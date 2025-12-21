< sekcia Slovensko
December nepriniesol snehové zrážky, zjazdovky sú otvorené obmedzene
Lyžuje sa aj vo Vrátnej – na dvoch zjazdovkách, v Mýte na hlavnom svahu.
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Počet otvorených stredísk vzrástol na 19. December však nepriniesol ani snehové zrážky, ani veľa možností na spustenie techniky na výrobu snehu. Ponuka zjazdoviek v strediskách je tým obmedzená na tie, ktoré sa stihli zasnežiť. Prevádzka tratí sa pohybuje od 15 do 50 %, s výnimkou stredísk s 1-2 zjazdovkami. Najviac svahov je pripravených v Jasnej – na severnej strane 17 km, na južnej 9 km. 7 km tratí je zjazdných v Tatranskej Lomnici, takmer 3 km na Roháčoch-Spálenej a Štrbskom Plese, 1,7 km v Bachledke a 1,2 km na Donovaloch v časti Záhradište.
Lyžuje sa aj vo Vrátnej – na dvoch zjazdovkách, v Mýte na hlavnom svahu. Vleky spustili aj strediská Janovky-Zuberec, Vernár, Závažná Poruba, Liptovská Teplička, Monkova dolina, Pavčina Lehota a Iľanovo-Nezábudka. Niekde zatiaľ víkendovo. Podmienky sú zväčša dobré, s výškou snehovej vrstvy 30 až 45 cm, viac len miestami. V druhej polovici budúceho týždňa ohlásili otvorenie sezóny Racibor-Oravský Podzámok, Strachan a Strednica v Ždiari alebo Látky-Zerrenpach.
Alpské strediská
V Alpách otvorilo lyžiarsku sezónu 2/3 stredísk. Snehová pokrývka je aj tu nižšia. Sneh je technický alebo hrubý. Podmienky sú dobré. Vo väčšine areálov dosahuje dostupnosť tratí 40 až 60 %. Viac ako 80 % zjazdoviek je k dispozícii napríklad v oblastiach Sölden, Zillertal – Mayrhofen, Ischgl, Hintertux, Großglockner, Gröden-ValGardena alebo Kronplatz.
Lyžuje sa aj vo Vrátnej – na dvoch zjazdovkách, v Mýte na hlavnom svahu. Vleky spustili aj strediská Janovky-Zuberec, Vernár, Závažná Poruba, Liptovská Teplička, Monkova dolina, Pavčina Lehota a Iľanovo-Nezábudka. Niekde zatiaľ víkendovo. Podmienky sú zväčša dobré, s výškou snehovej vrstvy 30 až 45 cm, viac len miestami. V druhej polovici budúceho týždňa ohlásili otvorenie sezóny Racibor-Oravský Podzámok, Strachan a Strednica v Ždiari alebo Látky-Zerrenpach.
Alpské strediská
V Alpách otvorilo lyžiarsku sezónu 2/3 stredísk. Snehová pokrývka je aj tu nižšia. Sneh je technický alebo hrubý. Podmienky sú dobré. Vo väčšine areálov dosahuje dostupnosť tratí 40 až 60 %. Viac ako 80 % zjazdoviek je k dispozícii napríklad v oblastiach Sölden, Zillertal – Mayrhofen, Ischgl, Hintertux, Großglockner, Gröden-ValGardena alebo Kronplatz.