Počasie jarným prázdninám ani lyžovačke nepraje, funguje 60 stredísk

Nízke Tatry







Jasná sever 40-100 cm veľmi dobré



Jasná juh 60 cm veľmi dobré



Opalisko - Závažná Poruba 20-40 cm dobré



Liptovská Teplička 20-40 cm dobré



Donovaly 20-30 cm dobré



Krpáčovo 20-40 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Mýto Ski&Bike 50 cm veľmi dobré



Vyšná Boca - Bačova roveň 60 cm dobré



Ski Telgárt 50 cm dobré



Hronec-Hlobišov 40 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30-40 cm dobré



Čertovica 40-60 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 20-50 cm veľmi dobré



Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 40-50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 60-150 cm veľmi dobré



Jakubkova lúka 80 cm veľmi dobré



Kubašok - Spišské Bystré 30-40 cm dobré



Podbanské 10-30 cm dobré



Snowpark Lučivná 40 cm dobré



Svit-Lopušná dolina 50 cm dobré



Skitatry-Zadná Lopušná d. 45-70 cm veľmi dobré











Západné Tatry







Roháče - Spálená 80-100 cm veľmi dobré



Zuberec - Janovky 30 cm dobré



Skipark Oravice 30-100 cm veľmi dobré



Areál Podbreziny 20-50 cm dobré



Skicentrum Žiar-Dolinky 20-30 cm obmedzené











Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski and Sun 30-50 cm dobré



Strednica - Ždiar 40 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 60 cm veľmi dobré



Monkova dolina 40 cm veľmi dobré











Malá a Veľká Fatra







Vrátna - Paseky 30-40 cm dobré



Vrátna - Chleb 90-100 cm dobré



Winter park Martinky 30-60 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 30 cm dobré



Malinô Brdo - Ružomberok 30 cm dobré











Stredné Slovensko







Králiky 30 cm dobré



Ski Skalka 40 cm dobré



Skalka aréna 30 cm dobré



Salamandra resort 20-40 cm dobré



Hotel Zerrenpach Látky 50 cm dobré











Orava a Kysuce







Snowparadise Veľká Rača 15-35 cm dobré



Športcentrum Oščadnica 10-40 cm dobré



Oravská Lesná 30-50 cm dobré



Kubínska hoľa 30-60 cm dobré



Racibor - Oravský Podzámok 30 cm dobré



Ski Zábava - Hruštín 30-50 cm veľmi dobré



Krušetnica 30 cm dobré



Ski Vitanová Vrchdolinky 50 cm veľmi dobré



Brezovica 30 cm dobré











Východné Slovensko







Vyšné Ružbachy 30-50 cm dobré



Litmanová 50 cm dobré



Levočská dolina 20-30 cm obmedzené



Jahodná 25 cm dobré



Vernár - Studničky 50 cm veľmi dobré



Drienica 30 cm dobré



Ranč Regetovka SKI 30-40 cm dobré



Ski Poráč Park 20-40 cm dobré



Ski Gugeľ Mlynky 20 cm dobré

Alpské strediská



Rakúsko







Hinterstoder 20-180 cm dobré



Hintertux 35-325 cm veľmi dobré



Ischgl 30-115 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 55-95 cm dobré



Obertauern 120-200 cm veľmi dobré



Silvreta Montafon 0-205 cm veľmi dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 15-150 cm veľmi dobré



Semmering 25-40 cm dobré



Sölden 20-330 cm dobré



St. Anton am Arlberg 65-365 cm veľmi dobré



Stubai 45-340 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-370 cm dobré



Zell am See - Kaprun 0-245 cm dobré











Taliansko







Alta Badia 10-35 cm veľmi dobré



Adamello - Tonale 60-250 cm dobré



Ortler Skiarena 50-175 cm dobré



Bormio 30-100 cm dobré



Livigno 60-115 cm dobré



Kronplatz 30-90 cm dobré



Dolomity - 3 Zinnen 15-75 cm dobré



Madonna di Campiglio 70-85 cm dobré



Marmolada - Arabba 80-120 cm dobré











Švajčiarsko







Corvatsch 60-125 cm dobré



Saas-Fee 60-300 cm dobré



Sant Moritz - Engadin 30-120 cm dobré











Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 5-450 cm dobré



Meribél 80-225 cm dobré



Les Trois Vallées 140-200 cm dobré



Tignes 130-380 cm dobré



Vald´Isére 100-195 cm dobré



Bratislava 22. februára (TASR) - Piatkové počasie nie je na návštevu lyžiarskych stredísk priaznivé. Niekde môže pre dážď dôjsť k uzavretiu areálu. V niektorých lokalitách stredného Slovenska do 800 metrov nad morom je možné po dnešnom, prípadne zajtrajšom dni aj predčasné ukončenie lyžiarskej sezóny. Včera zatvorili lyžiarsky areál v Jasenskej doline aj v Dolnom Smokovci – Pod lesom, zajtra končia v Skicentre Kokava Línia. Vleky už nepremávajú ani v ďalších asi 30 strediskách v Karpatoch, v Javorníkoch, či na strednom Slovensku – napr. v Polomke, na Krahuliach, v Drozdove, v Čičmanoch, vo Vyšnej Slanej a iných. Za posledných šesť rokov, je tento rok poznačený horšími podmienkami vzhľadom k niekoľko týždňov trvajúcemu teplému, ale aj daždivému počasiu, pričom k zlepšeniu nemá prísť ani v ďalších dňoch.Štandardne býva počas jarných prázdnin otvorených nad 80 stredísk, tento rok je v prevádzke zatiaľ do 60 stredísk. Najlepšie podmienky sú na severe Slovenska a vo vyšších polohách, kde aj dnes zrána snežilo. Snehová vrstva, až na niektoré výnimky, dosahuje zväčša len 20 až 50 centimetrov, čo je oproti štandardu posledných rokov – 40 až 80 centimetrov výrazne menej.Na alpských zjazdovkách je dostatočná snehová vrstva a dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. Problémy majú len niektoré spodné časti areálov a lokality do 900 metrov nad morom, ktorých je 10 - 15 percent. Prevádzka pokračuje vo väčšine stredísk, napr. v Rakúsku je otvorených okolo 180 areálov, v Taliansku nad 50. Uplynulé dni pripadol aj čerstvý sneh a intenzívne sneženie sa očakáva aj v najbližších dňoch. Dostupnosť tratí dosahuje zväčša 70 až 95 percent.