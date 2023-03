Dobrú lyžovačku milovníci snehu stále stíhajú, funguje 80 areálov

Nízke Tatry







Donovaly 70 cm veľmi dobré



Jasná Nízke Tatry 50-180 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 10-60 cm dobré



Pavčina Lehota 20-40 cm dobré



Čertovica 70-80 cm veľmi dobré



Čertovica - STIV 50 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 45 cm dobré



Opalisko - Závažná Poruba 50-70 cm veľmi dobré



Telgárt 40-60 cm veľmi dobré



Tále 55 cm veľmi dobré



Vyšná Boca 50 cm dobré



Čachovo - Selce 25-40 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 50 cm veľmi dobré



Čierny Balog 30-50 cm veľmi dobré



Polomka-Bučník 30 cm veľmi dobré



Šachtičky 15-55 cm dobré



Krpáčovo 45 cm dobré



Ski Hlobišov - Hronec 40 cm veľmi dobré











Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 95 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 80 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 50 cm veľmi dobré



Dolný Smokovec - Pod lesom 40 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 55 cm veľmi dobré



Svit – Lopušná dolina 55 cm dobré



Kubašok – Spišské Bystré 40 cm veľmi dobré



Podbanské 15-25 cm dobré



Skitatry - Lopušná dolina 55 cm obmedzené



Lomnické sedlo 180 cm veľmi dobré











Západné Tatry







Roháče-Spálená 70-100 cm veľmi dobré



Dolinky - Žiar 40-50 cm veľmi dobré



Janovky - Zuberec 70 cm veľmi dobré



Podbreziny - LM 30-50 cm veľmi dobré



Ski Park Oravice 30-50 cm veľmi dobré











Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski&Sun 40 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 70 cm veľmi dobré



Monkova dolina - Ždiar 40-60 cm veľmi dobré



Bachledova - Deny 35 cm dobré











Veľká a Malá Fatra







Vrátna 25-80 cm veľmi dobré



Jasenská dolina 60 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 80 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 60 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 40 cm veľmi dobré











Orava







Kubínska hoľa 50-70 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 30-70 cm veľmi dobré



Ski Zábava – Hruštín 70 cm veľmi dobré



Krušetnica 60 cm veľmi dobré



Ski Vitanová 65 cm veľmi dobré



Brezovica 80 cm veľmi dobré



Racibor – Oravský Podzámok 40 cm veľmi dobré



Nižná Uhliská 50 cm veľmi dobré











Stredné Slovensko







Salamandra 30 cm veľmi dobré



Krahule 40-50 cm veľmi dobré



Ski Skalka 40-50 cm dobré



Králiky 60 cm veľmi dobré



Zerrenpach – Látky 20 cm dobré



Kokava-línia 20-30 cm dobré



Čičmany 20-35 cm dobré



Drozdovo 20-25 cm dobré











Javorníky, Kysuce







Kohútka 30-60 cm dobré



Snowparadise Veľká Rača 40 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 40 cm dobré



Kasárne - Javorníky 30 cm dobré











Východné Slovensko







Vernár-Studničky 50 cm veľmi dobré



Litmanová 50-70 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 70 cm veľmi dobré



Drienica 40 cm veľmi dobré



Jahodná 30-50 cm veľmi dobré



Renčišov-Búče 50 cm veľmi dobré



Lysá Ski 40 cm veľmi dobré



Poráč Park 15-30 cm dobré



Makovica - Nižná Polianka 30-50 cm veľmi dobré

Rakúsko







Göstling - Hochkar 80-100 cm dobré



Hinterstoder 30-100 cm dobré



Hintertux 30-175 cm veľmi dobré



Ischgl 5-80 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 65-90 cm dobré



Obertauern 110-170 cm veľmi dobré



Semmering 90-100 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-110 cm dobré



Stuhleck 0-90 cm veľmi dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 10-90 cm veľmi dobré



Sölden 10-220 cm dobré



St. Anton am Arlberg 50-165 cm dobré



Stubai 40-155 cm dobré



Zell am See – Kaprun 60-140 cm dobré



Zillertal Arena 50-145 cm dobré











Taliansko







Bormio 20-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 60-95 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 30-55 cm dobré











Švajčiarsko







Corvatsch 15-50 cm dobré



Saas-Fee 35-175 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 15-65 cm dobré











Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 5-185 cm dobré



La Plagne 10-170 cm dobré



Les Trois Vallées 90-145 cm dobré



Tignes 85-270 cm dobré



Vald´Isére 70-120 cm dobré

Bratislava 1. marca (TASR) - Nízke nočné teploty držia podklad na našich zjazdovkách v dostatočnej hrúbke a kvalite. Kto nestihol lyžovačku doteraz, nepríde skrátka ani v týchto dňoch. Podmienky sú dobré až veľmi dobré a pridanou hodnotou k lyžovačke je slnečné počasie. Úprava zjazdoviek je bezproblémová, podklad je zrána premrznutý. Predchádzajúce dva dni nestúpala ani denná teplota výrazne nad nulu, najbližšie dva dni však majú byť denné teploty o niečo vyššie, podklad je preto kvalitnejší v doobedných hodinách.Snehová vrstva dosahuje v maximálnych hodnotách, s výnimkou niektorých lokalít ako napr. Jasná, Čertovica, Roháče-Spálená a pod., 30 až 60 cm. 40 cm snehu hlási napr. Bachledka, Spišské Bystré, Veľká Rača alebo Oravský Podzámok, 60 cm snehu je v Krušetnici aj v Jasenskej doline, 30 až 50 cm na Podbrezinách, v Čiernom Balogu, v Oraviciach, Jahodnej aj v Nižnej Polianke. V prevádzke je okolo 80 zimných areálov.V Alpách naďalej dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. Počas víkendu pripadlo vo viacerých rakúskych lokalitách 10 cm nového snehu. Sneh je prachový alebo hrubý. V Dolnom Rakúsku je do 1 m snehu v stredisku Göstling – Hochkar, do 80 cm v Gemeindealpe, 55 až 65 cm v horných hodnotách hlási Semmering, Annaberg a Oetscher. Dostupnosť tratí dosahuje takmer plný stav. V Tirolsku je najvyššia snehová vrstva v oblasti Sölden – v maximách dosahuje okolo 2 m, okolo 150 cm snehu je na ľadovcoch Pitztal, Stubai a Zugspitze, Hintertux má o 20 cm viac.