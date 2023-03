SNG predstavila anglickú monografiu venovanú Stanovi Filkovi

Bratislava 3. marca (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) predstavila vo štvrtok (2. 3.) v Bratislave anglickú monografiu Stano Filko: Universal Environment autorov Lucie G. Stach a Aurela Hrabušického. Publikácia venovaná jednému z najdôležitejších neoavantgardných umelcov druhej polovice 20. storočia je výsledkom niekoľkoročnej spolupráce galérie a zahraničného vydavateľstva Scala Arts & Heritage Publishers Ltd.



Ide o aktualizovanú a doplnenú verziu prvej rozsiahlej slovenskej monografie o autorovi Stanovi Filkovi, ktorú v roku 2018 zostavili kurátori SNG Lucia G. Stach a Aurel Hrabušický. Predchádzala jej výstava Stano Filko: Poézia o priestore - kozme v SNG (2016).



Anglická verzia v grafickej úprave Pavlíny S. Morháčovej čerpá z výsledkov nových výskumov Filkovej ranej tvorby. "Načrtáva aj jej neskorší vývoj s ťažiskom v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Texty sprevádzajú diela a fotografie z domácich aj zo zahraničných inštitúcií a zachovaných fragmentov Filkovho archívu," dodáva SNG ku knihe, ktorá ponúka medzinárodnému publiku možnosť nahliadnuť do Filkovho konceptuálneho umenia a spôsobu myslenia.



"Filkova kozmológia sa zrodila z jeho posadnutosti časom a z vášne pre hľadanie vzťahov medzi ideami a predmetmi. Zanietenosť pre držanie kroku s aktuálnymi trendmi v umeleckom svete pramenila z jeho celoživotnej túžby neustále zostávať skutočne súčasným umelcom," hovorí Stach k umelcovi, ktorý sledoval nové myšlienky nielen v kultúre a umení, ale aj vo vede a technike. "Od mladosti sa zaujímal aj o duchovné a náboženské systémy a filozofické idey transcendencie. Vlastnú individuálnu mytológiu pretvoril na ohromne obsiahly kozmologický Systém SF - záznam poznania jednotlivca o svete, vesmíre a jeho spirituálnych rozmeroch. Čitateľom to priblíži naša kniha," dodáva autorka.