Zima praje lyžiarom, otvárajú sa strediská

Nízke Tatry







Donovaly-Záhradište 40 cm dobré



Jasná sever 20-60 cm dobré



Jasná juh 30-50 cm dobré







Vysoké, Západné a Belianske Tatry







Štrbské Pleso 40-50 cm dobré



Roháče-Spálená 30 cm dobré







Malá Fatra







Vrátna - Paseky 20-30 cm dobré







Stredné Slovensko







Krahule 30 cm veľmi dobré







Východné Slovensko







Jahodná 20-25 cm dobré





Alpské strediská



Rakúsko







Göstling - Hochkar 10–60 cm dobré



Hinterstoder 5 – 50 cm dobré



Hochficht 35 – 65 cm dobré



Hintertux 0 – 100 cm veľmi dobré



Ischgl 10 – 40 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 45-55 cm dobré



Obertauern 40-60 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-70 cm dobré



Stuhleck 35-60 cm dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 5 - 45 cm veľmi dobré



Sölden 0 – 150 cm dobré



St. Anton am Arlberg 30-130 cm dobré



Stubai 20 – 85 cm dobré



St. Anton am Arlberg 15-60 cm dobré



Zell am See – Kaprun 0 – 75 cm dobré



Zillertal Arena 25-45 cm dobré







Taliansko







Bormio 30-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 55-80 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 30 – 45 cm dobré







Švajčiarsko







Corvatsch 30-50 cm dobré



Saas-Fee 20 – 160 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 30-50 cm dobré







Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 20-120 cm dobré



La Plagne 25-95 cm dobré



Les Trois Vallées 60-180 cm dobré



Tignes 50-110 cm dobré



Vald Isére 55-90 cm dobré



Bratislava 16. decembra (TASR) - Tohtoročnú lyžiarsku sezónu odštartovalo ako prvé stredisko Jasná pred dvoma týždňami, ďalšie areály sa pridajú tento víkend. Je to najmä kvôli priaznivému počasiu, ktoré prinieslo mínusové teploty s možnosťou výroby technického snehu, ale aj prírodný sneh, ktorého za posledné dni napadlo 5 až 20 cm.V piatok otvárajú sezónu na Roháčoch – Spálenej, Donovaloch v časti Záhradište, na Krahuliach, vo Vrátnej v lokalite Paseky a vo Veľkej Rači a to večerným lyžovaním na Dedovke. V sobotu (17. 12.) pribudnú do prevádzky ďalšie zjazdovky – napríklad v Tatranskej Lomnici, v Bachledke, na Martinských holiach, Kubínskej holi, v Brezovici, v Oravskej Lesnej alebo v Litmanovej. Dokopy bude otvorených 15 až 20 lyžiarskych areálov.Vzhľadom na to, že sa zjazdovky spúšťajú postupne, je potrebné počítať s čiastočnou prevádzkou. K dispozícii nie je plný počet svahov – väčšinou sú upravené dve až tri zjazdovky. Lyžiarske podmienky sú dobré, snehová vrstva sa pohybuje od 20 do 50 cm, v Jasnej do 60 cm. Sneh je zmiešaný, no prevažne ide o technický podklad, na ktorom je vrstva vlhkého snehu. Ceny skipasov v tomto roku vzrástli o 10 až 15 percent vo väčšine stredísk. Do Vianoc je lyžovačka výhodnejšia.Na niektorých alpských ľadovcoch začala lyžiarska sezóna už v novembri. Aktuálne je prevádzke 80 až 90 lyžiarskych stredísk v Rakúsku. Podmienky sú prevažne dobré. Sneh je vo vyšších polohách prachový, v nižších technický. V zimných lyžiarskych oblastiach nie je ešte k dispozícii plný počet zjazdoviek, dostupnosť je 30 až 50 percent.