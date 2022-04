Snem Za ľudí schválil kandidatúru primátorov a predsedov krajov

Bratislava 30. apríla (TASR) - Snem strany Za ľudí nominoval do nadchádzajúcich komunálnych volieb kandidatúru Dušana Veliča za predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a kandidatúru primátorov šiestich miest. Delegáti zároveň na sneme odmietli podporu kandidátov a spoluprácu vo voľbách so Smerom-SD, Hlasom-SD, Republikou, ĽSNS, SNS a Komunistickou stranou. Počas programového snemu o tom informovala vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová s tým, že viac ako 50 členov bude kandidovať za krajských a obecných poslancov.



Milan Lesňák by mal kandidovať za primátora Košíc, Miriam Šutekovú nominovali delegáti za kandidátku na primátorku Žiliny, Vieru Leščákovú za primátorku Prešova, Alexandru Pivkovú za primátorku Lučenca. Jaroslav Bagačka by mohol kandidovať za primátora Rimavskej Soboty a Jaroslav Ubert za primátora Žarnovice. Slovensko podľa Remišovej potrebuje zodpovedných politikov.



"Každá z nominácií má svoje špecifiká. Východ je pre nás dôležitý," poznamenala Remišová. Doplnila, že ide o kvalitných kandidátov a každý z nich má za sebou úspešný príbeh a poctivo a dobre odvedenú prácu.







Remišová potvrdila, že sa bude o spolupráci a podpore kandidátov Za ľudí rozprávať s koaličnými partnermi. "Nie všetky koalície majú zmysel," poznamenala.



Velič podľa vlastných slov podporu na kandidatúru prijíma. Juraja Drobu ako silného kandidáta na predsedu BSK za stranu SaS nespochybňuje. Diskusie o spolupráci s inými stranami podľa neho prebiehajú. V Bratislavskom kraji by sa chcel zamerať na životné prostredie, konkrétne na záchranu Žitného ostrova. Spomenul aj zlepšenie dopravy, odstavné parkoviská či vzdelávanie.