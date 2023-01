Sneženie a hmla znižuje dohľadnosť v Čertovici a Banskej Štiavnici

Bratislava 13. januára (TASR) - Sneženie, prípadne hmla, znižuje v piatok podvečer dohľadnosť do 50 metrov v lokalite Čertovica a do 100 metrov v lokalite Banská Štiavnica. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach, najmä vo vyšších polohách, sa na vozovkách miestami môže nachádzať čerstvý, kašovitý až utlačený sneh do dvoch centimetrov.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Huty a Čertovica sa miestami nachádza vrstva kašovitého až utlačeného snehu do jedného centimetra.