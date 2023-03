Jasná Nízke Tatry 50-180 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 70 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 20-60 cm veľmi dobré



Lomnické sedlo 160-180 cm veľmi dobré



Roháče-Spálená 70-100 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 55 cm veľmi dobré





Alpské strediská

Rakúsko



Göstling - Hochkar 40-60cm dobré



Hinterstoder 10-70 cm dobré



Hintertux 5-175 cm veľmi dobré



Ischgl 0-80 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 45-85 cm dobré



Obertauern 110-170 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-360 cm dobré



Stuhleck 0-80 cm veľmi dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 5-90 cm veľmi dobré



Sölden 10-260 cm dobré



St. Anton am Arlberg 40-180 cm dobré



Stubai 30-170 cm dobré



Zell am See – Kaprun 40-150 cm dobré



Zillertal Arena 5-90 cm dobré





Taliansko



Bormio 25-45 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 35-90 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 0-60 cm dobré





Švajčiarsko



Corvatsch 20-70 cm dobré



Saas-Fee 50-260 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 10-90 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 5-230 cm dobré



La Plagne 10-305 cm dobré



Les Trois Vallées 130-180 cm dobré



Tignes 150-400 cm dobré



Vald´Isére 100-200 cm dobré





Bratislava 27. marca (TASR) - Po víkende zostali v prevádzke už len 4 vysokohorské strediská – Jasná, Štrbské Pleso, Roháče-Spálená a Martinské hole. Od piatka do nedele plánujú prevádzku ešte vo Vrátnej – v lokalite Oštiepková mulda a na Kubínskej holi. Lyžiarske podmienky sa vo vysokých polohách, vďaka ochladeniu, zlepšili, pripadol čerstvý sneh. Je tu predpoklad ešte aj veľkonočnej lyžovačky.Lyžiarske podmienky – výber stredísk V Alpách pokračuje lyžiarska sezóna vo väčšine lokalít, sezónu ukončili menšie a nižšie položené strediská. V Dolnom Rakúsku je v prevádzke už len Göstling – Hochkar – do polovice apríla, v Hornom Rakúsku napr. Hinterstoder, kde bude sezóna končiť po veľkonočných sviatkoch. V súčasnosti je najviac snehu na francúzskych zjazdovkách. Za posledné dni pripadol čerstvý sneh, snehová vrstva je dostatočná, lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré.