 cm dobré

Bratislava 27. marca (TASR) - Aj keď teploty počas dňa stúpajú vysoko nad nulu, tento víkend je v prevádzke ešte 35 stredísk. Pre viaceré areály je to posledný lyžiarsky deň v tejto sezóne – dnes ukončia prevádzku Čičmany, Telgárt, Snowpark Lučivná, Šachtičky alebo Skicentrum Dolinky – Žiar. Podmienky na svahoch sú typicky jarné – nočné teploty boli doteraz dostatočne nízke na to, aby bolo možné svahy upraviť, cez deň postupne podklad povoľuje a poobede je mäkký. Snehová pokrývka na upravených zjazdovkách dosahuje 20 až 60 cm, len v niektorých lokalitách na severe je to viac. Dnes pokračuje na Štrbskom Plese v lokalite Furkota Svetový pohár Masters. Lyžovačka je tento víkend vo viacerých areáloch výrazne lacnejšia.V Alpách sa dnes a zajtra očakáva slnečné počasie, v utorok oblačno. Teploty sa majú pohybovať od 3 do 9 stupňov, na ľadovcoch mierne pod nulou. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Snehová vrstva vplyvom vyšších teplôt aj pretrvávajúceho slnečného počasia poklesla o 5 až 10 cm. Sezóna pokračuje vo väčšine stredísk, no viacero menších areálov prevádzku ukončilo. Po tomto víkende sa počet otvorených stredísk zníži, nie však výrazne.