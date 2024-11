VIDEO: Bittner: Informácie o Múzeu Betliar a Krásnej Hôrke sú nepresné

Bratislava 27. novembra (TASR) - Medializované informácie o situácii v Múzeu Betliar a na hrade Krásna Hôrka sú podľa generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) Antona Bittnera nepresné, čiastočne skreslené a prekrútené. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii a rovnako odmietol spochybňovanie kompetentnosti novej projektovej manažérky a zastupujúcej riaditeľky Múzea Betliar Andrey Predajňovej. Tá má zostať vo vedení múzea počas obdobia, kedy si aktuálna riaditeľka Timea Mátéová bude čerpať materskú a rodičovskú dovolenku.



Mátéová mala vedeniu SNM navrhnúť ako svoju zástupkyňu Eriku Šmelkovú, ktorá je súčasne aj projektovou manažérkou obnovy hradu Krásna Hôrka. Podľa Bittnera nebola vhodným kandidátom na pozíciu, pretože bola "samojediná". Spojenie pozície riaditeľky Múzea Betliar a projektovej manažérky rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka by bolo podľa šéfa SNM v rozpore s platnými smernicami a predpismi múzea. Podčiarkol, že Mátéová má od roku 2019 podpísanú plnú moc na realizovanie úkonov spojených s rekonštrukciou a revitalizáciou hradu Krásna Hôrka, preto pokiaľ nechcel zastaviť práce na hrade, bol nútený vybrať novú zástupkyňu riaditeľky SNM - Múzea Betliar.







Bittnera prekvapila výzva zamestnancov SNM, ktorá sa v utorok (26. 11.) objavila na internete. "Nikto sa k nej nehlási, je to výplod dvoch - troch ľudí, podľa mojich informácií sú to dokonca ľudia, ktorí ani nie sú zamestnancami SNM - Múzea Betliar," komentoval výzvu. Predajňová k nej mala podľa slov šéfa SNM stretnutie so zamestnancami, na ktoré prišla aj Mátéová. "Bolo to dosť emočne vypäté, padali invektívy," poznamenal k "nedôstojnému" stretnutiu so zamestnancami.







O rekonštrukcii hradu Krásna Hôrka Bittner povedal, že vyhovel žiadosti jej projektovej manažérky Eriky Šmelkovej. Stavebnej inžinierke, ktorá vedie stavbu od roku 2015, pomôže s jej agendou senior projektový manažér. "Keď títo dvaja ľudia schvália práce, pani Predajňová ako zastupujúca riaditeľka počas materskej dovolenky vykoná danú transakciu," ozrejmil riešenie dohľadu nad stavebnými prácami a rekonštrukciou hradu Krásna Hôrka Bittner. Upozornil, že sa ešte nezačala rekonštrukcia horného hradu, ku ktorej je potrebné dokončiť projektovú dokumentáciu, vypracovať rozpočet, rozbehnúť verejné obstarávanie. V súvislosti s týmito prácami má SNM prijať počas budúceho roka ďalších minimálne dvoch projektových manažérov.