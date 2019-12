Fico odišiel zo snemu Smeru-SD do nemocnice kvôli problémom s tlakom

Bratislava 7. decembra (TASR) – Slávnostný snem Smeru-SD v Bratislave sa začal v sobotu dopoludnia minútou ticha za obete piatkového (6.12.) nešťastia v Prešove, pri ktorom zahynulo sedem ľudí a desiatky sa zranili.



V piatok vybuchol plyn v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Hasiči zasahovali celú noc, požiar zlikvidovali v sobotu ráno. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov.



Premiér Peter Pellegrini už v piatok avizoval, že mesto dostane na riešenie situácie z rezervy predsedu vlády milión eur. Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Zbierku podporila aj prezidentka Zuzana Čaputová.



Číslo účtu je SK90 7500 0000 0040 0859 1229. K platbe treba uviesť variabilný symbol 6122019. Polícia zároveň varovala pred možným zneužitím prešovského tragického výbuchu v paneláku a falošnými účtami zbierky.



Fico odišiel zo snemu kvôli zdravotným problémom





Predseda Smeru-SD Robert Fico nevystúpi na sneme sociálnych demokratov. Musel odísť do nemocnice pre problémy s krvným tlakom. Oznámil to médiám v sobotu pred snemom a zdôraznil, že sa nič nedeje a nechce, aby sa šírili špekulácie. Pripomenul, že s krvným tlakom má problém dlhodobo.



"Prosím, nech nie sú žiadne špekulácie. Mám obrovský problém s krvným tlakom, musím odísť zo snemu. Idem do nemocnice," povedal predseda Smeru-SD, ktorý mal vystúpiť s prejavom na slávnostnom sneme. Smer-SD si na zasadnutí pripomína svojich 20 rokov. Na sneme vystúpi premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini.







Pellegrini: Smer má nového lídra, ale rovnaký cieľ

Strana Smer-SD má síce nového volebného lídra, ale stále rovnaký cieľ, vyhrať voľby a pokračovať v presadzovaní silného sociálneho štátu. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini, ktorý je volebným lídrom pre budúcoročné parlamentné voľby. V prejave na sneme Smeru-SD zdôraznil, že moderný štát sa musí vedieť postarať o slabých, starých, dávať nádej mladým, aby neodchádzali do zahraničia. Tiež kritizoval niektoré opozičné strany, ktoré ale nemenoval.