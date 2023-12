Podmienky na svahoch sú veľmi dobré, otvorených je 40 stredísk

Nízke Tatry



Jasná sever 40-100 cm veľmi dobré



Jasná juh 60 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 30-70 cm veľmi dobré



Opalisko - Závažná Poruba 50-70 cm dobré



Donovaly 30-35 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 50 cm veľmi dobré



Ski Telgárt 50-70 cm veľmi dobré



Vyšná Boca - Bačova roveň 60 cm veľmi dobré





Vysoké a Západné Tatry



Štrbské Pleso 40 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50-80 cm veľmi dobré



Kubašok - Spišské Bystré 45 cm veľmi dobré



Roháče-Spálená 70-80 cm veľmi dobré



Podbreziny 40-80 cm veľmi dobré



SKI PARK Oravice 35-45 cm veľmi dobré





Belianske Tatry



Strednica - Ždiar 90 cm veľmi dobré





Spišská Magura



Bachledka Ski and Sun 40 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 50 cm dobré





Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 40-60 cm veľmi dobré



Vrátna - Paseky 80 cm dobré



Winter park Martinky 35-50 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 40 cm dobré





Stredné Slovensko



Králiky 45 cm veľmi dobré



Krahule 40 cm veľmi dobré



Skalka arena 45 cm veľmi dobré



Hotel Zerrenpach Látky 50 cm veľmi dobré



Salamandra resort 40 cm veľmi dobré



Drozdovo 30 cm dobré





Orava a Kysuce



Snowparadise Veľká Rača 25-30 cm dobré



Oravská Lesná 60 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 30-50 cm veľmi dobré



Ski Zábava - Hruštín 40-50 cm veľmi dobré



Ski Krušetnica 60 cm veľmi dobré





Západné Slovensko



Pezinská Baba 25 cm dobré



Zochova chata 25 cm dobré



Bezovec 25-35 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Jahodná 30 cm veľmi dobré



Drienica 50 cm veľmi dobré



Vernár - Studničky 80 cm veľmi dobré



Litmanová 50 cm veľmi dobré



Regetovka 65 cm veľmi dobré



Levočská dolina 40 cm dobré

Alpské strediská

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Rakúsko



Hinterstoder 30-145 cm dobré



Hintertux 30-185 cm veľmi dobré



Ischgl 50-120 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 30-75 cm dobré



Obertauern 160-190 cm veľmi dobré



Silvreta Montafon 50-180 cm veľmi dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 40-150 cm veľmi dobré



Semmering 30-50 cm dobré



Sölden 30-260 cm dobré



St. Anton am Arlberg 65-270 cm dobré



Stubai 60-230 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-215 cm dobré



Zell am See - Kaprun 60-170 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 10-40 cm dobré



Adamello - Tonale 40-250 cm dobré



Ortler Skiarena 30-175 cm dobré



Bormio 25-85 cm dobré



Livigno 60-105 cm dobré



Kronplatz 5-50 cm dobré



Dolomity - 3 Zinnen 15-30 cm dobré



Madonna di Campiglio 25-55 cm dobré



Marmolada - Arabba 0-40 cm dobré





Švajčiarsko



Corvatsch 50-90 cm dobré



Saas-Fee 30-210 cm dobré



Sant Moritz - Engadin 55-145 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 20-125 cm dobré



Meribél 90-140 cm dobré



Les Trois Vallées 90-140 cm dobré



Tignes 90-260 cm dobré



Vald´Isére 75-180 cm dobré

Bratislava 17. decembra (TASR) - Poslednú adventnú nedeľu je možné vyraziť do 40 lyžiarskych stredísk. Vo väčšine platí víkendový režim alebo režim piatok – nedeľa, preto sa ich počet zajtra zníži, no v prevádzke zostane viac areálov ako minulý týždeň. Do denného režimu prešla Bachledka a Mýto pod Ďumbierom. Oravice, Salamandra resort, Kubínska hoľa, Levočská dolina, Regetovka a Veľká Rača, ktoré rozbiehali sezónu včera zostávajú otvorené aj počas pracovných dní.Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, snehová vrstva je vďaka počasiu stabilná a dostatočná. Prevádzkovatelia pokračujú v závislosti od poveternostných podmienok s technickým zasnežovaním. Snehová vrstva je zmiešaná, no prevažuje technický sneh. Hrúbka snehovej vrstvy sa pohybuje v maximálnych hodnotách od 25 do 30 cm v nižších polohách ako Pezinská Baba, Jahodná, Bezovec, Drozdovo, vo vyšších od 35 do 70 cm, lokálne viac. Na Orave hlási Krušetnica a Oravská Lesná do 60 cm snehu, Skipark Oravice 35-45 cm, Ski Zábava Hruštín 40 až 50 cm, východoslovenské areály Drienica, Litmanová a Vyšné Ružbachy majú pol metra snehu na zjazdovkách, stredoslovenské strediská Salamandra, Králiky, Krahule, Látky a Skalka arena od 40 do 50 cm. Prevádzka je vo väčšine stredísk ešte čiastočná, k dispozícii nie je plný stav svahov.V Alpách je v prevádzke nad 500 lyžiarskych oblastí. Snehová vrstva je stabilná, v porovnaní s minulým rokom je výrazne vyššia. Sneh je prachový alebo hrubý, lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Vo veľkých lyžiarskych oblastiach je k dispozícii 40 až 60 percent lyžiarskych tratí, v menších 70 až 90 percent. V Hornom Rakúsku sú upravené svahy v areáloch Wurzeralm, Hinterstoder, Kasberg, Dachstein West aj Hochficht. Snehová vrstva sa v maximách pohybuje od 80 do 165 cm.