Lyžiari si budú môcť počas víkend vybrať zo 40 otvorených stredísk

Nízke Tatry



Jasná sever 40-100 cm veľmi dobré



Jasná juh 60 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 30-70 cm veľmi dobré



Opalisko - Závažná Poruba 50-70 cm dobré



Donovaly 30-35 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 50 cm veľmi dobré



Ski Telgárt 50-70 cm veľmi dobré



Vyšná Boca - Bačova roveň 60 cm veľmi dobré

Vysoké a Západné Tatra



Štrbské Pleso 40 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50-80 cm veľmi dobré



Kubašok - Spišské Bystré 45 cm veľmi dobré



Roháče-Spálená 70-80 cm veľmi dobré



Podbreziny 40-80 cm veľmi dobré



SKI PARK Oravice 35-45 cm veľmi dobré

Belianske Tatry



Strednica - Ždiar 90 cm veľmi dobré

Spišská Magura



Bachledka Ski and Sun 40 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 50 cm dobré

Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 40-60 cm veľmi dobré



Vrátna - Paseky 80 cm dobré



Winter park Martinky 35-50 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 40 cm dobré

Stredné Slovensko



Králiky 45 cm veľmi dobré



Krahule 40 cm veľmi dobré



Skalka arena 45 cm veľmi dobré



Hotel Zerrenpach Látky 50 cm veľmi dobré



Salamandra resort 40 cm veľmi dobré



Drozdovo 30 cm dobré

Orava a Kysuce



Snowparadise Veľká Rača 25-30 cm dobré



Oravská Lesná 60 cm veľmi dobré



Ski Zábava - Hruštín 40-50 cm veľmi dobré



Ski Krušetnica 60 cm veľmi dobré



Kasárne - Javorníky 25 cm dobré

Západné Slovensko



Pezinská Baba 25 cm dobré



Zochova chata 25 cm dobré



Bezovec 25-35 cm veľmi dobré

Východné Slovensko



Jahodná 30 cm veľmi dobré



Drienica 50 cm veľmi dobré



Vernár - Studničky 80 cm veľmi dobré



Litmanová 50 cm veľmi dobré



Regetovka 65 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rakúsko



Hinterstoder 30-145 cm dobré



Hintertux 30-185 cm veľmi dobré



Ischgl 50-120 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 30-75 cm dobré



Obertauern 160-190 cm veľmi dobré



Silvreta Montafon 50-190 cm veľmi dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 40-150 cm veľmi dobré



Sölden 30-245 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-230 cm dobré



Stubai 60-200 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-215 cm dobré



Zell am See - Kaprun 60-170 cm dobré

Taliansko



Alta Badia 10-40 cm dobré



Adamello - Tonale 40-250 cm dobré



Ortler Skiarena 30-160 cm dobré



Bormio 25-85 cm dobré



Livigno 70-120 cm dobré



Kronplatz 5-50 cm dobré



Dolomity - 3 Zinnen 15-30 cm dobré



Madonna di Campiglio 25-55 cm dobré



Marmolada - Arabba 0-40 cm dobré

Švajčiarsko



Corvatsch 50-90 cm dobré



Saas-Fee 30-210 cm dobré



Sant Moritz - Engadin 55-145 cm dobré

Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 20-125 cm dobré



Meribél 90-140 cm dobré



Les Trois Vallées 90-140 cm dobré



Tignes 90-260 cm dobré



Vald´Isére 80-190 cm dobré

Bratislava 16. decembra (TASR) - Počas víkendu je v prevádzke nad 40 lyžiarskych areálov. Lyžiarske podmienky sú po ochladení dobré až veľmi dobré. Podklad je tvrdý, sneh je hrubý, vo vyšších polohách prachový. Prevádzkovatelia vďaka nízkym teplotám pokračovali v technickom zasnežovaní. Výška snehu sa pohybuje v maximálnych hodnotách od 25 do 30 cm v nižších polohách, vo vyšších od 35 do 60 cm, lokálne viac - napr. v Telgárt, Závažná Poruba a Ski Demänová hlásia do 70 cm snehu, Tatranská Lomnica, Roháče-Spálená, Vrátna- Paseky, Vernár a Podbreziny do 80 cm. Dnes je prvý deň lyžovačky vo viacerých strediskách - sezónu spúšťajú v Litmanovej, v Regetovke, vo Veľkej Rači, na Kubínskej holi, v Levočskej doline, v Drozdove alebo v Salamandre resort. Viacero areálov má zatiaľ víkendový režim, do dennej prevádzky prejdú od budúceho víkendu. Taktiež treba počítať s čiastočnou prevádzkou, keďže vo väčšine stredísk ešte nie je k dispozícii plný stav zjazdoviek.V Alpách je v prevádzke takmer 400 areálov, čo je viac ako polovica. Sneh je prachový alebo hrubý, lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Vo veľkých lyžiarskych oblastiach je k dispozícii 40 až 60 percent lyžiarskych tratí, v menších 70 až 90 percent. V Dolnom Rakúsku otvorili sezónu Annaberg, Göstling - Hochkar, Oetscher, Mönichkirchen aj Semmering, výška snehu sa v horných hodnotách pohybuje od 40 do 75 cm a v týchto strediskách je pripravených 10 až 11 km zjazdoviek.