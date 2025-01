Podmienky na svahoch prajú novoročnej lyžovačke

Nízke Tatry







Donovaly - Záhradište 60 cm Veľmi dobré

Donovaly - Nová hoľa 60 cm Veľmi dobré

Čertovica - STIV 50 cm Dobré

SKI Čertovica 20-40 cm Dobré

Jasná sever 50 cm Veľmi dobré

Jasná juh 50 cm Veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 50 cm Veľmi dobré

MÝTO SKI & BIKE 35-40 cm Dobré

SKI PARK Liptovská Teplička 30 cm Dobré

Krpáčovo 30 cm Dobré

Pavčina Lehota 25-30 cm Veľmi dobré

Ski Telgárt 50 cm Veľmi dobré

Šachtičky 30 cm Veľmi dobré

Tále 50 cm Dobré

Ski Čierny Balog 30 cm Dobré

Vyšná Boca - Bačova roveň 40 cm Veľmi dobré

SKI Centrum Demänová 35 cm Veľmi dobré

Ski Hlobišov - Hronec 40 cm Veľmi dobré







Vysoké Tatry







Tatranská Lomnica 50-60 cm Veľmi dobré

Štrbské Pleso 50-60 cm Dobré

Starý Smokovec 30 cm Dobré

Kubašok - Sp. Bystré 30 cm Veľmi dobré

Snowpark Lučivná 40 cm Veľmi dobré

SKITATRY - Zadná Lopušná dolina 50 cm Veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 40 cm Veľmi dobré







Západné Tatry







Roháče - Spálená dolina 55-65 cm Veľmi dobré

Zuberec - Janovky 40 cm Veľmi dobré

Skicentrum Žiar-Dolinky 40 cm Dobré

Areál PODBREZINY 40 cm Veľmi dobré

SKI PARK Oravice 25-80 cm Dobré







Belianske Tatry







BACHLEDKA Ski and Sun 50 cm Dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 55 cm Dobré

Strachan Ski Centrum-Ždiar 50 cm Dobré

Ski Monkova dolina - Ždiar 90 cm Veľmi dobré







Spišská Magura







Skipark Vyšné Ružbachy 55 cm Dobré







Veľká Fatra







Jasenská dolina 40-60 cm Veľmi dobré

Ružomberok - Malinô Brdo 40 cm Veľmi dobré







Malá Fatra







Vrátna - Paseky 30-40 cm Dobré

Vrátna - Chleb 0 cm Nevyhovujúce

winter park MARTINKY 20-30 cm Dobré

Snowland - Valčianska dolina 20-30 cm Dobré







Strážovské vrchy







Čičmany 40 cm Veľmi dobré







Kremnické vrchy







Skalka arena 15 cm Dobré

Krahule 30 cm Veľmi dobré

Ski Skalka 30-40 cm Veľmi dobré

Králiky 30 cm Veľmi dobré







Štiavnické vrchy







Salamandra Resort 20 cm Dobré







Stolické vrchy







Skicentrum Kokava-línia 20-25 cm Dobré







Veporské vrchy







Hotel Zerrenpach Látky 20-25 cm Dobré







Pohronský Inovec







Ski centrum Drozdovo 20-40 cm Dobré







Javorníky







Ski Centrum Kohútka 10-50 cm Dobré

Kasárne - Javorníky 30 cm Dobré

Ski Makov 20 cm Dobré







Kysucké Beskydy







SNOWPARADISE Veľká Rača 15-25 cm Obmedzené







Oravské Beskydy







Orava Snow - Oravská Lesná 30 cm Veľmi dobré







Oravská Magura







SKI PARK Kubínska hoľa 30-50 cm Veľmi dobré

Racibor - Oravský Podzámok 30 cm Veľmi dobré

Ski Zábava-Hruštín 40 cm Veľmi dobré

Ski Krušetnica 30 cm Dobré







Skorušinské vrchy







Ski Centrum Nižná Uhliská 25 cm Dobré

SKI VITANOVÁ Vrchdolinky 30 cm Dobré

BREZOVICA 30 cm Dobré







Pieniny







Litmanová Resort 40 cm Veľmi dobré







Levočské vrchy







Resort Levočská dolina 40 cm Veľmi dobré







Volovské vrchy







Jahodná 20 cm Dobré

SKI Poráč Park 20 cm Dobré







Slovenský raj







Vernár-Studničky 50 cm Veľmi dobré

Ski Gugel Mlynky 50 cm Dobré







Čergov







Drienica 30 cm Veľmi dobré

Bratislava 1. januára (TASR) - Lyžiarske svahy sú v týchto dňoch s dobrými až veľmi dobrými podmienkami. Snehová vrstva sa vďaka technickému zasnežovaniu mierne zvýšila. Na otvorených zjazdovkách sa nachádza od 20 do 60 cm snehu.Dostupnosť zjazdoviek rastie, no v niektorých areáloch je stále potrebné počítať s prevádzkou pod 50 %. Čakacie doby na lanovky a vleky sú v týchto dňoch dlhšie. Večerné lyžovanie organizuje štvrtina stredísk, do konca prázdnin denne – napr. Donovaly, Králiky, Valčianska dolina, Jahodná, Vrátna, Lopušná dolina – Svit alebo Janovky v Zuberci. Sezónu otvorilo už 70 zimných areálov.