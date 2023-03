Lyžiarska sezóna sa pomaly zatvára, funguje okolo 15 areálov

Nízke Tatry







Donovaly 30 cm dobré



Jasná Nízke Tatry 50-180 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 10-40 cm dobré











Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 95 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 80 cm veľmi dobré



Lomnické sedlo 180 cm veľmi dobré











Západné Tatry







Roháče-Spálená 70-100 cm veľmi dobré



Ski Park Oravice 30-50 cm veľmi dobré











Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski&Sun 25 cm dobré











Veľká a Malá Fatra







Vrátna - Paseky 40 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 60 cm veľmi dobré











Orava







Kubínska hoľa 40-60 cm veľmi dobré











Javorníky, Kysuce







Snowparadise Veľká Rača 35 cm veľmi dobré











Východné Slovensko







Drienica 20-30 cm veľmi dobré



Alpské strediská



Rakúsko







Göstling - Hochkar 70-80 cm dobré



Hinterstoder 20-80 cm dobré



Hintertux 30-175 cm veľmi dobré



Ischgl 5-90 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 60-95 cm dobré



Obertauern 110-170 cm veľmi dobré



Semmering 30-40 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-110 cm dobré



Stuhleck 40-90 cm veľmi dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 10-105 cm veľmi dobré



Sölden 10-245 cm dobré



St. Anton am Arlberg 45-200 cm dobré



Stubai 30-165 cm dobré



Zell am See – Kaprun 60-150 cm dobré



Zillertal Arena 40-145 cm dobré











Taliansko







Bormio 20-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 60-95 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 30-55 cm dobré











Švajčiarsko







Corvatsch 5-50 cm dobré



Saas-Fee 35-180 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 5-60 cm dobré











Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 5-185 cm dobré



La Plagne 10-175 cm dobré



Les Trois Vallées 90-145 cm dobré



Tignes 85-270 cm dobré



Vald´Isére 65-120 cm dobré

Bratislava 22. marca (TASR) - Lyžiarska sezóna na Slovensku pomaly končí. Na veľkonočnú lyžovačku zostanú v prevádzke už len najvyššie položené lokality, vzhľadom na vysoké denné teploty, ktoré znižujú snehovú vrstvu na zjazdovkách.V prevádzke je okolo 15 areálov, cez víkend bude tento počet vyšší, keďže niektoré lokality otvoria opäť v sobotu alebo v piatok – prevádzku plánujú napríklad Orava Snow, Strednica – Ždiar, Tále, Mýto pod Ďumbierom, Čertovica alebo Žiarska dolina.Najvyššia snehová vrstva sa drží v hornej časti Jasnej a v Lomnickom sedle – nad 1,5 m, nasledované Roháčmi-Spálenou, Štrbským Plesom a Martinkami – hlásia viac ako pol metra snehu. Podmienky sú jarné – okolo obeda je podklad mäkký. Po nadchádzajúcom víkende zostane v prevádzke do desať stredísk.Podmienky na alpských zjazdovkách sú naďalej dobré až veľmi dobré. Sezóna pokračuje vo väčšine areálov, v Rakúsku je otvorených minimálne 100 lyžiarskych oblastí.