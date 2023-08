Na Zvolenskom zámku bude nová expozícia Doma u Dušana Jurkoviča

Bratislava 14. augusta (TASR) - Novú expozíciu Doma u Dušana Jurkoviča, ktorá priblíži dielo významného architekta, dizajnéra, etnografa a publicistu, chystá Slovenská národná galéria (SNG) na Zvolenskom zámku. "V štylizovanom showroome uvidíte kolekciu nábytku, ktorý Jurkovič navrhol do svojej spálne a pracovne, doplnenú o keramiku, textilné diela, fotografie aj kresby," avizuje galéria expozíciu, ktorú na vysunutom pracovisku otvoria vo štvrtok 24. augusta.



Architektúra nebola jediným záujmom tvorcu Štefánikovej mohyly na Bradle. Jurkovič bol tiež dizajnérom nábytku, etnografom, publicistom. "A takmer 30 rokov žil a pracoval na Morave," pripomína SNG. Široké spektrum záujmov slávneho architekta zachytáva expozícia formou štylizovaného interiéru. "Podobne ako to robil Jurkovič začiatkom 20. storočia na výstavách architektúry a umeleckého priemyslu vo svojom dome v Brne-Žabovřeskoch. Jednotlivé dizajnové prvky expozície odkazujú na rôzne oblasti, ktorým sa počas svojho života venoval," dodáva galéria.



"Jurkovičov nábytok, podobne ako to robil on, tu plníme keramikou. Je to pre nás zároveň príležitosť načrieť do galerijných zbierok umeleckého remesla a ukázať práce manufaktúry v Holíči a Kremnici, taliansku a francúzsku keramiku aj tvorbu keramikára a džbankára Ferdiša Kostku, s ktorým v roku 1946 spoločne získali titul národný umelec," vysvetľujú kurátorky výstavy Viera Kleinová a Jana Švantnerová.