Lyžovačka: V prevádzke je do 50 stredísk, platia jarné zľavy

Nízke Tatry







Donovaly 70 cm veľmi dobré



Jasná Nízke Tatry 50-180 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 10-60 cm dobré



Opalisko - Závažná Poruba 50-70 cm veľmi dobré



Telgárt 40 cm veľmi dobré



Tále 55 cm veľmi dobré



Vyšná Boca 50 cm dobré



Čachovo - Selce 20-40 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 50 cm veľmi dobré



Polomka-Bučník 30 cm veľmi dobré











Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 95 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 80 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 50 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 40 cm veľmi dobré



Svit – Lopušná dolina 55 cm dobré



Skitatry - Lopušná dolina 55 cm obmedzené



Lomnické sedlo 180 cm veľmi dobré











Západné Tatry







Roháče-Spálená 70-100 cm veľmi dobré



Dolinky - Žiar 30 cm veľmi dobré



Janovky - Zuberec 25 cm dobré



Ski Park Oravice 30-50 cm veľmi dobré











Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski&Sun 40 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 40 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Monkova dolina - Ždiar 40-60 cm veľmi dobré











Veľká a Malá Fatra







Vrátna 50-60 cm veľmi dobré



Jasenská dolina 40 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 70 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 30 cm veľmi dobré











Orava







Kubínska hoľa 40-60 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 25-40 cm veľmi dobré



Ski Zábava – Hruštín 70 cm veľmi dobré



Krušetnica 30 cm dobré



Brezovica 40 cm dobré











Stredné Slovensko







Ski Skalka 40-50 cm dobré



Kokava-línia 30-50 cm dobré











Javorníky, Kysuce







Kohútka 30-50 cm dobré



Snowparadise Veľká Rača 40 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 40 cm dobré



Makov-Kasárne 30 cm dobré











Východné Slovensko







Vernár-Studničky 30 cm veľmi dobré



Litmanová 40-50 cm veľmi dobré



Drienica 40 cm veľmi dobré



Lysá Ski 40 cm veľmi dobré



Jahodná 20-40 cm dobré

Alpské strediská

Rakúsko







Göstling - Hochkar 70-80 cm dobré



Hinterstoder 20-80 cm dobré



Hintertux 30-175 cm veľmi dobré



Ischgl 5-90 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 60-90 cm dobré



Obertauern 110-170 cm veľmi dobré



Semmering 35-45 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-110 cm dobré



Stuhleck 0-90 cm veľmi dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 15-95 cm veľmi dobré



Sölden 10-235 cm dobré



St. Anton am Arlberg 40-195 cm dobré



Stubai 30-160 cm dobré



Zell am See – Kaprun 60-110 cm dobré



Zillertal Arena 40-145 cm dobré











Taliansko







Bormio 20-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 60-95 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 30-55 cm dobré











Švajčiarsko







Corvatsch 5-50 cm dobré



Saas-Fee 35-180 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 5-60 cm dobré











Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 5-185 cm dobré



La Plagne 10-175 cm dobré



Les Trois Vallées 90-145 cm dobré



Tignes 85-270 cm dobré



Vald´Isére 65-120 cm dobré

Bratislava 16. marca (TASR) - V prevádzke je do 50 stredísk. Sezóna je ukončená v Bachledovej – DENY, na Krahuliach, v Salamandre resort, vo Vyšných Ružbachoch, v Spišskom Bystrom aj v stredisku Poráč Park. Niektoré areály majú prevádzku vo víkendovom režime alebo od piatka do nedele – napr. Králiky, Valčianska dolina, Čertovica, Nižná Polianka. Po víkende sa počet otvorených areálov opäť zníži, viaceré budú týmto víkendom končiť sezónu. Podmienky sú skôr dobré, veľmi dobré len vo vyšších polohách ako Roháče-Spálená, Tatranská Lomnica, Jasná, Štrbské Pleso, kde je predpoklad ešte aj veľkonočnej lyžovačky. Hrúbka snehovej vrstvy sa pohybuje od 20 do 50 cm, viac len lokálne. Vo viacerých areáloch je lyžovačka lacnejšia – platia jarné zľavy. Pochovávanie lyže pripravujú v sobotu v Lopušnej doline – Svit, karnevalová lyžovačka bude v Selciach – Čachove.Lyžiarske podmienky – výber stredísk Podmienky na alpských zjazdovkách sú naďalej dobré až veľmi dobré. Sezóna pokračuje vo väčšine areálov, vo vyšších polohách sa snehová vrstva za posledné dni zvýšila o 15 až 20 cm.Zdroj: www.holidayinfo.sk