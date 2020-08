Snem hnutia OĽANO by sa mal konať v novembri

Bratislava 8. augusta (TASR) - Snem vládneho hnutia OĽANO by sa mal konať v novembri tohto roka. TASR to potvrdil Martin Kalužák z mediálneho tímu hnutia. Ešte nie je jasné, či sa bude na sneme voliť predseda, záleží to od programu, ktorý sa podľa Kalužáka definitívne dotvorí v októbri.



Snem by mohol byť otvorený pre verejnosť. "Ja v tom nevidím problém, ale na tom sa musí zhodnúť celé predsedníctvo," odpovedal predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš na otázku TASR, či bude snem verejný. Šéf hnutia a premiér Igor Matovič pred časom povedal, že ak to tak sľuboval po voľbách, tak snem by mohol byť verejný.



Členmi predsedníctva hnutia sú okrem Šipoša a Matoviča minister financií Eduard Heger, minister obrany Jaroslav Naď, vedúci Úradu vlády SR Július Jakab, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, europoslanec Peter Pollák, ministerka kultúry Natália Milanová a minister životného prostredia Ján Budaj.



Hnutie OĽANO malo naposledy snem v októbri 2019, kde si zvolili predsedu Igora Matoviča na ďalšie štyri roky. Podľa stanov hnutia sa snem koná minimálne raz za rok, ale predseda ho zvoláva aj vtedy, ak o to napríklad požiada aspoň tretina členov hnutia.