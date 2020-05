Snem KDH pre pandémiu presunuli, predsedom chce byť M. Majerský

Bratislava 16. mája (TASR) - Snem mimoparlamentného KDH sa pre pandémiu nového koronavírusu presúva, konať sa mal 13. júna. TASR to povedal hovorca hnutia Stano Župa. Na sneme sa bude voliť nový predseda, kandidatúru zatiaľ avizuje podpredseda hnutia a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Doterajší šéf Alojz Hlina otázky o svojej možnej kandidatúre nekomentuje. Majerský pre TASR povedal, že snem by sa mohol konať na konci leta alebo na jeseň.



Členovia KDH sa musia zísť na 79 okresných snemoch, na ktorých sa budú voliť delegáti na celoslovenský snem. Župa uviedol, že snem by chceli zvolať s osobnou účasťou delegátov.



Majerský sa rozhodol kandidovať za predsedu KDH v reakcii na neúspešný výsledok v parlamentných voľbách. Tvrdí, že ho k tomu vyzvalo viacero ľudí v hnutí. "Náš základný program a stanovy stoja na troch pilieroch - kresťanský, národný a sociálny, týchto troch oblastí sa treba držať," odpovedal na otázku TASR, ako by chcel viesť KDH. Majerský svoju kandidatúru začiatkom mája potvrdil pre časopis .týždeň.



Hlina, ktorý sa vzdal funkcie predsedu KDH po voľbách, nechcel komentovať otázku TASR, či zabojuje o tento post opäť. Majerský tvrdí, že o kandidatúre Hlinu nevie a nemá zatiaľ informácie o žiadnom prípadnom protikandidátovi. "Na post predsedu KDH môže kandidovať každý člen a svoju kandidatúru môže ohlásiť aj priamo na sneme," dodal hovorca kresťanských demokratov.