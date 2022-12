VIDEO: Na Štedrý deň je otvorených do 30 lyžiarskych areálov

Nízke Tatry



Jasná sever, 30 – 70 cm, veľmi dobré

Jasná juh, 30 – 60 cm, dobré

Donovaly-Záhradište, 40 cm, dobré

Mýto pod Ďumbierom, 40 cm, veľmi dobré

Opalisko – Závažná Porouba, 50 cm, dobré

Telgárt, 40 cm, dobré



Vysoké a Západné Tatry



Štrbské Pleso, 40 – 50 cm, dobré

Tatranská Lomnica, 50 cm, veľmi dobré

Snowpark Lučivná, 70 cm, veľmi dobré

Roháče-Spálená, 40 – 60 cm, veľmi dobré

Zuberec – Janovky, 30 – 40 cm, dobré



Belianske Tatry, Ždiar



Bachledka Ski&Sun, 35 – 45 cm, dobré

Skicentrum Strednica – Ždiar, 40 cm, veľmi dobré

Strachan Ski Centrum – Ždiar, 60 cm, veľmi dobré



Malá Fatra



Ružomberok – Malinô Brdo, 40 cm, obmedzené

Vrátna - Paseky, 50 cm, dobré

Winter park Martinky, 20 – 45 cm, dobré



Stredné Slovensko



Krahule, 30 cm, veľmi dobré

Králiky, 40 cm, veľmi dobré



Kysuce a Orava



Snowparadise Veľká Rača, 30 cm, dobré

Kubínska hoľa, 50 cm, veľmi dobré

Oravská Lesná, 50 cm, veľmi dobré



Západné Slovensko



Pezinská Baba, 20 cm, dobré



Východné Slovensko



Jahodná, 25 cm, veľmi dobré

Litmanová, 50 cm, dobré

Drienica, 30 – 40 cm, dobré



Alpské strediská



V Alpách je v prevádzke už väčšina lyžiarskych areálov – v Rakúsku nad 150. Situácia je stabilná, snehová vrstva niekde mierne poklesla, výrazné snehové zrážky sa dnes a zajtra neočakávajú. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré.



Rakúsko



Göstling - Hochkar, 10 – 60 cm, dobré

Hinterstoder, 30 – 60 cm, dobré

Hochficht, 40 – 65 cm, dobré

Hintertux, 30 – 100 cm, veľmi dobré

Ischgl, 10 – 40 cm, veľmi dobré

Kitzbuehel a Kirchberg, 50 – 55 cm, dobré

Obertauern, 50 – 100 cm, veľmi dobré

Semmering, 30 – 50 cm, veľmi dobré

Schladming Dachstein, 0 – 80 cm, dobré

Stuhleck, 0 – 60 cm, dobré

Serfaus – Fiss – Ladis, 10 – 50 cm, veľmi dobré

Sölden, 10 – 150 cm, dobré

St. Anton am Arlberg, 30 – 130 cm, dobré

Stubai, 20 – 80 cm, dobré

St. Anton am Arlberg, 20 – 70 cm, dobré

Zell am See – Kaprun, 0 – 70 cm, dobré

Zillertal Arena, 20 – 50 cm, dobré



Taliansko



Bormio, 0-50 cm, dobré

Dolomity – 3 Zinnen, 25 – 55 cm, dobré

Madonna di Campiglio, 70 – 80 cm, dobré

Marmolada – Arabba, 0 – 40 cm, dobré

Livigno, 30 – 50 cm, dobré



Švajčiarsko



Corvatsch, 30 – 50 cm, dobré

Saas-Fee, 30 – 135 cm, dobré

Sant Moritz – Engadin, 30 – 60 cm, dobré



Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc, 65 – 110 cm, dobré

La Plagne, 20 – 95, cm, dobré

Les Trois Vallées, 60 – 110 cm, dobré

Tignes, 50 – 115 cm, dobré

Vald´Isére, 55 – 90 cm, dobré

Bratislava 24. decembra (TASR) - Na Štedrý deň je otvorených do 30 lyžiarskych areálov, niekde končia prevádzku skôr. V najbližších dňoch otvoria sezónu ďalšie zimné lokality, začiatkom týždňa predpokladáme prevádzku v minimálne 50 strediskách, vo viacerých aj s každodenným večerným lyžovaním. Niekde sa štart sezóny posunul o dva až tri dni, vzhľadom na nepriaznivé počasie s dažďom.Lyžiarske podmienky sa oproti začiatku týždňa mierne zhoršili. Podklad tvorí najmä technický sneh, ktorý je vlhký až mokrý. Snehová vrstva je na otvorených svahoch dostatočná – dosahuje 20 až 50 centimetrov, viac len v niektorých vysokohorských oblastiach. Podmienky na lyžovanie sú skôr dobré. V strediskách je potrebné počítať s čiastočnou prevádzkou – k dispozícii ešte nie je plný počet zjazdoviek, aj keď dostupnosť sa zvýšila, najmä po uplynulých chladných dňoch, ktoré prevádzkovatelia využívali na výrobu technického snehu.