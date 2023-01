Sneženie zlepšilo lyžiarske podmienky na Slovensku

Nízke Tatry



Donovaly 50 cm veľmi dobré



Jasná Nízke Tatry 30-100 cm dobré



Ski centrum Demänová 30-80 cm veľmi dobré



Čertovica 40-60 cm dobré



Liptovská Teplička 40 cm dobré



Opalisko - Závažná Poruba 15-30 cm dobré



Telgárt 50-60 cm veľmi dobré



Tále 45 cm veľmi dobré



Vyšná Boca 50 cm dobré



Selce - Čachovo 30 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 40 cm dobré



Čierny Balog 40-50 cm veľmi dobré





Vysoké Tatry



Štrbské Pleso 40-50 cm dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 50 cm dobré



Dolný Smokovec - Pod lesom 25 cm dobré



Snowpark Lučivná 30 cm veľmi dobré



Svit – Lopušná dolina 30 cm dobré



Kubašok – Spišské Bystré 30 cm veľmi dobré





Západné Tatry



Roháče-Spálená 40-70 cm veľmi dobré



Dolinky - Žiar 20 cm dobré



Janovky - Zuberec 25-35 cm dobré



Podbreziny 20 cm dobré





Belianske Tatry, Ždiar



Bachledka Ski&Sun 50 cm dobré



Strednica - Ždiar 60 cm dobré



Strachan - Ždiar 60 cm dobré



Monkova dolina - Ždiar 40 cm dobré



Bachledova - Deny 35 cm dobré





Veľká a Malá Fatra



Vrátna - Paseky 30 cm dobré



Jasenská dolina 30 cm dobré



Ružomberok – Malinô Brdo 55 cm dobré



Winter park Martinky 45 cm veľmi dobré





Kysuce a Orava



Kubínska hoľa 25-35 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 20-35 cm dobré



Zábava – Hruštín 40 cm veľmi dobré



Krušetnica 30 cm dobré



Ski Vitanová 40 cm veľmi dobré



Brezovica 30 cm dobré



Snowparadise Veľká Rača 20-25 cm dobré





Stredné Slovensko



Salamandra 30-40 cm veľmi dobré



Krahule 40-50 cm veľmi dobré



Skalka 40-50 cm dobré



Králiky 60 cm veľmi dobré



Zerrenpach – Látky 20 cm dobré



Kokava-línia 20-30 cm dobré



Ski Hlobišov - Hronec 25 cm dobré





Východné Slovensko



Vernár-Studničky 40 cm veľmi dobré



Litmanová 35-40 cm dobré



Vyšné Ružbachy 50 cm dobré



Drienica 15 cm dobré



Alpské strediská

Lyžovačka v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR Milan Kapusta

Rakúsko



Göstling - Hochkar 15-40 cm dobré



Hinterstoder 5-65 cm dobré



Hintertux 30-130 cm veľmi dobré



Ischgl 20-70 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 45-55 cm dobré



Obertauern 80-130 cm veľmi dobré



Semmering 25-40 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-230 cm dobré



Stuhleck 0-60 cm dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 10-75 cm veľmi dobré



Sölden 10-180 cm dobré



St. Anton am Arlberg 45-140 cm dobré



Stubai 20-95 cm dobré



St. Anton am Arlberg 35-130 cm dobré



Zell am See – Kaprun 60-65 cm dobré



Zillertal Arena 25-60 cm dobré





Taliansko



Bormio 20-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 65-75 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 45-55 cm dobré





Švajčiarsko



Corvatsch 30-65 cm dobré



Saas-Fee 50-200 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 25-70 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 30-220 cm dobré



La Plagne 15-195 cm dobré



Les Trois Vallées 100-150 cm dobré



Tignes 115-230 cm dobré



Vald´Isére 85-155 cm dobré



Bratislava 19. januára (TASR) - Sneženie zlepšilo lyžiarske podmienky na Slovensku. Za posledné dva dni sa snehová vrstva zvýšila o päť až desať centimetrov, v oblasti Ždiaru, Nízkych Tatier, Horehronia, Kremnických a Štiavnických vrchov o 20 až 30 centimetrov. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. V piatok otvárajú lyžiarsku sezónu na Podbanskom, v sobotu opäť otvorí Drozdovo. Včera obnovili prevádzku na Krahuliach. Z obmedzených na dobré sa podmienky zlepšili vo Veľkej Rači, v Brezovici na Orave, v Oravskej Lesnej aj na Malinôm Brde. Zimné počasie má pretrvávať aj v ďalších dňoch, čo dáva predpoklad na dobrú víkendovú lyžovačku. Vo väčšine areálov nie je k dispozícii plný počet svahov, zväčša je upravených 40 až 60 percent zjazdoviek, nad 80 percent tratí je pripravených v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom Plese, na Roháčoch-Spálenej aj v Jasnej, ktorá hlási v horných hodnotách do 1 metra snehu.Na alpských zjazdovkách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. Snehová vrstva sa vo viacerých oblastiach vplyvom sneženia zvýšila. V Hornom Rakúsku sa na zjazdovkách nachádza v maximálnych hodnotách 40 až 70 centimetrov snehu, v Dolnom Rakúsku 25 až 40 centimetrov v prevádzke je Oetscher, Annaberg, Göstling – Hochkar a Semmering. Aj tu treba počítať s čiastočnou prevádzkou, pri ktorej nie sú pripravené všetky zjazdovky.