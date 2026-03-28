Snem PS zvolil opätovne za predsedu hnutia M. Šimečku
Ak vznikne v roku 2027 vláda, ktorej súčasťou bude alebo ktorú bude zostavovať PS, opatrenia z dokumentu Kladivo na korupciu budú podľa Šimečku presadené v parlamente.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 28. marca (TASR) - Snem opozičného Progresívneho Slovenska (PS) opätovne zvolil za predsedu hnutia Michala Šimečku. V sobotnej voľbe v Trnave nemal protikandidáta. Podporu mu vyjadrilo 191 z 202 hlasujúcich delegátov. Šimečka je lídrom PS od mája 2022, najsilnejšie opozičné hnutie bude viesť ďalšie dva roky.
Šimečka vo svojom príhovore pred voľbou krátko bilancoval. Podčiarkol, že hnutie vyhralo na Slovensku ostatné eurovoľby a má šesť europoslancov. „Predstavili sme tieňovú vládu, plnú špičkových odborníkov, budúcich ministrov,“ zdôraznil. Za posledné dva roky sa podľa neho podarilo vybudovať na slovenské pomery všeľudové hnutie. Kritizoval vládu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Hovoril o korupcii, ekonomickom zaostávaní krajiny či zvyšovaní životných nákladov. Obyvatelia potrebujú podľa predsedu PS dostať nádej na lepší život. Avizoval pripravenosť hnutia presadiť opatrenia zamerané na pozdvihnutie ekonomického rastu.
Ak vznikne v roku 2027 vláda, ktorej súčasťou bude alebo ktorú bude zostavovať PS, opatrenia z dokumentu Kladivo na korupciu budú podľa Šimečku presadené v parlamente. Ide napríklad o vyššie tresty za korupciu alebo opatrenie, aby nemohol byť obžalovaný človek vo vedení Národnej rady SR. Za ďalší politický cieľ označil zníženie životných nákladov slovenských domácností. Hnutie chce v tejto súvislosti cieliť aj na odstránenie byrokracie spojenej s výstavbou bytov. „V mestách, kde chýba najviac bytov, vyhlásime bytovú núdzu,“ povedal. Hovoril tiež o ponuke hnutia vytvoriť takú koalíciu, aby neprepadol ani jeden opozičný hlas.
Hnutie vylúčilo z povolebnej spolupráce súčasné vládne subjekty a aj mimoparlamentnú Republiku „vzhľadom na deštrukciu právneho štátu, verejných financií, zahraničnú orientáciu vládnej koalície a celkové smerovanie Slovenska pod vedením tejto vlády“. Zároveň deklarovalo snahu zostaviť stabilnú vládu po nasledujúcich parlamentných voľbách. „Vzhľadom na skúsenosti z nestabilného a chaotického vládnutia v rokoch 2020 - 2023 bude usilovať o posilňovanie bloku konštruktívnych opozičných strán PS, SaS, KDH a Demokrati,“ podčiarklo v prijatom uznesení.
Ekonomické a politické kroky súčasnej vlády SR vedú podľa PS k rapídnemu zhoršovaniu životných podmienok občanov SR. Hnutie hovorí aj o narastajúcej nedostupnosť kvalitného vzdelania, bývania a ekonomických príležitostí. Snem zaviazal predsedníctvo, aby sa zaoberalo „riešeniami, ktoré zvrátia katastrofálny stav slovenskej ekonomiky“. Vypracovať má okrem iného aj stratégiu znižovania životných nákladov a zvyšovania dostupnosti bývania na Slovensku či legislatívne riešenie vyhlásenia stavu bytovej núdze. Pripraviť má tiež strategický dokument výstavby bytov.
