Nedeľu si môžu nielen lyžiari užiť v 20 strediskách

Nízke Tatry







Donovaly-Záhradište 40 cm dobré



Jasná sever 30-70 cm veľmi dobré



Jasná juh 30-60 cm dobré



Ski Telgárt 50 cm veľmi dobré







Vysoké, Západné a Belianske Tatry







Štrbské Pleso 40-50 cm dobré



Roháče-Spálená 30 cm dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



BachledkaSki&Sun 35-45 cm dobré







Malá Fatra







Vrátna - Paseky 50 cm dobré



Winter park Martinky 30-50 cm dobré







Kysuce a Orava







Snowparadise Veľká Rača 30 cm dobré



Oravská Lesná 50 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 50 cm veľmi dobré



Brezovica 50 cm dobré







Javorníky







Skicentrum Kohútka 30-50 cm dobré







Západné Slovensko







Pezinská Baba 20 cm dobré



Zochova chata 20 cm dobré







Stredné Slovensko







Krahule 30 cm veľmi dobré







Východné Slovensko







Jahodná 25 cm veľmi dobré



Litmanová Resort 50 cm dobré

Alpské strediská

Rakúsko







Göstling - Hochkar 10–60 cm dobré



Hinterstoder 5–60 cm dobré



Hochficht 40–65 cm dobré



Hintertux 0–100 cm veľmi dobré



Ischgl 10–40 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 45-55 cm dobré



Obertauern 40-60 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-70 cm dobré



Stuhleck 35-60 cm dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 10-50 cm veľmi dobré



Sölden 0–150 cm dobré



St. Anton am Arlberg 30-130 cm dobré



Stubai 20–80 cm dobré



St. Anton am Arlberg 15-60 cm dobré



Zell am See – Kaprun 0–75 cm dobré



Zillertal Arena 25-45 cm dobré







Taliansko







Bormio 30-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 55-80 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 30–45 cm dobré







Švajčiarsko







Corvatsch 30-60 cm dobré



Saas-Fee 20–160 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 25-60 cm dobré







Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 15-120 cm dobré



La Plagne 25-100 cm dobré



Les Trois Vallées 60-110 cm dobré



Tignes 50-110 cm dobré



Vald Isére 55-90 cm dobré

Bratislava 18. decembra (TASR) - Upravené zjazdovky je aj v nedeľu možné využiť už v 20 strediskách – najmä v Tatrách a na Orave, no na prvé dni lyžovačky pozýva aj Litmanová a Jahodná na východnom Slovensku alebo Pezinská Baba a susedná Zochova chata na západe.Podmienky sú prevažne dobré, snehová vrstva dosahuje 20 až 50 cm, viac len v hornej časti Jasnej. Podklad je zmiešaný, no technický sneh prevažuje. Prevádzka v strediskách je čiastočná, k dispozícii ešte nie je plný počet lyžiarskych svahov. Napr. na Donovaloch sú upravené dve zjazdovky v časti Záhradište, vo Veľkej Rači svah v časti Dedovka, vo Vrátnej sa lyžuje na Pasekách – taktiež na dvoch zjazdovkách, v Bachledke sú vysnežené svahy Hrebeň, Majstrák a Slalomák a na Štrbskom Plese sa lyžuje v časti Interski, zjazdovka Solisko bude spustená v najbližších dňoch.Okolo Vianoc ohlásili otvorenie sezóny aj ďalšie areály – napr. Valčianska dolina, Vyšná Boca, Salamandra resort, Žiarska dolina, Ski Makov a ďalšie. Prevádzkovatelia vďaka nízkym teplotám pokračujú v intenzívnom technickom zasnežovaní.V Alpách sú dobré podmienky na lyžovanie. Sneh je vo vysokých polohách prachový alebo hrubý, v nižších technický. V oblasti Horného aj Dolného Rakúska pripadlo včera 5 až 10 cm nového snehu. Otvorených je už 70 percent zimných areálov, v Rakúsku takmer 150, vo väčšine ešte nie je k dispozícii plný stav zjazdových tratí.Zdroj: www.holidayinfo.sk