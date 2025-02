Hybaj na lyže: Podmienky na zjazdovkách sú zväčša veľmi dobré

Nízke Tatry





Čachovo - Selce 20 cm Veľmi dobré

Donovaly - Záhradište 40 cm Veľmi dobré

Donovaly - Nová hoľa 40 cm Veľmi dobré

SKI Čertovica 30 cm Veľmi dobré

Jasná sever 30-60 cm Veľmi dobré

Jasná juh 30-60 cm Veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 60 cm Veľmi dobré

MÝTO SKI & BIKE 50-55 cm Dobré

SKI PARK Liptovská Teplička 40-60 cm Veľmi dobré

Krpáčovo 40 cm Veľmi dobré

Polomka - Bučník 30 cm Dobré

Pavčina Lehota 25-30 cm Dobré

Ski Telgárt 50 cm Veľmi dobré

Šachtičky 30 cm Veľmi dobré

Tále 60 cm Veľmi dobré

Ski Čierny Balog 40 cm Veľmi dobré

Vyšná Boca - Bačova roveň 40 cm Veľmi dobré

SKI Centrum Demänová 40-60 cm Veľmi dobré

Ski Hlobišov - Hronec 45 cm Veľmi dobré





Vysoké Tatry





Tatranská Lomnica 50-70 cm Dobré

Štrbské Pleso 50-60 cm Dobré

Starý Smokovec 30 cm Dobré

Kubašok - Sp. Bystré 30 cm Veľmi dobré

Snowpark Lučivná 50-60 cm Veľmi dobré

SKITATRY - Zadná Lopušná dolina 80-90 cm Veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 30-70 cm Veľmi dobré





Západné Tatry





Roháče - Spálená dolina 90-110 cm Veľmi dobré

Zuberec - Janovky 50 cm Veľmi dobré

Skicentrum Žiar-Dolinky 40 cm Veľmi dobré

Areál PODBREZINY 65 cm Veľmi dobré

SKI PARK Oravice 45-65 cm Dobré





Belianske Tatry





BACHLEDKA Ski and Sun 50 cm Veľmi dobré

Bachledova DENY 40 cm Dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 75 cm Dobré

Strachan Ski Centrum-Ždiar 70 cm Dobré

Ski Monkova dolina - Ždiar 75 cm Veľmi dobré





Spišská Magura





Skipark Vyšné Ružbachy 65 cm Dobré





Veľká Fatra





Jasenská dolina 30-60 cm Veľmi dobré

Ružomberok - Malinô Brdo 50 cm Veľmi dobré





Malá Fatra





Vrátna - Paseky 60-70 cm Dobré

Vrátna - Chleb 0 cm Nevyhovujúce

winter park MARTINKY 25-50 cm Dobré

Snowland - Valčianska dolina 70 cm Veľmi dobré

Fačkovské sedlo - Kľak 40 cm Veľmi dobré





Strážovské vrchy





Čičmany 60 cm Veľmi dobré





Kremnické vrchy





Skalka arena 20 cm Dobré

Krahule 40 cm Veľmi dobré

Ski Skalka 30-40 cm Veľmi dobré

Králiky 40 cm Dobré





Štiavnické vrchy





Salamandra Resort 50-60 cm Veľmi dobré





Stolické vrchy





Skicentrum Kokava-línia 35-45 cm Veľmi dobré

Vyšná Slaná - Július 30 cm Veľmi dobré





Veporské vrchy





Hotel Zerrenpach Látky 20-25 cm Dobré





Pohronský Inovec





Ski centrum Drozdovo 30-50 cm Veľmi dobré





Považský Inovec





Bezovec 25 cm Veľmi dobré





Malé Karpaty





Zochova chata - Piesok 20-40 cm Dobré

Pezinská Baba 20-40 cm Dobré





Biele Karpaty





Ski Land Stará Myjava 35-45 cm Veľmi dobré





Javorníky





Ski Centrum Kohútka 30-60 cm Veľmi dobré

Kasárne - Javorníky 35 cm Veľmi dobré

Čertov - Lazy pod Makytou 40 cm Veľmi dobré

Ski Makov 15-25 cm Dobré

Ski Ráztoka - Horná Maríková 40 cm Veľmi dobré





Kysucké Beskydy





SNOWPARADISE Veľká Rača 20-40 cm Veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 15-40 cm Dobré





Oravské Beskydy





Orava Snow - Oravská Lesná 70 cm Veľmi dobré





Oravská Magura





SKI PARK Kubínska hoľa 30-70 cm Veľmi dobré

Racibor - Oravský Podzámok 40 cm Veľmi dobré

Ski Zábava-Hruštín 50 cm Veľmi dobré

Ski Krušetnica 40 cm Veľmi dobré





Skorušinské vrchy





Ski Centrum Nižná Uhliská 45 cm Veľmi dobré

SKI VITANOVÁ Vrchdolinky 55 cm Veľmi dobré

BREZOVICA 45-50 cm Veľmi dobré





Pieniny





Litmanová Resort 60 cm Veľmi dobré





Levočské vrchy





Resort Levočská dolina 75 cm Veľmi dobré





Volovské vrchy





Jahodná 35-50 cm Veľmi dobré

SKI Poráč Park 45 cm Veľmi dobré





Slovenský raj





Vernár-Studničky 50 cm Veľmi dobré

Ski Gugel Mlynky 55 cm Dobré





Čergov





Drienica 30 cm Veľmi dobré

Lysá ski 50 cm Veľmi dobré





Nízke Beskydy





Makovica - Nižná Polianka 30-40 cm Veľmi dobré

Ranč Regetovka SKI 70 cm Veľmi dobré





Bachureň





Renčišov - Búče 40 cm Veľmi dobré

Bratislava 7. februára (TASR) - Vďaka pokračujúcej chladnej vlne počasia, sú podmienky na našich zjazdovkách zväčša veľmi dobré, s dostatočnou snehovou vrstvou. Tá sa od pondelka vďaka technickému zasnežovaniu zvýšila o 10 až 20 cm. Najviac snehu je na Roháčoch-Spálenej do 110 cm, 1 m snehu hlási Strachan v Ždiari, do 75 cm Monkova dolina, Ski centrum Strednica alebo Levočská dolina. Na ďalších svahoch dosahuje hrúbka snehu v maximálnych hodnotách od 30 do 60 cm. Vleky a lanovky premávajú vo viac ako 80 strediskách. Prevádzku sa podarilo obnoviť aj v Bezovci alebo v Makove. Podklad je premrznutý a tvorí ho technický sneh, keďže prírodný tento rok chýba. Cez víkend výraznejšie zmeny v lyžiarskych podmienkach podmienkach nepredpokladáme.