Lyžiarsku sezónu ukončili už Donovaly aj Oravská Lesná, snehu ubudlo

Nízke Tatry







Jasná Nízke Tatry 50-180 cm veľmi dobré



Čertovica 35-60 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 50 cm dobré, víkend











Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 70 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 20-60 cm veľmi dobré



Lomnické sedlo 160-180 cm veľmi dobré











Západné Tatry







Roháče-Spálená 70-100 cm veľmi dobré











Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski&Sun 25 cm dobré











Veľká a Malá Fatra







Vrátna - Paseky 30 cm veľmi dobré



Vrátna – Chleb 40 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 55 cm veľmi dobré











Orava







Kubínska hoľa 40-50 cm veľmi dobré



Ski Zábava-Hruštín 45 cm veľmi dobré











Javorníky, Kysuce







Snowparadise Veľká Rača 35 cm veľmi dobré

Alpské strediská



Rakúsko







Göstling - Hochkar 70-80 cm dobré



Hinterstoder 10-80 cm dobré



Hintertux 0-175 cm veľmi dobré



Ischgl 0-80 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 45-85 cm dobré



Obertauern 110-170 cm veľmi dobré



Semmering 30-40 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-110 cm dobré



Stuhleck 0-80 cm veľmi dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 5-100 cm veľmi dobré



Sölden 10-235 cm dobré



St. Anton am Arlberg 40-180 cm dobré



Stubai 30-165 cm dobré



Zell am See – Kaprun 40-130 cm dobré



Zillertal Arena 20-100 cm dobré











Taliansko







Bormio 25-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 35-90 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 0-65 cm dobré











Švajčiarsko







Corvatsch 20-70 cm dobré



Saas-Fee 50-260 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 10-90 cm dobré











Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 5-185 cm dobré



La Plagne 10-175 cm dobré



Les Trois Vallées 90-145 cm dobré



Tignes 85-270 cm dobré



Vald´Isére 65-120 cm dobré



Bratislava 25. marca (TASR) - Počet otvorených stredísk sa znížil. Sezónu ukončili na Donovaloch, v Drienici, v Oravskej Lesnej, v Skicentre Strachan – Ždiar, v Krušetnici aj v Žiarskej doline. Nelyžuje sa ani na Táloch a v Telgárte pre nevhodné počasie. V prevádzke zostalo 12 stredísk vo vyšších polohách. Snehová vrstva za posledné dni poklesla.Najviac snehu je v Lomnickom sedle a v hornej časti Jasnej – nad 1 m, na ďalších zjazdovkách sa snehová vrstva pohybuje od 20 do 50 cm, na Štrbskom Plese do 70 cm. Sneh je mokrý.Na alpských zjazdovkách sú naďalej dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. Počet otvorených stredísk sa znížil, no lyžiarska sezóna pokračuje v nadpolovičnej väčšine oblastí. V Rakúsku je v prevádzke okolo 130 areálov, v Taliansku a vo Švajčiarsku nad 50. V južnom Tirolsku hlási do 55 cm snehu Seiser Alm, Dolomity – 3 Zinnen, o 5 cm viac Alta Badia a ľadovec Schnalstal, pol metra Gröden – Val Gardena a Jochtal. V Dolnom Rakúsku zostali v prevádzke Göstling – Hochkar a Semmering.