Lyžovačka pri minimálne dobrých podmienkach pokračuje v 60 strediskách

Nízke Tatry







Jasná sever 40-100 cm veľmi dobré



Jasná juh 60 cm veľmi dobré



Opalisko - Závažná Poruba 20-40 cm dobré



Liptovská Teplička 25-40 cm dobré



Donovaly 20-30 cm dobré



Čachovo - Selce 10-40 cm dobré



Krpáčovo 20-40 cm veľmi dobré



Tále 50 cm dobré



Mýto Ski&Bike 50 cm dobré



Vyšná Boca - Bačova roveň 60 cm dobré



Ski Telgárt 60 cm veľmi dobré



Hronec-Hlobišov 40-50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30-60 cm dobré



Čertovica 40-60 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 20-50 cm veľmi dobré







Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 40-50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 60-150 cm veľmi dobré



Jakubkova lúka 80 cm veľmi dobré



Dolný Smokovec-Pod lesom 30-35 cm dobré



Kubašok - Spišské Bystré 30-40 cm dobré



Podbanské 10-40 cm dobré



Snowpark Lučivná 50 cm dobré



Svit-Lopušná dolina 50 cm dobré



Skitatry-Zadná Lopušná d. 45-70 cm veľmi dobré











Západné Tatry







Roháče - Spálená 100 cm veľmi dobré



Zuberec - Janovky 30 cm dobré



Skipark Oravice 30-100 cm veľmi dobré



Areál Podbreziny 20-50 cm











Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski and Sun 40-60 cm dobré



Strednica - Ždiar 40 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 60 cm veľmi dobré



Monkova dolina 60 cm veľmi dobré











Malá a Veľká Fatra







Jasenská dolina 20-30 cm obmedzené



Vrátna - Paseky 40-50 cm dobré



Vrátna - Chleb 90-100 cm dobré



Winter park Martinky 50-70 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 50 cm dobré



Malinô Brdo - Ružomberok 30 cm dobré











Stredné Slovensko







Králiky 30 cm dobré



Ski Skalka 40-50 cm dobré



Skalka aréna 40 cm veľmi dobré



Salamandra resort 20-40 cm dobré



Hotel Zerrenpach Látky 50 cm dobré



Čičmany 15 cm dobré



Kokava - línia 20-30 cm obmedzené











Západné Slovensko, Javorníky







Ski centrum Kohútka 20-40 cm obmedzené











Orava a Kysuce







Snowparadise Veľká Rača 15-50 cm dobré



Športcentrum Oščadnica 10-40 cm dobré



Oravská Lesná 40-70 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 30-70 cm veľmi dobré



Racibor - Oravský Podzámok 30 cm dobré



Ski Zábava - Hruštín 40-50 cm veľmi dobré



Krušetnica 60 cm veľmi dobré



Nižná Uhliská 40-55 cm dobré



Ski Vitanová Vrchdolinky 60 cm veľmi dobré



Brezovica 30 cm dobré











Východné Slovensko







Vyšné Ružbachy 55 cm veľmi dobré



Litmanová 50 cm dobré



Levočská dolina 30-50 cm dobré



Jahodná 30 cm dobré



Vernár - Studničky 50 cm dobré



Drienica 30 cm dobré



Ranč Regetovka SKI 40-50 cm dobré



Ski Poráč Park 20-40 cm obmedzené



Ski Gugeľ Mlynky 20 cm dobré



Alpské strediská



V Alpách prevládajú dobré až veľmi dobré podmienky. Sezóna je v plnom prúde, v Rakúsku je otvorených okolo 200 stredísk, v Taliansku nad 55 a dostupnosť tratí je 80 až 100 %. Sneh na svahoch je technický alebo hrubý, vo vyšších polohách aj prachový.



Rakúsko







Hinterstoder 20-190 cm dobré



Hintertux 35-325 cm veľmi dobré



Ischgl 40-110 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 55-95 cm dobré



Obertauern 120-200 cm veľmi dobré



Silvreta Montafon 20-185 cm veľmi dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 15-140 cm veľmi dobré



Semmering 25-40 cm dobré



Sölden 20-310 cm dobré



St. Anton am Arlberg 70-335 cm veľmi dobré



Stubai 45-335 cm dobré



St. Anton am Arlberg 70-335 cm dobré



Zell am See - Kaprun 60-240 cm dobré











Taliansko







Alta Badia 10-35 cm veľmi dobré



Adamello - Tonale 60-250 cm dobré



Ortler Skiarena 50-175 cm dobré



Bormio 30-100 cm dobré



Livigno 60-100 cm dobré



Kronplatz 30-90 cm dobré



Dolomity - 3 Zinnen 30-90 cm dobré



Madonna di Campiglio 70-85 cm dobré



Marmolada - Arabba 80-120 cm dobré











Švajčiarsko







Corvatsch 60-125 cm dobré



Saas-Fee 65-305 cm dobré



Sant Moritz - Engadin 55-140 cm dobré











Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 5-450 cm dobré



Meribél 80-225 cm dobré



Les Trois Vallées 140-200 cm dobré



Tignes 130-380 cm dobré



Vald´Isére 100-195 cm dobré



Bratislava 16. februára (TASR) - Lyžovačka pri minimálne dobrých podmienkach pokračuje v asi 60 strediskách – najmä na severe Slovenska a vo vyšších polohách. Hrúbka snehovej vrstvy je stabilná, za posledné tri dni sa výraznejšie nezmenila, tam kde to umožnili teploty, sa v noci aj technicky zasnežovalo. Na zvýšenie snehovej vrstvy to nie je, ale podmienky to miestami mierne vylepšilo.Na zjazdovkách sa nachádza od 20 do 50 cm snehu, miestami viac. Napr. pol metrová snehová vrstva sa drží v Mýte, na Táloch, v Snowparku Lučivná, v Ski Zábave-Hruštín, na Skalke alebo v Litmanovej, do 40 cm snehu hlási Strednica – Ždiar a Kubašok-Spišské Bystré, 30 cm snehu je na Donovaloch, v Drienici, v Jahodnej alebo na Janovkách v Zuberci.Podklad je zrána primrznutý, poobede s vyššími dennými teplotami povoľuje, čo sú už znaky jarnej lyžovačky. Okolo 30 stredísk má podmienky nevyhovujúce alebo obmedzené – zatvorené sú strediská na juhu a juhozápade Slovenska a viacero stredísk v nadmorských výškach do 700 m n.m.Zdroj: www.holidayinfo.sk