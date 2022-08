SNG: Pavilón SR a ČR na Benátskom bienále by mohli otvoriť v roku 2025

Bratislava 10. augusta (TASR) - Rekonštrukcia výstavného pavilónu ČR a SR v Benátkach by mohla byť dokončená v roku 2025. Na Benátskom bienále by sa vtedy mohla uskutočniť spoločná výstava Slovenskej národnej galérie (SNG) a Národnej galérie (NG) Praha, ktoré spoločný pavilón prevádzkujú. Informovali o tom zástupcovia SNG.



"Rekonštrukcia pavilónu je potrebná vzhľadom na havarijný stav objektu, ešte v roku 2019 ho bolo potrebné uzavrieť," pripomenuli. Rezorty kultúry SR i ČR a obe národné zbierkotvorné inštitúcie vtedy podpísali dohodu o rekonštrukcii, v súčasnosti je vo fáze prípravy projektovej dokumentácie, na ktorej pracuje talianske architektonické štúdio.



"Vzhľadom na lehoty povolení a samotných prác odhadujeme zavŕšenie obnovy v roku 2025," informovala Klára Hudáková z oddelenia marketingu a tvorby programov SNG. Upozornila, že lehota vyplýva aj z rozhodnutí vedenia Benátskeho bienále, ktoré zakázalo stavebné práce v areáli bienále počas trvania výstav. "Trvanie výstavby ovplyvňujú aj lehoty na získanie povolení od talianskych úradov, preto NG Praha vybrala miestneho talianskeho projektanta, aby tieto lehoty pozitívne skrátila," dodala. Zrekonštruovaný pavilón by mohla otvoriť spoločná výstava NG Praha i SNG. "Existuje návrh, aby obe galérie po dokončení rekonštrukcie prezentovali spoločný projekt," potvrdila Hudáková.



Možnosť inej formy prezentácie slovenského umenia v rámci Benátskeho bienále, respektíve nájdenie iného priestoru naráža na problém s chýbajúcimi finančnými prostriedkami, ale aj kompetenciou, ktorú v tejto záležitosti SNG má. "Sme poverení riešením účasti na Benátskom bienále iba vo vzťahu k správe Pavilónu Českej a Slovenskej republiky. Na zabezpečenie účasti Slovenska inou formou nemáme preto ani vyčlenené finančné prostriedky. Samozrejme, možnosťou by bolo poveriť touto úlohou iný subjekt," uviedla Hudáková.



Súčasný Pavilón SR a ČR bol otvorený pri príležitosti XV. Benátskeho bienále v roku 1926. Je umiestnený na prestížnom mieste - jednej z dvoch hlavných osí parku Giardini. Pavilón sa po rozdelení spoločného štátu delil vo federálnom pomere 1:2, takže Slovensku patrí jeho jedna tretina. Na základe dohody ho obe krajiny využívajú v pomere 1:1. Preto sa investičné náklady delia v tretinovom pomere, ale náklady na prevádzku v polovičnom. Obe krajiny prostredníctvom ministerstiev kultúry poverili správou pavilónu svoje národné galérie. Všetky rozhodnutia musia byť prijaté konsenzuálne.