Podmienky pre lyžiarov zlepšil nový sneh, funguje cez 40 stredísk

Nízke Tatry



Jasná sever 40-100 cm veľmi dobré



Jasná juh 60 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 30-70 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30-40 cm dobré



Opalisko – Závažná Poruba 50-70 cm veľmi dobré



Donovaly 30-35 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 50 cm veľmi dobré



Vyšná Boca – Bačova roveň 60 cm veľmi dobré



Ski Telgárt 50-70 cm veľmi dobré



Čierny Balog 40 cm veľmi dobré





Vysoké a Západné Tatry



Štrbské Pleso 40-50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50-80 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 60 cm veľmi dobré



Roháče-Spálená 80 cm veľmi dobré



Zuberec-Janovky 40-50 cm veľmi dobré



Skicentrum Žiar – Dolinky 40 cm veľmi dobré



Areál Podbreziny 40-80 cm veľmi dobré





Belianske Tatry



Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Bachledka Ski and Sun 40 cm veľmi dobré



Strachan – Ždiar 80 cm veľmi dobré



Monkova dolina 80 cm veľmi dobré





Stredné Slovensko



Krahule 40 cm veľmi dobré



Salamandra resort 40 cm veľmi dobré



Králiky 45 cm veľmi dobré



Ski Skalka 50 cm veľmi dobré



Kokava-línia 40-50 cm veľmi dobré



Hotel Zerrenpach Látky 50 cm veľmi dobré





Malá a Veľká Fatra



Winter park Martinky 35-50 cm veľmi dobré



Malinô Brdo – Ružomberok 40 cm veľmi dobré



Jasenská dolina 40-60 cm veľmi dobré



Vrátna – Paseky 80 cm dobré





Západné Slovensko



Zochova chata 25 cm dobré





Orava a Kysuce



Snowparadise Veľká Rača 25-30 cm dobré

Ski Makov 30-40 cm dobré

Kubínska hoľa 30-50 cm veľmi dobré

Ski Zábava-Hruštín 40-50 cm veľmi dobré

Ski Krušetnica 60 cm veľmi dobré



Východné Slovensko



Vyšné Ružbachy 50 cm dobré

Levočská dolina 70 cm dobré

Jahodná 40 cm veľmi dobré

Drienica 50 cm veľmi dobré

Ranč Regetovka SKI 45-50 cm veľmi dobré







Prevádzka, od soboty 23.12.



Kubašok – Spišské Bystré 45 cm veľmi dobré

Podbanské 10-30 cm dobré

Valčianska dolina 40 cm dobré

Čičmany 30-40 cm dobré

Skalka arena 45 cm veľmi dobré

Drozdovo 30 cm dobré

Pezinská Baba 25 cm dobré

Oravská Lesná 60 cm veľmi dobré

Litmanová 50 cm veľmi dobré



Alpské strediská



Rakúsko



Hinterstoder 30-130 cm dobré



Hintertux 25-225 cm veľmi dobré



Ischgl 50-120 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 55-75 cm dobré



Obertauern 30-190 cm veľmi dobré



Silvreta Montafon 50-155 cm veľmi dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 35-130 cm veľmi dobré



Semmering 30-50 cm dobré



Sölden 30-250 cm dobré



St. Anton am Arlberg 65-250 cm dobré



Stubai 60-230 cm dobré



Zell am See - Kaprun 60-130 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 10-40 cm dobré



Adamello - Tonale 40-250 cm dobré



Ortler Skiarena 30-180 cm dobré



Bormio 25-85 cm dobré



Livigno 60-100 cm dobré



Kronplatz 20-50 cm dobré



Dolomity - 3 Zinnen 15-30 cm dobré



Madonna di Campiglio 30-60 cm dobré



Marmolada - Arabba 40-60 cm dobré





Švajčiarsko



Corvatsch 50-90 cm dobré



Saas-Fee 50-260 cm dobré



Sant Moritz - Engadin 55-140 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 10-125 cm dobré



Meribél 90-140 cm dobré



Les Trois Vallées 110-170 cm dobré



Tignes 90-260 cm dobré



Vald´Isére 70-165 cm dobré

Bratislava 22. decembra (TASR) - Počet otvorených stredísk za zvýšil na 40, cez víkend v prevádzke už cez 50 lyžiarskych areálov. Sezónu dnes štartujú napr. v Pavčinej Lehote, v Kokave-línii, na Malinôm Brde, v Skicentre Žiar-Dolinky alebo na Skalke, zajtra bude prvý deň lyžovačky na Podbanskom aj v Čičmanoch. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, zlepšené novým snehom.Hrúbka snehovej vrstvy dosahuje vo väčšine oblastí 40 až 60 cm, lokálne o 10 až 20 cm viac. Do pol metra snehu hlási napr. Ski Zábava-Hruštín, Vyšné Ružbachy, Mýto pod Ďumbierom aj Látky, do 80 cm snehu v maximách je v Monkovej doline, na Roháčoch-Spálenej alebo vo Vrátnej – v lokalite Paseky. Vo viacerých strediskách nie je ešte k dispozícii plný stav zjazdoviek.V nedeľu, na Štedrý deň bude zároveň v mnohých strediskách skrátený čas prevádzky do 13.00 alebo 14.00 hodiny, prípadne bude v tento deň zatvorené. V prvej polovici budúceho týždňa ohlásili otvorenie zjazdoviek ďalšie areály.V Alpách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky, v Rakúsku sezónu spustilo už viac ako 150 stredísk, asi 50 menších areálov je zatvorených, v Taliansku sú otvorené už takmer všetky strediská, lyžovačka je možná v minimálne 60 areáloch. Dnes je v niektorých lokalitách pre nevhodné poveternostné podmienky prevádzka prerušená. Vo viacerých strediskách pripadlo 10 až 30 cm snehu, vo vysokých polohách v západnej časti Álp nad 30 cm, intenzívne sneženie sa očakáva aj dnes. Dostupnosť tratí sa zvýšila, v menších areáloch je k dispozícii 90 až 100% zjazdoviek, vo väčších 60 až 85%. Podmienky pre zimné športy sú dobré.