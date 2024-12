Lyžiarska sezóna na Slovensku sa rozbieha, otvárajú ďalšie strediská

Nízke Tatry



Donovaly - Záhradište 20 cm Dobré

Jasná sever 50 cm Veľmi dobré

Jasná juh 50 cm Veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 30 cm Veľmi dobré

MÝTO SKI & BIKE 35-40 cm Dobré

Ski Telgárt 30 cm Dobré

SKI Centrum Demänová 30-40 cm Obmedzené







Vysoké Tatry







Tatranská Lomnica 50 cm Veľmi dobré

Štrbské Pleso 50 cm Dobré

Starý Smokovec 0 cm Nevyhovujúce







Západné Tatry







Roháče - Spálená dolina 50-55 cm Dobré

Zuberec - Janovky 40 cm Obmedzené







Belianske Tatry







BACHLEDKA Ski and Sun 40 cm Dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 30 cm Dobré

Ski Monkova dolina - Ždiar 60 cm Veľmi dobré







Veľká Fatra







Ružomberok - Malinô Brdo 30 cm Veľmi dobré







Malá Fatra







Vrátna - Chleb 0 cm Nevyhovujúce







Kremnické vrchy







Krahule 25 cm Veľmi dobré

Králiky 25 cm Dobré







Veporské vrchy







Hotel Zerrenpach Látky 20-25 cm Dobré







Oravské Beskydy







Orava Snow - Oravská Lesná 30 cm Veľmi dobré







Oravská Magura







SKI PARK Kubínska hoľa 20-40 cm Dobré

Ski Krušetnica 30 cm Dobré







Volovské vrchy







Jahodná 20 cm Dobré







Slovenský raj







Vernár-Studničky 50 cm Veľmi dobré

Bratislava 21. decembra (TASR) - Vleky a lanovky dnes premávajú v minimálne 20 strediskách. Lyžiarske podmienky sú dobré, vo vyšších polohách veľmi dobré. Vzhľadom na ochladenie očakávame v najbližších dňoch ich zlepšovanie. Spustenie prevádzky budúci týždeň ohlásili ďalšie areály – napríklad Strachan pri Ždiari, Čertovica alebo Poráč Park. Dnes začínajú sezónu na Malinôm Brde, kde sú pripravené dva hlavné svahy. Aj v ďalších strediskách je prevádzka čiastočná, trate sa spúšťajú postupne.Takmer všetky zjazdovky sú upravené na Roháčoch-Spálenej, kde včera pripadol aj čerstvý sneh. Prevádzka sa zvýšila aj v Jasnej alebo v Tatranskej Lomnici – k dispozícii je už okolo 60 percent svahov. Hrúbka snehu sa pohybuje od 20 do 50 centimetrov, viac len miestami. Napr. 20 až 25 cm snehu hlásia stredoslovenské areály Králiky, Krahule, Donovaly – Záhradište alebo Látky. Do 40 cm snehu je na Janovkách v Zuberci, na Kubínskej holi a v Bachledke, do 30 cm v Ski Krušetnici a v Oravskej Lesnej. Čakacie doby na vleky sú minimálne, v strediskách do Vianoc platia mimosezónne cenníky.